Abete e Simonelli, il commento alle dimissioni di Maldini-Leonardo

Al termine della riunione in FIGC, hanno parlato Ezio Simonelli, Presidente della Lega di Serie A e Giancarlo Abete, presidente LND.

Così Ezio Simonelli: “Abbiamo appreso dalla tv delle dimissioni di Maldini e Leonardo, ne abbiamo preso atto. Sorpreso? Direi di no, era nell’aria. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il CT. Mi spiace perché secondo me era una grande scelta Maldini, una persona di valore e avrei gradito, per tutto il movimento calcio, che fosse ancora a bordo“.

Abete sulle reazioni della FIGC: “Non lo so, fortunatamente non ho partecipato a nessun incontro e non sono in grado di conoscere situazioni che non mi sono note. Il progetto di dare un’identità diversa con l’inserimento del presidente del Club Italia era scritto anche nel programma che presentai. Una logica che condivido. Ci sarà stato qualche misunderstanding nei rapporti“.

Le parole di Abete

Giancarlo Abete, presidente della LND, ha commentato la decisione di Paolo Maldini e Leonardo di rassegnare le dimissioni dai loro incarichi: “L’aria di situazioni a cui non siamo abituati per quel che mi riguarda ma c’è sempre una prima volta. Siamo persone adulte, vaccinate e responsabili e dobbiamo cercare di riprendere il filo del discorso. Se il progetto prevede il direttore tecnico, teoricamente si dovrebbe ripartire da qui. Il presidente aveva fatto a lungo la corte sportiva a Paolo Maldini e la logica vorrebbe che si ripartisse in primis dal direttore tecnico“.

Sul nuovo CT: “Questo lo sa il presidente federale, fermo restando che fino a mezz’ora fa l’individuazione andava finalizzata al discorso di capire le alternative che Maldini e Leonardo avevano rispetto all’ipotesi iniziale di Pirlo. Ora le cose sono cambiate: o il presidente individua il CT, ritornando a una situazione pregressa o deve riprendere il percorso di individuazione del presidente del Club Italia che a sua volta sceglierà il commissario tecnico. Ma di questo può rispondere il presidente Malagò“.

Su Thiago Motta: “Non abbiamo fatto nessun nome“.