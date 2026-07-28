John Stones all’Inter, è fatta: Romero resta sullo sfondo, mentre Ausilio guarda anche a Curtis Jones

John Stones è il primo tassello che l’Inter mette in piedi per la costruzione della squadra rinnovata che verrà consegnata a Cristian Chivu in vista del campionato.

Ausilio ha rotto gli indugi e, dopo le discussioni fiume con Ciro Palermo, agente del Cuti Romero, senza trovare un accordo riguardo ai termini personali del contratto con l’argentino, ha scelto di cambiare strategia e di prendere forza nella prosecuzione dell’affare con il centrale del Tottenham.

Stones è il primo rinforzo per Chivu

L’impellenza di trovare un accordo, ad oggi, è tutta dalla parte di Romero: separato in casa con gli Spurs e in attesa di due soluzioni, Barcellona e, appunto, Inter, che dovranno però completare due operazioni in uscita prima di poter predisporre un assalto di questo genere.

Stones, intanto, sarà nerazzurro, previo superamento delle visite mediche di rito nelle prossime ore, aggiungendo un carico ingente di qualità ed esperienza ai massimi livelli nella retroguardia dell’Inter.

Romero resta un obiettivo, ma serviranno cessioni

L’Inter non ha abbandonato la pista che porta al difensore argentino, ma la priorità, in questa fase, è garantire a Cristian Chivu un primo rinforzo di assoluto spessore. L’eventuale assalto a Romero dipenderà dalla capacità del club di completare prima alcune operazioni in uscita.

Curtis Jones resta nel mirino dell’Inter

L’Inter guarda alla Premier League anche per il centrocampo, con la pista Curtis Jones che resta sempre in piedi. Nonostante il gradimento totale di Iraola, il centrocampista è determinato a intraprendere una nuova sfida e l’Inter rappresenta la prima opzione che vorrebbe percorrere.