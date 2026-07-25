Juventus, movimenti in attacco: tutte le novità

Si scalda il mercato della Juventus anche nel reparto offensivo, in uscita come in entrata. Openda sempre più vicino al Lione. Riprendono i contatti per Kolo Muani.

Arrivano novità in casa Juventus per quanto riguarda la situazione di Openda e Kolo Muani. Il primo dopo essere stato convocato contro lo Standard Liegi non è stato neanche portato in panchina, il suo trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Lione è sempre più vicino. Dalla Francia passa anche un altro nome questa volta per l’attacco della Juventus, quello di Randal Kolo Muani. I contatti con il PSG sono ripresi e servirà lavorare sui bonus per provare a chiudere il più velocemente possibile l’operazione e riportare così a Torino il centravanti francese.

Juventus, la situazione di Kolo Muani

Kolo Muani e la Juventus oltre un mese dopo. Era il 24 giugno quando vi avevamo parlato di contatti proficui per andare a dama, anche se in quelle ore prevaleva un pessimismo mediatico. Invece, la Juve non aveva mollato la presa, anzi aveva rilanciato all’interno di un balletto infinito che ha portato a diversi confronti per avvicinarsi alla definizione con il Paris Saint-Germain. Adesso serve stringere e la Juventus sta continuando a lavorare in modo proficuo. I bianconeri si erano già avvicinati ai 40 milioni, adesso lavorare sui bonus per sbloccare la trattativa e regalare finalmente a Luciano Spalletti l’attaccante da sempre in cima alla lista. Siamo ormai a fine luglio… Così il nostro Alfredo Pedullà.

Così quella di Openda

Lois Openda è con la Juventus in Belgio, ma quella di Liegi sarà molto probabilmente l’ultima volta con la Juventus almeno per questa stagione. L’attaccante ha la valigia pronta: confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni, l’Olympique Lione lo aspetta a partire dalla prossima settimana, operazione in prestito secco oneroso da circa 3 milioni come riporta il giornalista Fabrice Hawkinks con ingaggio a carico del club francese. Una trattativa nata lo scorso 20 giugno, oltre un mese fa, quando Footmercato aveva anticipato il forte interesse del Lione. Ci hanno provato altri club, soprattutto in Francia, ma il Lione ha mantenuto il vantaggio che aveva accumulato. Così il nostro Alfredo Pedullà.