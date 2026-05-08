Real Madrid, un milione di multa! Sanzione record per Tchouameni e Valverde

“L’episodio più grave mai vissuto a Valdebebas”. Dopo giorni di indiscrezioni e ricostruzioni provenienti dalla stampa spagnola, è arrivata anche la decisione ufficiale del Real Madrid nei confronti di Federico Valverde e Aurélien Tchouameni, protagonisti di una violenta lite scoppiata al termine di un allenamento a Valdebebas.

Secondo quanto riportato da diverse fonti spagnole, i due centrocampisti sono stati puniti con una multa da record che raggiungerà addirittura quota 500mila euro ciascuno dopo la doppia rissa avvenuta negli ultimi giorni.

La ricostruzione della lite tra Valverde e Tchouameni

La tensione all’interno dello spogliatoio madridista sarebbe esplosa definitivamente durante una seduta di allenamento, con il confronto tra i due giocatori degenerato prima verbalmente e poi fisicamente. Secondo le ricostruzioni provenienti dalla Spagna, il litigio sarebbe iniziato già nei giorni precedenti, salvo poi culminare in una nuova colluttazione che avrebbe richiesto l’intervento di compagni e dirigenti per evitare conseguenze peggiori.

Nel caos generale, Valverde avrebbe riportato una ferita alla testa dopo un urto accidentale contro un tavolo negli spogliatoi, tanto da essere trasportato in ospedale e costretto a osservare un periodo di riposo di circa 10-14 giorni.

La decisione del Real Madrid: mezzo milione di multa

Il Real Madrid ha deciso di chiudere internamente il caso con una sanzione economica pesantissima: 500mila euro di multa per ciascun calciatore. Nel comunicato diffuso dal club, viene sottolineato come entrambi abbiano espresso pentimento per l’accaduto, porgendo le proprie scuse ai compagni, allo staff tecnico e ai tifosi.

La società blanca ha inoltre chiarito che il procedimento disciplinare può considerarsi concluso e che non verranno adottate ulteriori misure sportive, evitando quindi sospensioni o esclusioni dalla squadra. E che questo non dovrebbe portare come conseguenza nemmeno la cessione di uno dei due, o di entrambi al termine della stagione.

Spogliatoio teso e stagione complicata per i Blancos

L’episodio rappresenta però soltanto l’ultimo segnale di una stagione estremamente delicata per il club madrileno. Tra risultati altalenanti, tensioni interne e un ambiente sempre più nervoso, il Real si avvicina al Clasico contro il Barcellona in un clima decisamente pesante.

Negli ultimi giorni, infatti, erano già emerse indiscrezioni su frizioni all’interno dello spogliatoio e rapporti complicati tra alcuni giocatori e lo staff tecnico. Una situazione che alimenta ulteriormente le difficoltà di una squadra chiamata ora a chiudere la stagione cercando di evitare ulteriori scosse interne.