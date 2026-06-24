Mondiali 2026, altri verdetti: Svizzera e Canada ai sedicesimi, la Bosnia spera, Qatar fuori

Arrivano altri verdetti per i Mondiali 2026: la Svizzera batte il Canada 2-1 e si qualifica ai sedicesimi come prima del gruppo. I padroni di casa vanno comunque avanti come secondi. La Bosnia supera il Qatar e spera nel ripescaggio.

Arrivano altri verdetti per i Mondiali 2026: la Svizzera batte il Canada 2-1 e si qualifica ai sedicesimi come prima del gruppo. I padroni di casa vanno comunque avanti come secondi. La Bosnia-Erzegovina supera il Qatar e spera nel ripescaggio fra le migliori terze, ma ci sarà da aspettare le altre gare.

Svizzera-Canada 2-1

Bosnia-Qatar 3-1

La Bosnia Erzegovina batte il Qatar 3-1 a Seattle e chiude il girone al terzo posto, sperando nel ripescaggio per i mondiali 2026, mentre la Svizzera vince contro il Canada.

Il protagonista assoluto del match è il giovane talento classe 2007 Kerim Alajbegovic, obiettivo di mercato di diversi club di Serie A, che sblocca la partita al 29′ con un gran gol dal limite. La Bosnia raddoppia grazie a un’autorete di Al Brake su tiro di Dzeko. Il Qatar reagisce accorciando con Al Haydos, ma nella ripresa la Bosnia chiude definitivamente i conti all’80’ con la rete di Mahmic.