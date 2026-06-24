Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 23 giugno 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti live

00.00 Live chiuso seguite tutte le news sul nostro sito.

23.59 Le ultime su Nico Paz: Giovedì 25 giugno, ore 13 e dintorni. Il Como andrà in Spagna per parlare di Nico Paz con il forte desiderio di trattenerlo nel rispetto della volontà del calciatore che ha dato la precedenza al club lombardo. Ci sono tre strade, quelle già raccontate. La prima (non semplice) che porterà il Como a dire “rivediamoci l’anno prossimo con le stesse condizioni della recompra a favore del Real”. La seconda porterebbe il Real ad acquistare il cartellino per girarlo in prestito al Como, ma Florentino Perez vuole fare cassa dopo i recenti investimenti e quelli che dovrà ancora fare. La terza strada prevedrebbe un’operazione a titolo definitivo del Como per 55-60 milioni con recompra per il Real a condizioni più alte. Il Como, per ricchezza del club, potrebbe fare questo e altro ma ci sono paletti imposti dall’Uefa e dalla prossima partecipazione Champions. Si cercherà una soluzione che possa accontentare Paz. Tutte le proiezioni legate all’inserimento di eventuali altri club (Inter compresa) per il momento sono semplici supposizione. Almeno fino a giovedì pomeriggio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22.10 Apertura totale di Lucca alla Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21.40 Esclusiva: Hasa, in agenda incontro tra Avellino e Napoli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21.00 Per Palestra come svelato dal direttore Michele Criscitiello, giovedì scorso è arrivata un’offerta da 60 milioni di pound dal Chelsea. L’Inter è ferma a 45+5 come conferma il nostro Alfredo Pedullà. L’ingaggio offerto dal Chelsea supera i 4 milioni.

#Palestra: la notizia dell’offerta #Chelsea da 60 milioni è quella svelata (e confermata) giovedì scorso da @MCriscitiello. L’#Inter è ferma a quella cifra (45 più 5) — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 23, 2026

19.48 Alfredo Pedullà: giovedì alle 13 l’incontro decisivo per il futuro di Nico Paz al Como.

19.37 Pedullà su Palestra-Inter: dalla svolta svelata giovedì scorso alla tempistica straconfermata (trattativa nel vivo per chiuderla o per definire i dettagli entro mercoledì). Agente in attesa. Visite ancora non programmate, step da seguire già dal pomeriggio

Ronaldinho torna in campo: è del Ravenna

18.00 UFFICIALE Ronaldinho torna in campo, giocherà nel Ravenna: “Alcune storie richiedono decenni per essere raccontate. Ignazio Cipriani è cresciuto a Ravenna, città storica dell’Emilia-Romagna, e ha trascorso più di vent’anni negli Stati Uniti costruendo un nome sinonimo di ospitalità italiana. Il sogno è sempre stato portare la sua città natale sulla scena mondiale. Il 23 giugno, questa visione approda a Miami con un annuncio destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo del calcio, della moda e della cultura: Ronaldinho entrerà a far parte del Ravenna FC e sarà ufficialmente tesserato come giocatore“, si legge nel comunicato.

17.20 UFFICIALE Nuovo innesto per il Milan Futuro: “AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Aurelien Guernier, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. L’attaccante, nato nel 2007, ha giocato nel Birmingham City FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri“.

17.00 UFFICIALE Il Barcellona ha annunciato di aver esercitato l’opzione di riscatto per il classe 2008 Hamza Abdelkarim.

Questo il comunicato:

“Il Barcellona ha comunicato all’Al Ahly di aver esercitato l’opzione di acquisto per Hamza Abdelkarim. L’attaccante egiziano entrerà a far parte del club a titolo definitivo e firmerà un contratto triennale, fino al 30 giugno 2029.

16.30 UFFICIALE Il Como ha annunciato il prolungamento del contratto di Ivan Smolčić fino al 2031.

Questo il comunicato: “Il Como 1907 è lieto di annunciare che Ivan Smolčić ha firmato un nuovo contratto con il club fino a giugno 2031. Il difensore croato è approdato al Como nel gennaio 2025 e da allora è diventato una figura di spicco della rosa della prima squadra, collezionando 41 presenze e fornendo due assist tra Serie A e Coppa Italia. La sua costanza, la solidità difensiva e la disponibilità ad adattarsi lo hanno reso una presenza preziosa nella rosa di Cesc Fàbregas, contribuendo a una stagione caratterizzata da progressi significativi per il club, tra cui la storica prima qualificazione del Como 1907 in Champions League”.

14:25 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, non ci sarà un rilancio del Barcellona per Julian Alvarez, se non ci sarà un’apertura da parte dell’Atletico Madrid a trattare. I blaugrana non entreranno in guerre mediatiche ulteriori con i Colchoneros. Ci sarà una nuova offerta solo con una prospettiva concreta di poter procedere con l’operazione.

14:20 UFFICIALE: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. Il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio S.p.A. comunica di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra al sig. Gennaro Gattuso. La Società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore, nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del Club“.

14:05 Secondo quanto riportato da Luca Cilli, Alessandro Diamanti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Cesena.

13:40 Pedullà: Palestra-Inter, chiusura sempre più vicina. Sviluppi possibili già nel pomeriggio

13:20 Secondo quanto riportato da Luca Cilli su X, sarebbe tutto fatto per l’arrivo di Davide Possanzini sulla panchina del Sudtirol. Il club bolzanino ha scelto l’ex Mantova da tempo e ora ha chiuso la trattativa. Un altro tassello nella stagione dei trentini che avevano già avviato la ricostruzione con l’arrivo del DS Lovisa.

11:05 Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo account X, il Real Madrid sarebbe pronto a valutare eventuali offerte per il centrocampista francese Aurelien Tchouameni. Il mediano vorrebbe restare alle Merengues, tuttavia il club valuta eventuali offerte per lasciarlo andare via. La squadra che finora ha mostrato l’interesse più concreto è il Manchester United, che ha avuto un contatto anche con gli agenti del calciatore attualmente impegnato ai Mondiali con la Francia.

10:45 Pedullà: Anche Giacomo Faticanti della Juventus NextGen è vicino al passaggio all’Avellino. Il regista cresciuto nella Roma ed ex Lecce è a un passo dagli irpini. Presto l’ok della Juve alla definizion della trattativa.

Gaetano sempre più verso l’Atalanta

10:42 Pedullà: Gaetano-Atalanta, nerazzurri al lavoro con il Cagliari per definire gli ultimi dettagli del passaggio del calciatore alla formazione bergamasca. Sarà lui il regista della nuova Dea di Maurizio Sarri.

10:40 Pedullà: Pecorino-Avellino avanti tutta. Il centravanti della Juventus NextGen prossimo al trasferimento ai campani. Operazione in chiusura a titolo definitivo.

9:30 Stefan de Vrij è sempre più vicino al Panathinaikos. Il difensore centrale che ha deciso di lasciare l’Inter a parametro zero ha scelto il club di Atene per proseguire la sua carriera.

Le ultime notizie di ieri

23.59 Gianluigi Longari: è confermato il pressing della Fiorentina su Adrian Bernabè, che è sempre più lontano da un accordo per il rinnovo con il Parma.

23.55 Pedullà: il Bayer Leverkusen ha chiuso un colpo importante per l’attacco, circa 30 milioni all’Olympique Lione per assicurarsi le prestazioni di Afonso Moreira, portoghese classe 2005 che ha dimostrato di avere qualità non indifferente. Possiamo raccontare un retroscena, ovvero che la Roma ha seguito e apprezzato a lungo Moreira nell’ultima mese, relazioni eccellenti a conferma di quando stavamo raccontando. Sarebbe potuto diventare un obiettivo concreto se la Roma non avesse avuto le mani legate, vendere entro il 30 giugno prima di pensare al mercato in entrata.

23.50 Pedullà su Gila: il Napoli (obiettivo primario da quasi un mese) alza il cash e può toccare 18-20 milioni. Accordo totale (ormai da una settimana) sull’ingaggio. Conferme sul gradimento Lazio per Lucca. Sempre se su Rafa #Marin (altro nome anticipato una settimana fa) non ci fossero margini, partita aperta. La Lazio ha provato a proporre a Gila il rinnovo fino al 2028, ma senza margini.

23.48 Pedullà: Cheikh Niasse ha un lungo contratto con il Verona, ma il suo futuro potrebbe essere altrove. Sul centrocampista classe 2000 ci sono stati sondaggi di due o tre club, soprattutto ha avuto inizio una trattativa con il Norwich. Non ci sono accordi, anzi esiste un po’ di distanza, le parti resteranno in contatto per avvicinarsi all’intesa.

23.39 Gianluigi Longari spiega le parole di Julian Alvarez, che è uscito allo scoperto dicendo: “Ho parlato con il mio club, penso che la cosa migliore per me sia cambiare squadra e spero di poter realizzare il mio sogno”. Longari spiega: il sogno di Julian Alvarez è solo il Barcellona, e spingerà perchè il trasferimento possa avvenire. Il Barca non fará altre offerte interlocutorie, ma solo se ci sarà la prospettiva reale di chiudere con l’Atletico Madrid.

23.40 Pedullà: Alessandro Romano vorrebbe restare in Serie A, il Cagliari ha parlato con la Roma, ma il Palermo può investire sul cartellino.

23.35 Thiago Silva a 41 non molla: ufficiale il trasferimento alla Fluminense.