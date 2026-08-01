Como Cup, oggi Lens-Villarreal: la finale su SI

Oggi alle 20:00 in campo al Giuseppe Sinigaglia di Como, Lens e Villarreal per la finale della seconda edizione della Como Cup: un match dal sapore di Champions League.

È l’ultimo atto della Como Cup, un test precampionato, ma a tutti gli effetti si tratta di una sfida dal sapore di Champions League.

Lens e Villarreal saranno ai nastri di partenza della prossima competizione europea per club e arrivano da una stagione di grandi soddisfazioni. Nella fase a gironi il Lens si è imposto 3-0 contro il Crystal Palace, perdendo poi ai rigori contro il Famalicao. Dall’altra parte il Villarreal ha prima battuto l’Alula e poi sconfitto ai rigori i padroni di casa del Como che ieri hanno chiuso al 3^ posto battendo il Famalicao 3-2. Telecronaca affidata a Matteo Cavallaro.

Como Cup, le due squadre

LENS: I francesi, capitanati da Florian Thauvin, hanno conquistato il pass per la Champions League chiudendo la Ligue 1 al secondo posto alle spalle del PSG e lottando per un lungo periodo per vincere il campionato. L’ex Udinese, inoltre, ha trascinato il Lens alla vittoria della prima storica Coppa di Francia. Una squadra quindi per nulla da sottovalutare e che si presenta a questa finale dopo una stagione storica.

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VILLARREAL: Gli spagnoli hanno concluso La Liga al terzo posto alle spalle di Barcellona e Real Madrid, ma il pass per la Champions non è bastato per continuare con Marcelino in panchina. Al suo posto è arrivato Iñigo Pérez, ex allenatore del Rayo Vallecano, classe 1988. Il nuovo allenatore nella scorsa stagione ha portato la sua squadra in finale di Conference League e per la prima volta nell’ultimo atto di una competizione europea, perdendo poi contro il Crystal Palace in finale. Ora alla guida del Villarreal proverà a confermarsi con un club che in Champions League ha come massimo risultato la semifinale, raggiunta 2 volte nella propria storia.