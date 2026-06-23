Alvarez come Griezmann? Vuole il Barcellona, ma l’Atletico Madrid tiene duro

Julian Alvarez accende il mercato estivo dichiarando di voler lasciare l’Atletico Madrid per inseguire il sogno Barcellona. I Colchoneros però non intendono cedere e si appellano a una clausola rescissoria da 500 milioni, aprendo un caso destinato a far discutere.

Quella di Julian Alvarez rischia di essere un’estate caldissima. Il centravanti argentino dell’Atletico Madrid, nella giornata di ieri lunedì 22 giugno, ha dichiarato pubblicamente di voler lasciare il club madrileno “per esaudire il suo sogno”. Sottinteso, l’ex giocatore di Manchester City e River Plate vorrebbe andare al Barcellona.

Un desiderio, quello di Julian, che espresso pubblicamente così presto nel mercato potrebbe portare un’estate complicatissima. Il giocatore attualmente è in Nord America per giocare con la sua Argentina il Mondiale, nel quale l’Albiceleste si gioca la riconferma a Campione del Mondo. Ma al suo rientro a Madrid, dopo queste dichiarazioni, rischia di trovare un ambiente ostile.

L’Atletico fa muro

Il club dei Colchoneros, comunque, non vuole cedere facilmente il suo centravanti. Nella giornata di ieri, proprio come era accaduto con l’offerta da 150 milioni di euro del Real Madrid ha emesso un comunicato (questa volta tramite il quotidiano Diario AS) e ha ribadito di non voler vendere Alvarez.

L’unica opzione con la quale l’argentino potrà lasciare la squadra di Diego Simeone è il pagamento della clausola rescissoria. Una clausola esorbitante, pari a 500 milioni di euro che l’Atletico aveva messo nel contratto al suo arrivo dal City per evitare un nuovo caso di Griezmann. Scenario che si sta verificando a 7 anni di distanza da quell’altra infinita querelle in cui alla fine il francese lasciò l’Atletico per il Barça a fronte di oltre 100 milioni di euro.

E proprio ai metodi utilizzati per quel trasferimento, giudicati poco ortodossi, ha fatto riferimento la società rojiblanca nel comunicato emesso sulla situazione di Julian e la posizione nei confronti di un eventuale trasferimento al Barcellona. Il club catalano, comunque, proverà ulteriormente a prendere il giocatore. E qualora non riuscisse virerà su altri obiettivi.

Alvarez-Barcellona: promessi sposi fedeli?

Quello che sarà davvero da capire è quanto realmente Alvarez desideri il Barcellona e viceversa. Il caso potrebbe protrarsi fino a estate inoltrata. Ma potrebbe anche fermarsi prima, bisognerà capire quanto vorranno aspettare le due parti. Infatti, non mancano pretendenti e alternative da una parte e dall’altra.

L’argentino, oltre alle altre due big spagnole, conta estimatori ovunque. In particolare, si dice che l’Arsenal lo vorrebbe per completare un duo di centravanti da sogno con Gyokeres. Dall’altra parte il Barça guarda con interesse ad altri centravanti in giro per l’Europa, senza dimenticare l’interesse, seppur blando, per Dusan Vlahovic.