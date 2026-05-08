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Ederson-Manchester United, arrivano novità: le ultime di Pedullà

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Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate.
Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate.
Ederson, centrocampista dell'Atalanta
Ederson, centrocampista dell’Atalanta(Foto LaPresse)

Ederson, le ultime sull’assalto dello United

Così Alfredo Pedullà su X: “EdersonManchester United: la prossima settimana nuovi dialoghi. Ne parliamo da oltre un anno e mezzo, lo United è stato il primo club a muoversi. E ora cercherà di anticipare la concorrenza sfondando il muro dei 40 milioni”.

L’ndiscrezione, Pedullà: “Lotta Atletico Madrid-Manchester United per Ederson”. I dettagli

Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate.

Nuovi assalti in casa dell’Atalanta che arrivano da Spagna e Inghilterra per il brasiliano Ederson. Il centrocampista sembra sempre più difficile da trattenere in vista della prossima estate. Ecco le ultime novità sul centrocampista esploso a Bergamo, raccolte da Alfredo Pedullà.

Ederson, centrocampista dell'Atalanta
Ederson, centrocampista dell’Atalanta(Foto LaPresse)

Atletico e Manchester United su Ederson: la situazione

Ecco quanto riportato da Alfredo Pedullà sul centrocampista dell’AtalantaEderson: “Ederson ha poco più di un anno di contratto con l’Atalanta, scadenza 2027, con concrete possibilità di lasciare il suo attuale club la prossima estate. Oltre un anno e mezzo fa vi avevamo svelato l’irruzione del Manchester United, anche un incontro a Zingonia, per il centrocampista brasiliano con richiesta di 50 milioni e la necessità dell’Atalanta di non privarsene. Avevamo aggiunto nei mesi successivi a seguito della vittoria dell’Europa League che Ederson sarebbe stato un obiettivo del Manchester United per le sessione successive di calciomercato.

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