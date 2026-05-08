Ederson-Manchester United, arrivano novità: le ultime di Pedullà

Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate.

Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate. Ecco le ultime novità sul centrocampista esploso a Bergamo, raccolte da Alfredo Pedullà.

Atletico e Manchester United su Ederson: la situazione

Ecco quanto riportato da Alfredo Pedullà sul centrocampista dell’Atalanta, Ederson: “Ederson ha poco più di un anno di contratto con l’Atalanta, scadenza 2027, con concrete possibilità di lasciare il suo attuale club la prossima estate. Oltre un anno e mezzo fa vi avevamo svelato l’irruzione del Manchester United, anche un incontro a Zingonia, per il centrocampista brasiliano con richiesta di 50 milioni e la necessità dell’Atalanta di non privarsene. Avevamo aggiunto nei mesi successivi a seguito della vittoria dell’Europa League che Ederson sarebbe stato un obiettivo del Manchester United per le sessione successive di calciomercato.