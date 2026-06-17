Cerezo conferma: “L’offerta del Real per Alvarez è arrivata”. La situazione

Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, ha confermato l’assalto del Real Madrid a Julian Alvarez, con una cifra di 150 milioni di euro. Ecco le sue parole.
La conferma è arrivata. Enrique Cerezo, presidente dell’Atlético Madrid, ha confermato l’assalto del Real Madrid a Julian Alvarez, con una cifra di 150 milioni di euro. Ecco le sue parole.
Alvarez-Barcellona, la conferma di Cerezo
Il presidente ha parlato del costo dell’operazione a Marca: “Sì, è arrivata l’offerta del Real Madrid da 150 milioni per Julián Alvarez. Sapete già benissimo cosa è stato risposto al club merengue. Volete continuare a ripetere questa storia all’infinito e la cosa comincia a stancare. Julián è un giocatore dell’Atlético Madrid a tutti gli effetti. Chiunque sia interessato al giocatore non deve fare altro che venire qui e leggere il contratto: se le cifre gli convengono, lo prenderà, altrimenti no. Sono 500 milioni. Questo è quanto”.
Julián Álvarez ha scelto il Barcellona: la sua priorità è chiara
Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la situazione legata al futuro di Julián Álvarez sembra avere una direzione ben precisa.
L’attaccante argentino continua infatti a considerare il Barcellona come destinazione prioritaria per il suo futuro.
Le voci sul Real Madrid non convincono
Le indiscrezioni relative a un possibile interesse del Real Madrid vengono considerate prive di fondamento nell’ambiente vicino al giocatore. Al momento, non risultano aperture concrete verso altre soluzioni: la volontà di Álvarez sarebbe quella di aspettare e capire se il Barça riuscirà ad affondare il colpo.
Il Barcellona resta la priorità assoluta
Chi lavora al fianco del classe 2000 continua a muoversi nella stessa direzione, convinto che il progetto tecnico blaugrana rappresenti il contesto ideale per le caratteristiche dell’argentino.
Il fascino del Barcellona, lo stile di gioco e la possibilità di essere centrale nel nuovo ciclo restano elementi decisivi nelle valutazioni del giocatore. Per questo motivo, nonostante rumors e tentativi di inserimento da parte di altri club, la priorità non sarebbe cambiata.
La volontà del giocatore è chiara
La sensazione è che Julián Álvarez voglia il Barcellona e che, salvo sorprese, continuerà a dare precedenza al club catalano nelle prossime settimane di mercato.