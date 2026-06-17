Cerezo conferma: “L’offerta del Real per Alvarez è arrivata”. La situazione

Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, ha confermato l’assalto del Real Madrid a Julian Alvarez, con una cifra di 150 milioni di euro. Ecco le sue parole.

La conferma è arrivata. Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, ha confermato l’assalto del Real Madrid a Julian Alvarez, con una cifra di 150 milioni di euro. Ecco le sue parole.

Alvarez-Barcellona, la conferma di Cerezo

Il presidente ha parlato del costo dell’operazione a Marca: “Sì, è arrivata l’offerta del Real Madrid da 150 milioni per Julián Alvarez. Sapete già benissimo cosa è stato risposto al club merengue. Volete continuare a ripetere questa storia all’infinito e la cosa comincia a stancare. Julián è un giocatore dell’Atlético Madrid a tutti gli effetti. Chiunque sia interessato al giocatore non deve fare altro che venire qui e leggere il contratto: se le cifre gli convengono, lo prenderà, altrimenti no. Sono 500 milioni. Questo è quanto”.

Julián Álvarez ha scelto il Barcellona: la sua priorità è chiara