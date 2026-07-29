Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 28 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:10 L’indiscrezione: proposto Fullkrug, la Lazio è perplessa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:05 Lucumí: contatto in serata. La Juventus ha preso tempo. Lucumí ha altre proposte da Italia, Turchia e Inghilterra. Così il nostro Alfredo Pedullà. Aveva sondato anche l’Al Hilal come riferito dal nostro Gianluigi Longari.

23:55 Kolo Muani: la Juventus ha comunicato stasera al PSG che domani ripresenterà la stessa offerta. Kolo ha altre due proposte, non si andrà oltre domani. La Juventus resta sempre attenta a Zirkzee e Mateta, ma aspetta fino a domani per chiudere o meno il discorso prioritario. Pellegrino è una storia a parte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 Belghali, giorni importanti: il terzino algerino è nella lista di almeno tre big. Ha sondato anche il Venezia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:30 Nusa–Roma: trattativa dura, ma non è ancora il momento di dire “impossibile”. Su Ezzalzouli del Betis, pista già emersa nei giorni scorsi, la valutazione è 55 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Verona, trattativa avanzata per Kacper Sezionenko, esterno offensivo classe 2003 del Legia Danzica. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:17 Secondo quanto riportato da The Athletic, su Mastantuono c’è anche il River Plate. Il talento argentino vedrebbe con favore un ritorno in patria nel club dal quale è arrivato appena un anno fa in Spagna con un trasferimento di 63 milioni di euro. Mastantuono piace alla Fiorentina e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Benfica, Mourinho vuole lasciare andare a giocare Mastantuono, chiuso al Real Madrid da un reparto offensivo già affollato e che prevede altri movimenti.

22:03 Barcola, niente rinnovo con il PSG e vuole il Liverpool: c’è ancora distanza con gli inglesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:52 Comuzzo arrivato a Torino: inizia l’avventura con i granata.

21:46 Anche il Lanùs ha sondato il terreno per Toni Sanabria. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:51 Si avvicina alla chiusura l’affare Lindstrøm: a un passo dal trasferimento dal Napoli allo Schalke 04. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:48 Cheddira ha messo per ora in stand-by la Serie B: il Frosinone prepara il rilancio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:52 Palermo sempre attivo nella caccia a Morten Thorsby della Cremonese. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:40 Interesse da parte dell’Atletico Mineiro per l’attaccante della Cremonese Toni Sanabria. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

19:20 Esclusiva: Bowie al Sassuolo base di intesa a circa 10 milioni. Nell’operazione Bowie entra Mulattieri al Verona, doppia pista anticipata e confermata. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:00 Juventus, ufficiale la cessione di Openda al Lione.

18:45 Per l’attacco il Cagliari sta ragionando su Kevin Carlos del Nizza. Così il nostro Luca Cilli.

18:30 Markmann–Lazio: le perplessità anticipate stamattina hanno portato al naufragio della trattativa. Decisione presa dalla famiglia, alla ricerca di un percorso che garantisca al classe 2007 una maglia da titolare. Ci sono altre due proposte, il Nordsjaelland gli proporrà il rinnovo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:30 Foggia: fatta per Todisco e Panico dall’Avellino, domani le firme. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:30 Primo blitz milanese del delegato del Fenerbahce terminato. Prossima tappa la Polonia per il preliminare di Champions League. Dopo quella partita anche il discorso con il Milan per Rafa Leao potrà entrare nel vivo. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:20 Ufficiale: Gvardiol rinnova con il Manchester City. Contratto fino al 2031.

14:30 Fascia destra Roma: Ivan Fresneda dello Sporting nome da seguire. Tre call negli ultimi giorni, ma per ora riflessioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:30 Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Lo ha comunicato pochi istanti fa il presidente della FIGC Giovanni Malagò al Consiglio federale. Per il “Mancio” si tratta di un ritorno sulla panchina Azzurra dopo l’era 2018 – 2023, che ha visto la conquista dell’Europeo 2020 ma anche la mancata qualificazione al Mondiale 2022. Da ieri, quando si è capito che i rapporti con Maldini e Leonardo erano giunti al termine, Malagò ha immediatamente bloccato e contattato Roberto Mancini, come unico candidato alla panchina dell’Italia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:40 Natali–AZ: ufficiale.

11:40 Esclusiva: Palermo, è fatta per il difensore svincolato Federico Barba. Accordo totale fino a giugno più opzione in caso di promozione in Serie A. Nelle prossime ore le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:35 Markmann: accordo Lazio–Nordsjaelland da 6 milioni più 2 di bonus. Ma serve l’ultimo via libera della famiglia del centrale danese non ancora arrivato. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:15 Aggiunta: Jorge Mendes non è minimamente coinvolto nel file Leao. Non è l’agente del portoghese e non è intermediario per il Fener. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:10 Malgrado le smentite dei giorni scorsi, il Fenerbahce ha fatto partire la sua missione a Milano per Rafael Leao, come anticipato. Base di accordo raggiunta a livello di personal terms con un ingaggio vicino ai 12M a stagione. Parte la trattativa con il Milan per prendere vantaggio sul Galatasaray, a sua volta interessato a Rafa Leao. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:00 Il Napoli deve prendere un difensore, certo, ma al netto di tutte le chiavi di lettura e delle indiscrezioni delle ultime ore in questo momento non può presentare un’offerta. Semplicemente perché servono prima le uscite e da questo non si deroga. Può arrivare un via libera da De Laurentiis per l’emergenza in corso? Sì, ma fin qui siamo in una fase di stand-by. Possiamo solo dire che il difensore che metterebbe tutti d’accordo è Federico Gatti, soprattutto Allegri che lo stima da sempre. Certo, è un destro e il Napoli cerca un mancino, ma teniamolo comunque in lista. Badiashile del Chelsea piace e non poco, si spera solo che ci siano ancora margini di manovra quando ci si potrà muovere sul mercato in entrata. Quanto a Tiago Gabriel del Lecce le qualità non discutono, ma la pista oggi non è calda. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 L’indiscrezione: Posch più vicino al Mainz. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 La Lazio ha messo Markmann in cima alla lista per la difesa, come raccontato in esclusiva lo scorso 22 luglio. Un profilo allora inedito, con il trascorrere dei giorni il difensore centrale classe 200) del Nordsjaelland ha preso sempre più forza, come vi stiamo raccontando step by step. Tra la richiesta di 7 milioni, bonus compresi, e la proposta della Lazio la richiesta è minima. E ci saranno dialoghi nelle prossime 24 ore per avvicinarsi alla definizione. La Lazio ha bisogno di un altro centrale, a maggior ragione se pensiamo alla situazione di Romagnoli. Per l’attacco la pista Santi Gimenez, in uscita dal Milan, è stata sondata anche ultime ore. Ma almeno adesso lo sbocco, per tanti motivi, è tutt’altro che semplice. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Kofler–Cagliari: qualcosa in meno di 4 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Nonostante la stima da parte del nuovo tecnico del Liverpool Iraola, Curtis Jones continua ad apprezzare la corte dell’Inter ed è aperto alla possibilità di raggiungere Milano in questa sessione di mercato. Curtis Jones e l’Inter: prospettiva ancora aperta. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:20 Esclusiva: Chalobah, il Como non vuole ancora arrendersi. E può migliorare l’offerta. Comunque non andrà su altri centrali fino a quando ci saranno margini per il difensore del Chelsea. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:10 John Stones ha scelto l’Inter! Nessuno spazio per l’inserimento di altri club interessati. L’Inter è in chiusura per il difensore svincolato dal Manchester City. Contratto biennale per Stones in nerazzurro. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:05 Markmann-Lazio: tra stasera e domani altri passi per trovare tutti gli accordi. Esclusiva del 22 luglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Comuzzo–Torino in chiusura quasi due settimane dopo. Così il nostro Alfredo Pedullà.