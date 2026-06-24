Parla il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a pochi giorni dall’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC.

Parla il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a pochi giorni dall’elezione di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC.

Queste le parole di Abodi a Sky: “Se Malagò porterà stabilità al calcio italiano? Ce lo auspichiamo tutti, questo è il senso di una collaborazione fra le istituzione l’ interesse comune. Ora vediamo di usare questi primi mesi, che normalmente sono i mesi della luna di miele”.

Poi ha annunciato: “Sì, c’è un incontro domani in programma con il presidente Malagò, parleremo di temi che conosciamo molto bene e trattiamo da anni. Mi auguro ci siano le condizioni per fare riforme importanti”.

Sulla scelta del nuovo CT: “Quella è una prerogativa del presidente federale. Qualunque CT andrà bene, perché sarà il CT della nazionale azzurra. Come si riparte? Il nome del ct e del direttore tecnico sono importanti, ma bisogna avere un disegno tecnico sportivo. Bisogna avere un’organizzazione che mi auguro possa essere determinata da un assetto nuovo del Club Italia col settore tecnico, Coverciano, il settore giovanile scolastico. Credo che si debba partire da qua”.