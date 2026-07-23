Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 22 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:00 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

23:20 Nusa–Roma: contatti diretti, nome segnalato giorni fa Sullo sfondo Said El Mala, 2006 del Colonia. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:05 Roma, la danza delle punte: La Roma vuole prendere un attaccante senza procrastinare troppo. Vi abbiamo parlato di Tresoldi del Bruges che resta un obiettivo concreto, ci sono stati i primi sondaggi con il Bruges e c’è la volontà del ragazzo che ha dato priorità alla Roma ma che non può aspettare in eterno. Intanto, la Roma apprezza e studia altri profili: per esempio Santi Castro del Bologna, non certo incedibile a certe condizioni e seguito a lungo dalla Juventus. Sullo sfondo Pellegrino in uscita da Parma, obiettivo sensibile proprio della Juve e sondato in passato dalla Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Esclusiva: Lazio, piace molto Noah Markmann, difensore centrale danese classe 2007 del Nordsjaelland. Si aggiunge a Sergi Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:50 Mancini: “Nazionale? Nessun contatto con la Federazione”.

22:35 In attesa di sviluppi concreti che non ci sono ancora stati, Leao resta nel mirino del Galatasaray e del Fenerbahce, con entrambi i club disposti a superare quota 10M per l’ingaggio del portoghese. Il Galatasaray per ora punta all’ipotesi di un prestito iniziale con eventuale riscatto. Il Fenerbahce aprirebbe invece alla prospettiva di un trasferimento a titolo definitivo. Dialoghi solo iniziali, Leao pronto ad aggregarsi alla tournée del Milan in Australia. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:46 Venezia, ufficiale Akor Adams dal Siviglia.

20:13 Summerville ha completato la prima parte di visite mediche con Al Hilal. La fase operativa seguita alla firma del calciatore sul contratto monstre proposto dai sauditi e che ha fatto optare l’olandese per questa soluzione. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:00 Casemiro: “Darò tutto quello che ho per ricambiare l’affetto e la fiducia che l’Inter Miami mi ha dimostrato”.

19:43 Ufficiale: Casemiro è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.

18:00 Luis Hasa e Alessio Zerbin, fatta con il Frosinone a titolo definitivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:50 Affare fatto tra Pisa e Genk. Durosinmi torna in Belgio e firma per 4 anni. Così il nostro Gianluigi Longari.

17:20 Ora è ufficiale: Da Cunha rinnova con il Como. Contratto fino al 2031.

17:10 Nonostante l’interesse di Al Ahli nei confronti di profili come Manu Kone e Gueye, il club saudita dovrà attendere prima l’uscita di Enzo Millot. Senza questa operazione in uscita, vengono meno gli obiettivi in entrata. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:00 Tyrese Asante ha già dato l’ok al trasferimento in attesa che il Monza formalizzi la sua offerta al Maccabi Tel Aviv. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:43 Ufficiale: Foden spiazza tutti e rinnova con il Manchester City fino al 2030.

14:10 Summerville sta ancora riflettendo, aggiornamenti nel giro di poche ore. L’Al Hilal pensava a un’apertura immediata dopo quella mega proposta economica. Non trascorrerà molto tempo, in un senso o nell’altro.

13:10 Tutto confermato: operazione ai dettagli ed in via di definizione per Ricardo Mangas, dallo Sporting Lisbona al Monza. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:00 Fatta per Ambrosino al Modena. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:15 La Fiorentina cerca esterni offensivi e sta facendo diverse valutazioni. Un’idea porta a Franco Mastantuono che in casa Real probabilmente avrà spazi ristretti e che ha tantissimi estimatori. Anche il club viola, secondo quanto svelato da Flavio Ognissanti, ha fatto un sondaggio perlustrativo per il classe 2007 (argentino con cittadinanza italiana) nel caso in cui ci fosse la possibilità di giocare di anticipo rispetto alla concorrenza.

08:15 Il Monza è in trattativa avanzata con lo Sporting per il terzino Ricardo Mangas. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:12 Manca ancora via libera per l’Arabia di Summerville: le riflessioni sono sul progetto tecnico. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Romagnoli, l’Al Sadd ha chiesto di procrastinare il pagamento del cartellino a gennaio. Deciderà Lotito nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 L’indiscrezione: il Frosinone insiste per Zerbin e Hasa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Modric ha mantenuto le premesse e forse le promesse, nel senso che aveva deciso di dare precedenza al Milan se avesse deciso di continuare a giocare. E quindi il suo rinnovo è in linea con quanto era chiaro da tempo. Adesso il Milan, prima di fare un’altra entrata in quel settore, dovrà decidere in modo chiaro e definitivo il futuro di Jashari e Samuele Ricci. Questi ultimi, come anticipato diverso tempo fa, sono nella lista dell’Atalanta. Ma anche Fofana e Loftus Cheek non sono considerati intoccabili, quindi andranno fatte valutazioni approfondite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:25 Ufficiale: Morgan Rogers nuovo giocatore del Chelsea.

07:20 L’Al Hilal sta ancora aspettando il semaforo verde di Summerville dopo la mega offerta. Sarebbe una scelta economica rispetto al progetto tecnico propostogli dalla Roma. E accettato prima della clamorosa irruzione del club arabo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Non c’è ancora l’accordo tra Bruno Fernandes ed il Manchester United per il rinnovo di contratto del portoghese. L’ultimo contatto non ha portato alla fumata bianca, e diversi altri club hanno preso contatto con il suo agente. Previsti nuovi incontri con i Red Devils, ma per adesso non è ancora stato raggiunto un accordo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:10 Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.

07:00 Ufficiale: Lemina rinnova con il Galatasaray fino al 2028.