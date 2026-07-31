Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 30 luglio: Juventus, dopo Kolo Muani e Alajbegovic Carnevali non si ferma. Inter si lavora per il rinnovo di Pio Esposito

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 30 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:05 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:55 Oltre a Xavi che sarebbe un profilo totalmente gradito dall’ Al Ahli per il ruolo di allenatore, prende piede anche l’opzione Vitor Pereira per il club saudita. Così il nostro Gianluigi Longari.

23:50 Moise Kean non è incedibile, questo lo sappiamo fino a prova contraria che oggi non c’è. I tempi della mega clausola sono finiti, adesso si può andare a dama per una quarantina di milioni ma serve qualcuno che li metta sul piatto. E al momento nessuno si è fatto avanti. Lo stesso Como apprezza Kean, tuttavia ha diversi dubbi, gli stessi della settimana scorsa. Può spuntare qualche nuovo pretendente, fatto sta che le mosse della Fiorentina sono orientate come se dovesse prendere un nuovo attaccante. Ha sondato diversi profili, anche extracomunitari fino a quando non sono finiti gli slot con l’arrivo di Oulai, da un mese e mezzo è sulle tracce di Pellegrino a conferma che una punta vorrebbe prenderla. Una perlustrazione viola inconfutabile all’interno di un quiz Kean che persiste. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:47 L’indiscrezione: Cacciamani, per la Roma non è priorità. Per il Torino sì. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:37 Vlahovic: l’offerta più alta fin qui ricevuta (oltre un mese fa) è quella del Besiktas che sarebbe pronto a migliorarla. Manca la sua decisione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:35 Cheddira–Frosinone, la trattativa procede. E l’attaccante dà priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:30 Real Madrid, ufficiale il colpo Carlos Espì fino al 30 giugno 2031.

22:21 Ufficiale: Moreno al Venezia.

22:05 Sorprendente mossa del Real Madrid anticipata da Arancha Rodríguez che potrebbe chiudere il trasferimento di Carlos Espì dal Levante. Espì era un obiettivo del Bologna prima che l’Hull City si preparasse a pagare la clausola da 25M. Carlos Espì prenderebbe il posto di Gonzalo Garcia nella rosa di Mourinho. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:35 Carnevali su Vlahovic: “Mai incontrato, la Juve gli ha fatto una proposta non accettata. Spalletti speciale, sono felicissimo di lavorare con lui.”

20:30 Inter, ufficiale Stones fino al 30 giugno 2028.

20:20 Carnevali conferma: “Siamo definendo in queste ore Kolo Muani. Alajbegovic? Ci stiamo lavorando”.

20:05 Chalobah–Como: nuovi dialoghi con il Chelsea, stamattina avevamo preannunciato una nuova proposta che avverrà nelle prossime ore. Come anticipato 3 giorni fa, è una trattativa ancora aperta.

16:40 Viti: il Palermo ha abbandonato la pista e ha preso Barba. La Sampdoria lavora con fiducia per il ritorno, Viti ha aspettato il Cagliari che ha preferito andare su Kofler. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16.23 Il Venezia sempre più vicino a Sohm. Su Bohinen resta il Verona e c’è un’altra proposta dall’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:22 Ufficiale: la Carrarese prolunga il prestito di Rouhi.

16:02 John Stones è dell’Inter. Il difensore; dopo avere svolto le visite mediche, sta per firmare in sede con la sua famiglia, il contratto biennale che lo legherà ai nerazzurri. Esclusiva confermata. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:00 Reggina, in chiusura il centrocampista Acquadro dalla Scafatese e l’attaccante Zagrè dal Ravenna. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:50 Ufficiale: lo Spezia risolve il contratto con il tecnico D’Angelo.

13:40 Massolin non partecipa alla tournée dell’Inter a causa di un problema muscolare che lo terrà fermo ai box per le prossime 2 settimane. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:36 Ufficiale: Lacroix è un nuovo giocatore del Chelsea.

13:35 Ezzalzouli–Roma: pista freddissima già due sere fa, fine dei dialoghi da ieri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:30 Ora è ufficiale: Dovbyk è un nuovo calciatore del Bologna.

12:45 Koulierakis alla Roma: siamo allo scambio dei documenti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:40 Chalobah: in giornata nuovi contatti Como–Chelsea. Soltanto se non ci fossero spiragli, il Como andrebbe su altri profili (Lucumí compreso). Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:40 Roma, ufficiale Santiago Castro.

12:30 Esclusiva: l’Avellino vira su Cinquegrano per la fascia destra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:20 Terzino destro Roma: Read del Feyenoord è tecnicamente il preferito (notizia di FR12.nl) rispetto a Fresneda. Se trova gli accordi con Feyenoord, la Roma lo chiude. Terzo in lista Juanlu Sanchez del Siviglia, il più semplice da prendere.

10:45 Incredibile Newcastle: il tecnico Howe si dimette durante il ritiro.

09:40 L’arrivo di Stones e le sue prime parole:

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08:10 La Juventus ha quasi chiuso un doppio colpo per l’attacco (Kolo Muani in arrivo e Alajbegovic in definizione) ma non sta certo trascurando il capitolo portiere. Ci sono stati altri contatti con il Parma per Zion Suzuki, nome anticipato da Gianluigi Longari diverse settimane fa. La Juve lo apprezza molto e il giapponese andrebbe di corsa a Torino bianconera pur essendoci stati altri sondaggi (PSG e club inglesi). Per Suzuki diventa importante avere visibilità che la Juve gli darebbe. In parallelo i bianconeri non perdono di vista Vicario (il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto) in modo da avere un’altra soluzione pronta se non dovesse andare in porto l’affare Suzuki. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Pio Esposito–Inter base rinnovo vicina ai 3,5 milioni a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Alen Halilovic, trequartista svincolato ex Milan classe 1996, spera di tornare in Italia. C’è la Sampdoria, sondaggi di Cremonese, Ascoli e Avellino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Lo scorso 23 luglio avevamo scritto che il Pisa non avrebbe mollato la presa in direzione Simone Zanon, il terzino destro classe 2001 reduce da un’ottima stagione con la Carrarese. È andata proprio così, su Zanon c’era il Cagliari ma il Pisa è sempre stato attivo e sul pezzo. Al punto che il sorpasso è stato completato, rinforzo importante per un club che vuole tornare in Serie A. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Fatta per Kofler al Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Nusa: la Roma anche oggi ha avuto contatti sia con agenti che con Lipsia. Per coerenza è la stessa linea tenuta da giorni: nessun accordo, ma ci sono ancora dialoghi. E come raccontato Ezzalzouli è una pista per ora difficile (già da ieri). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Moise Kean è stato proposto al Como, ma per il momento il club lariano non si riscalda. Sono state fatte tante valutazioni anche sulla tenuta fisica dell’attaccante classe 2000. Vale quanto vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, prevalgono le riflessioni e non il desiderio – almeno in queste ore – di uscire allo scoperto. Nel frattempo la Fiorentina sta pensando se prendere un altro attaccante a prescindere, ormai un mese e mezzo fa vi avevamo svelato un incontro a Milano con il Parma per parlare sia di Pellegrino che di Piccoli. Pellegrino resta un nome nella lista Juve che, però, in giornata ha preso due attaccanti e in queste ore ha altre priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.