Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 27: Leao, sirene turche ma al momento nessuna offerta. Real, sempre più Diomande. Roma, Castro ad un passo

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 27 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Nelle prossime ore l’attaccante del Lausanne Tegra Bolongo si sottoporrà alle visite mediche con la Juventus. Il classe 2010 sosterrà un periodo di prova in bianconero, nell’ottica di firmare un contratto nel mese di settembre dopo avere compiuto i 16 anni di età. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 Roma e Bologna stavano parlando di Castro a prescindere. L’inserimento di Dovbyk può essere un di più gradito a entrambi i club, ma conferma soprattutto come l’ucraino non fosse a un passo dal Genoa almeno due settimane fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Dovbyk: il Bologna confida in una risposta nelle prossime ore, ma sono due operazioni separate. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Castro–Roma: dialoghi anche in serata con il Bologna, si conta di sistemare tutto entro domani in modo da consegnare il calciatore a Gasperini. La cifra è quella anticipata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Si scalda il futuro di Rafa Leao: NON ci sono ancora state offerte ufficiali al Milan, che non transige sulla volontà di cedere solo a titolo definitivo. Apertura di Leao a Galatasaray e Fenerbahce a cifre vicine agli 11M a stagione di ingaggio. Confermata la presenza a Milano di una delegazione del Fenerbahce per trattare direttamente con il Milan. Situazione in divenire per la concorrenza dei due club pronti a darsi battaglia. Contatti diretti e concreti. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30 Corsa a Comuzzo, nuovo e forte scatto del Torino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Diomande: il PSG si ritira. Il Real Madrid pronto a toccare quota 120 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà. Confermato Il Real Madrid raggiungerà la quota da 120M necessaria per convincere il RB Leipzig e completare l’affare Yan Diomande. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Luis Diaz sempre più un obiettivo dell’Al Hilal.