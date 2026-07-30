Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 29 luglio: Juventus-Kolo Muani: è fatta, domani le visite. Inter, ufficiale il rinnovo di Bisseck. Fiorentina, Valdepeñas è a Firenze

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 29 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:05 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:00 La Juventus ha quasi chiuso un doppio colpo per l’attacco (Kolo Muani in arrivo e Alajbegovic in definizione) ma non sta certo trascurando il capitolo portiere. Ci sono stati altri contatti con il Parma per Zion Suzuki, nome anticipato da Gianluigi Longari diverse settimane fa. La Juve lo apprezza molto e il giapponese andrebbe di corsa a Torino bianconera pur essendoci stati altri sondaggi (PSG e club inglesi). Per Suzuki diventa importante avere visibilità che la Juve gli darebbe. In parallelo i bianconeri non perdono di vista Vicario (il Tottenham ha aperto al prestito con diritto di riscatto) in modo da avere un’altra soluzione pronta se non dovesse andare in porto l’affare Suzuki. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Pio Esposito–Inter base rinnovo vicina ai 3,5 milioni a stagione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 Esclusiva: Alen Halilovic, trequartista svincolato ex Milan classe 1996, spera di tornare in Italia. C’è la Sampdoria, sondaggi di Cremonese, Ascoli e Avellino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:35 Lo scorso 23 luglio avevamo scritto che il Pisa non avrebbe mollato la presa in direzione Simone Zanon, il terzino destro classe 2001 reduce da un’ottima stagione con la Carrarese. È andata proprio così, su Zanon c’era il Cagliari ma il Pisa è sempre stato attivo e sul pezzo. Al punto che il sorpasso è stato completato, rinforzo importante per un club che vuole tornare in Serie A. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:33 Fatta per Kofler al Cagliari. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:27 Nusa: la Roma anche oggi ha avuto contatti sia con agenti che con Lipsia. Per coerenza è la stessa linea tenuta da giorni: nessun accordo, ma ci sono ancora dialoghi. E come raccontato Ezzalzouli è una pista per ora difficile (già da ieri). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Moise Kean è stato proposto al Como, ma per il momento il club lariano non si riscalda. Sono state fatte tante valutazioni anche sulla tenuta fisica dell’attaccante classe 2000. Vale quanto vi abbiamo raccontato diversi giorni fa, prevalgono le riflessioni e non il desiderio – almeno in queste ore – di uscire allo scoperto. Nel frattempo la Fiorentina sta pensando se prendere un altro attaccante a prescindere, ormai un mese e mezzo fa vi avevamo svelato un incontro a Milano con il Parma per parlare sia di Pellegrino che di Piccoli. Pellegrino resta un nome nella lista Juve che, però, in giornata ha preso due attaccanti e in queste ore ha altre priorità. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:15 Fiorentina, Valdepeñas arrivato a Firenze.

23:05 Fiorentina, il saluto di Comuzzo:

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22:10 Sassuolo-Verona, concluso lo scambio Bowie-Mulattieri con conguaglio a favore del Verona. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:46 Todisco al Foggia ufficiale.

20:50 Esclusiva: la Lazio si muove per il prestito di Franjo Ivanovic, attaccante classe 2003 del Benfica. Su di lui diversi club tra Inghilterra e Turchia, la sua priorità è giocare con continuità. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:48 Confermato l’interesse della Fiorentina per Mateo Pellegrino del Parma, che resta nel mirino della Juventus. I bianconeri hanno dato priorità alla chiusura di Kolo Muani, da sempre primo obiettivo di Spalletti come spiegato da Alfredo Pedullà. Il club gigliato pensa all’argentino in caso di uscita di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina è nel mirino del Como, che ha qualche perplessità sulla tenuta fisica dell’attaccante, viste le tante partite saltate nel corso dell’ultima stagione. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:45 Al Hilal prepara la prima offerta all’Everton per l’esterno Iliman Ndiaye. Ndiaye sarebbe aperto alla prospettiva saudita, anche se la richiesta del suo club si aggira attorno ai 75M. Trattativa pronta a prendere il via. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:10 Nuovi contatti da parte della Juventus anche per Zion Suzuki. Il portiere del Parma resta primo nella lista dei bianconeri per la porta con Vicario come alternativa. Così il nostro Gianluigi Longari.

18:00 Bologna, ufficiale Amondarain dall’Estudiantes.

17:45 C’è l’accordo economico tra il difensore Koulierakis e la Roma, ora serve definire con il Wolfsburg. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:40 Ufficiale: Comert è un nuovo giocatore del Torino.

16:44 Torino, ufficiale l’acquisto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina.

16:27 Non solo Kolo Muani. La Juventus è in chiusura per Kerim Alajbegovic, come svela dalla Germania il giornalista Florian Plettenburg con un tweet delle 16,25. Operazione completata per una cifra fissa di 33 milioni che possono portare il Bayer Leverkusen a incassare 40 milioni con i bonus. Il nome di Alajbegovic era stato accostato alla Juve nei giorni scorsi dopo il tentativo non riuscito dell’Atalanta e il tentativo del Chelsea. Adesso per il classe 2007 bosniaco la Juventus, come riportano dalla Germania, è ormai al traguardo. Restano solo da concordare le visite in modo da siglare il contratto che legherà Alajbegovic al club bianconero.

16:22 Ufficiale: Jordan Henderson saluta il Brentford e a 36 anni firma con il Chelsea.

16:05 Fiorentina, fatta per Valdepenas. 8 milioni fissi garantiti e 50% rivendita futura. In serata l’arrivo in città, poi visite mediche e firma del contratto. Così il nostro Luca Cilli.

16:00 Paris FC, ufficiale l’acquisto di Koleosho.

15:40 ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Luis Balbo all’ S.K. Sturm Graz.

15:30 Ieri sera vi avevamo dato un “dentro o fuori” con ottimismo crescente, nella notte anche un particolare non secondario ovvero che Kolo Muani aveva accettato un contratto da 4,5 milioni a stagione più bonus dai bianconeri pur avendo avuto offerte nettamente superiori. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:25 KM: un nome solo al comando, prima scelta. Un tormento lungo, ma senza cambiare narrazione ogni giorno. Domani visite, con i bonus sfondato il muro dei 40 milioni per toccare con i bonus (semplici e meno semplici) quello dei 50. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:15 FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2031.

14:45 Secondo The Athletic , il Real Madrid sta intensificando i colloqui con il Fulham, determinato ad acquistare Gonzalo Garcia.

14:40 Confermato, rinnovo in vista per Bisseck con l’Inter fino al 2031. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:20 Rafa Leao ha raggiunto il ritiro del Milan a Perth. Leao si metterà a disposizione di Amorim in attesa di definire il suo futuro lontano dal Milan. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:10 La Roma studia un’offerta per il difensore centrale Konstantinos Koulierakis, greco classe 2003 del Wolfsburg che ha mercato in Premier e Liga. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:00 Karetsas al Borussia Dortmund, visite completate. Manca solo l’annuncio.

13:55 Ufficiale: Milan Futuro, arriva Lorenzo Calvani dalla Lazio.

13:10 “Cosa manca per Kolo Muani? Spero poco”. Giovanni Carnevali ha confermato così ai microfoni di Sky la trattativa per il ritorno alla Juventus dell’attaccante francese dal Paris Saint-Germain. Una trattativa della quale vi abbiamo parlato dal 24 giugno scorso. Vi abbiamo spiegato come i bianconeri si fossero già avvicinati ai 40 milioni, poi il lavoro sui bonus per sbloccare la trattativa e regalare finalmente a Luciano Spalletti l’attaccante da sempre in cima alla lista per rinforzare il pacchetto offensivo.

11:45 Rodri, via libera di Florentino Perez: inizia la trattativa tra Real e Manchester City.

11:40 Verona, chiesto Bohinen al Venezia. E i lagunari insistono per Sohm della Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:35 Pellegrino: contatti recenti con la Fiorentina dopo l’incontro milanese di un mese e mezzo fa. La Juventus per ora è concentrata su Kolo Muani. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:45 Palermo, ufficiale arriva Barba.

08:05 Kolo Muani ha un accordo con la Juventus da 4,5 milioni circa di base a stagione più bonus. Due giorni fa ha rifiutato una proposta superiore di ingaggio. In giornata la call con il Paris Saint-Germain, Kolo aspetta di essere liberato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 L’indiscrezione: proposto Fullkrug, la Lazio è perplessa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Lucumí: contatto in serata. La Juventus ha preso tempo. Lucumí ha altre proposte da Italia, Turchia e Inghilterra. Così il nostro Alfredo Pedullà. Aveva sondato anche l’Al Hilal come riferito dal nostro Gianluigi Longari.

07:45 Kolo Muani: la Juventus ha comunicato stasera al PSG che domani ripresenterà la stessa offerta. Kolo ha altre due proposte, non si andrà oltre domani. La Juventus resta sempre attenta a Zirkzee e Mateta, ma aspetta fino a domani per chiudere o meno il discorso prioritario. Pellegrino è una storia a parte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Belghali, giorni importanti: il terzino algerino è nella lista di almeno tre big. Ha sondato anche il Venezia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Nusa–Roma: trattativa dura, ma non è ancora il momento di dire “impossibile”. Su Ezzalzouli del Betis, pista già emersa nei giorni scorsi, la valutazione è 55 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Verona, trattativa avanzata per Kacper Sezionenko, esterno offensivo classe 2003 del Lechia Danzica. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Secondo quanto riportato da The Athletic, su Mastantuono c’è anche il River Plate. Il talento argentino vedrebbe con favore un ritorno in patria nel club dal quale è arrivato appena un anno fa in Spagna con un trasferimento di 63 milioni di euro. Mastantuono piace alla Fiorentina e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica, Mourinho vuole lasciare andare a giocare Mastantuono, chiuso al Real Madrid da un reparto offensivo già affollato e che prevede altri movimenti.

07:20 Barcola, niente rinnovo con il PSG e vuole il Liverpool: c’è ancora distanza con gli inglesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Comuzzo arrivato a Torino: inizia l’avventura con i granata.

07:10 Anche il Lanùs ha sondato il terreno per Toni Sanabria. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:05 Si avvicina alla chiusura l’affare Lindstrøm: a un passo dal trasferimento dal Napoli allo Schalke 04. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:00 Cheddira ha messo per ora in stand-by la Serie B: il Frosinone prepara il rilancio. Così il nostro Alfredo Pedullà.