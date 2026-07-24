Live Calciomercato, tutte le notizie di giovedì 23 luglio: Roma, Summerville sfumato: le nuove priorità. Milan, Leao: prima l’Australia poi il futuro

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 23 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

01:10 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

01:05 Conferme su Joao Mario in orbita Fiorentina. Fortini resta nella lista Napoli, il Torino sempre interessato in attesa di un rilancio più una possibile soluzione lontano dall’Italia. Sullo sfondo Dodo per il Napoli e per qualche club all’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:52 Zanon, il Cagliari resta interessato. Ma il Pisa non molla. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:45 Roma, tutte le novità: La Roma sta lavorando in silenzio per centrare gli obiettivi di mercato. I discorsi per Nusa stanno procedendo, sia con il Lipsia che con l’agente (da ieri). Certamente c’è concorrenza, ma la Roma non può permettersi di fallire il colpo, deve consegnare un esterno offensivo a Gasperini. E poi si concentra sull’attaccante di qualità che possa permettere a Malen di avere un’alternativa di assoluto livello.

Sono in corso i dialoghi sia con il Bruges per Tresoldi che con il Bologna per Castro, entrambe la piste sono confermate. Il Bruges chiede almeno 30 milioni per Tresoldi, il Bologna una quarantina per Castro (bonus compresi), ma la Roma è su entrambi i tavoli pur essendosi mossa prima sullo specialista recente protagonista in Belgio. Per Moreira, esterno sinistro dello Strasburgo, per ora siamo in una fase di stallo. E per Koné nessuna offerta a oggi concreta né dall’Ahli (che deve fare una cessione) né da altri club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:03 𝗖𝗼𝗺𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝟭 𝗹𝘂𝗴𝗹𝗶𝗼: 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 lavora sottotraccia per il 𝗖𝘂𝘁𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Contatti promettenti tra i nerazzurri ed il Tottenham rispetto alla prospettiva di condizioni più agevoli rispetto alla prima richiesta da 50M. Non una trattativa semplice, ma 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿 orientata a provare a percorrere a fondo una pista che convince del tutto come 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼. Il 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮 è informato, ma necessita prima l’uscita di un centrale come Araujo. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:15 Pontisso alla Cremonese: confermate le indiscrezioni di stamattina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:12 Modric: “Felice di restare al Milan, la voglia di riscatto è immensa”.

20:00 Ricardo Mangas ha firmato il contratto con il Monza. Arriva dallo Sporting in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Così il nostro Luca Cilli.

19:15 Non c’è solo il Monza su Tyrese Asante del Maccabi Tel Aviv. Il difensore ha un’offerta dal Kasimpasa in Turchia ed è un’opzione concreta per il Lecce. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:14 Ufficiale, Elliot Anderson è un nuovo giocatore del Manchester City.

18:25 Proseguono i dialoghi costruttivi per il rinnovo di Bisseck con l’Inter, confermata la volontà di andare avanti insieme nonostante l’attuale scadenza sia ancora lontana (giugno 29). Contatti con la nuova agenzia (Branchini) costruttivi. Così il nostro Gianluigi Longari.

18:20 Ora è ufficiale: Modric rinnova con il Milan.

17:00 Ufficiale: Garnacho nuovo giocatore dell’Aston Villa.

16:45 Obaretin: al Genoa era stata chiesta una settimana di pazienza che scadrà tra pochi giorni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:40 Manna conferma: “Zeballos mi piace, se ci saranno le condizioni chiuderemo l’affare”.

15:33 Ufficiale: Tzolis è un nuovo giocatore dell’Arsenal.

12:34 Operazione ufficiale e confermata: Durosinmi dal Pisa al Genk.

11:42 Il Napoli farà nuove valutazioni sul difensore centrale magari dopo qualche altro esubero. Gatti resta un nome da seguire, comunque non più blindato dalla Juventus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:46 Tomiyasu può tornare in Italia: c’è anche il Torino. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:40 Grgic al Bari ufficiale.

9:10 ESCLUSIVA – Gerry Cardinale è arrivato alle 9.09 a Milanello in auto: seguirà l’allenamento, poi summit di mercato con Amorim. Presenti tutti i dirigenti rossoneri dalle prime ore del mattino. Il mercato del Milan riparte da qui:

🚨ESCLUSIVA – Gerry Cardinale è arrivato alle 9.09 a Milanello in auto: seguirà l’allenamento, poi summit di mercato con Amorim. Presenti tutti i dirigenti rossoneri dalle prime ore del mattino. Il mercato del #Milan riparte da qui @tvdellosport pic.twitter.com/Zn99oPyUnW — Francesco Letizia (@fraletizia) July 23, 2026

08:10 Nusa–Roma: contatti diretti, nome segnalato giorni fa Sullo sfondo Said El Mala, 2006 del Colonia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Roma, la danza delle punte: La Roma vuole prendere un attaccante senza procrastinare troppo. Vi abbiamo parlato di Tresoldi del Bruges che resta un obiettivo concreto, ci sono stati i primi sondaggi con il Bruges e c’è la volontà del ragazzo che ha dato priorità alla Roma ma che non può aspettare in eterno. Intanto, la Roma apprezza e studia altri profili: per esempio Santi Castro del Bologna, non certo incedibile a certe condizioni e seguito a lungo dalla Juventus. Sullo sfondo Pellegrino in uscita da Parma, obiettivo sensibile proprio della Juve e sondato in passato dalla Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Esclusiva: Lazio, piace molto Noah Markmann, difensore centrale danese classe 2007 del Nordsjaelland. Si aggiunge a Sergi Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Mancini: “Nazionale? Nessun contatto con la Federazione”.

07:35 In attesa di sviluppi concreti che non ci sono ancora stati, Leao resta nel mirino del Galatasaray e del Fenerbahce, con entrambi i club disposti a superare quota 10M per l’ingaggio del portoghese. Il Galatasaray per ora punta all’ipotesi di un prestito iniziale con eventuale riscatto. Il Fenerbahce aprirebbe invece alla prospettiva di un trasferimento a titolo definitivo. Dialoghi solo iniziali, Leao pronto ad aggregarsi alla tournée del Milan in Australia. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30Venezia, ufficiale Akor Adams dal Siviglia.

07:20 Summerville ha completato la prima parte di visite mediche con Al Hilal. La fase operativa seguita alla firma del calciatore sul contratto monstre proposto dai sauditi e che ha fatto optare l’olandese per questa soluzione. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Casemiro: “Darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che l’Inter Miami mi ha dimostrato”.

07:00 Ufficiale: Casemiro è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.