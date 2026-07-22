Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 21 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:20 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:12 Manca ancora via libera per l’Arabia di Summerville: le riflessioni sono sul progetto tecnico. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:00 Romagnoli, l’Al Sadd ha chiesto di procrastinare il pagamento del cartellino a gennaio. Deciderà Lotito nelle prossime ore. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:55 L’indiscrezione: il Frosinone insiste per Zerbin e Hasa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:30 Modric ha mantenuto le premesse e forse le promesse, nel senso che aveva deciso di dare precedenza al Milan se avesse deciso di continuare a giocare. E quindi il suo rinnovo è linea con quanto era chiaro da tempo. Adesso il Milan, prima di fare un’altra entrata in quel settore, dovrà decidere in modo chiaro e definitivo il futuro di Jashari e Samuele Ricci. Questi ultimi, come anticipato diverso tempo fa, sono nella lista dell’Atalanta. Ma anche Fofana e Loftus Cheek non sono considerati intoccabili, quindi andranno fatte valutazioni approfondite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Ufficiale: Morgan Rogers nuovo giocatore del Chelsea.

21:30 L’Al Hilal sta ancora aspettando il semaforo verde di Summerville dopo la mega offerta. Sarebbe una scelta economica rispetto al progetto tecnico propostogli dalla Roma. E accettato prima della clamorosa irruzione del club arabo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:40 Non c’è ancora l’accordo tra Bruno Fernandes ed il Manchester United per il rinnovo di contratto del portoghese. L’ultimo contatto non ha portato alla fumata bianca, e diversi altri club hanno preso contatto con il suo agente. Previsti nuovi incontri con i Red Devils, ma per adesso non è ancora stato raggiunto un accordo. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:20 Udinese Calcio comunica di aver sottoscritto un nuovo contratto con Nicolò Zaniolo. L’accordo siglato è valido fino al 30 giugno 2029 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Il club e Nicolò sono lieti di proseguire insieme il proprio percorso, confermando le reciproche ambizioni e rafforzando la volontà comune di raggiungere nuove e condivise soddisfazioni.

19:38 Ufficiale: Lemina rinnova con il Galatasaray fino al 2028.

18:38 Roma: due su tre della lista sono ormai saltati in poche ore. C’era un outsider (Nusa) già diversi giorni fa, ma bisogna ricominciare.

18:00 Alejandro Garnacho ha aspettato la proposta della Roma, che lo avrebbe preso soltanto in prestito, pronto per una nuova esperienza lontano dalla Premier. Ma adesso, come ha raccontato poco dopo le 16,30 David Ornstein per The Athletic, è uscito allo scoperto l’Aston Villa proponendo al Chelsea un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo. Garnacho è un pallino di Emery che lo aveva cercato in altre finestre di mercato e che adesso spera di coronare l’inseguimento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:30 Roma, forte interessamento dell’Al Hilal per Summerville. La Roma non vuole partecipare ad un’asta. Così il nostro Gianluigi Longari.

Roma, Summerville rischia di sfumare

17:15 Roma, Summerville vicino a sfumare: Crysencio Summerville e i possibili ribaltoni di mercato. Stamattina abbiamo raccontato che il West Ham aveva accettato la proposta da 47 milioni della Roma lasciando la palla al calciatore che aveva raggiunto un accordo da 4-4,2 milioni di ingaggio a stagione. Era un’operazione in chiusura tra club (con tanto di semaforo verde del West Ham e volo prenotato) al netto dei ribaltoni che possono accadere fino a quando non c’è la completa quadratura.

Infatti, l’Al Hilal ha aspettato gli accordi tra West Ham e Roma per entrare in scena con una proposta di ingaggio nettamente superiore rispetto a quanto proposto dai giallorossi. E il West Ham ha lasciato la palla al calciatore. Summerville sta prendendo tempo, chiaramente tentato, perché quanto gli offre il club arabo di ingaggio è oltre due volte superiore (andiamo in abbondante doppia cifra) rispetto alla proposta giallorossa. Un inserimento forte che sta evidentemente cambiando le carte in tavola. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:00 Samu Costa in chiusura con Al Nassr dal Mallorca. Operazione in definizione. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:45 Avellino, ufficiale Daniel Fila.

16:40 La scelta di Cuti Romero di lasciare il Tottenham è confermata, così come il gradimento dell’Inter per l’argentino 𝐬𝐯𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐚 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨. I nerazzurri continuano i contatti con l’entourage di Romero ed hanno incassato l’apertura del diretto interessato alla destinazione. Prezzi ancora troppo alti, ma Cuti è un profilo che convince totalmente. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:30 Fiorentina, ufficiali le cessioni di Alessandro Bianco al Modena e Filippo Distefano all’Empoli.

15:00 Pescara Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Arezzo, su base biennale, il diritto alle prestazioni sportive di Filippo Guccione. Il centrocampista ostigliese ha collezionato oltre 200 presenze in serie C, vestendo le maglie di Mantova e Arezzo e realizzando più di 40 gol. Benvenuto e buon lavoro.

14:05 Il Monza ha chiesto Yanis Massolin all’Inter. Il club è orientato a mandarlo a giocare in prestito ma è ancora presto per definire la trattativa. Così il nostro Luca Cilli.

13:10 Il Pescara ha ingaggiato il portiere Enis Ujkakj, era svincolato dopo le ultime stagioni trascorse a Trapani fra C e D. Contratto annuale con opzione per altri due. Più acquistato a titolo definitivo Luigi Morazzini dalla Fiorentina. Esterno offensivo, classe 2008, contratto biennale. Così il nostro Luca Cilli.

12:05 Esclusiva: Summerville alla Roma in chiusura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:10 Esclusiva: Andrea Natali, niente Serie A. È a un passo dall’AZ Alkmaar. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:00 Avellino, visite mediche per Fila. Nel pomeriggio si aggregherà al gruppo.

08:05 Ignace Van der Brempt quasi sicuramente lascerà il Como. Vi abbiamo parlato del Sassuolo in pressing per il terzino, ma serve accordo sulla formula. Si è informato anche il Genoa e ci sono due club tedeschi che hanno sondato nelle ultime ore, compreso il Friburgo che con il Como ha chiuso nei giorni scorsi l’operazione per il centrocampista Enghelardt. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Terzino Fiorentina: resta in quota Joao Mario della Juventus ma dipende da uscita di Dodo (la Roma non c’è) o Fortini. Esterno offensivo: nei giorni scorsi era stato proposto Alajbegovic (obiettivo Atatanta e nel mirino di due club stranieri). E un intermediario ha offerto Kulusevski (che sta tornando da un infortunio), per ora solo così. Valutazione su più fronti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Affare fatto per Cardoso Varela al Porto. Trattativa conclusa in giornata. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:50 Il Cagliari resta in corsa per Daniel Maldini, confermando le indiscrezioni che vi abbiamo dato diverso tempo fa. Anche il Sassuolo ci sta pensando, ma il Cagliari vuole insistere. Il direttore sportivo Accardi ha già lavorato con il figlio d’arte, i rapporti tra il club di Giulini e l’Atalanta sono eccellenti, certificati da diverse operazioni. Non siamo in chiusura, ma l’interesse resta alto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Roma: dopo aver definito l’operazione Summerville, focus su Tresoldi che – come già anticipato – sta ancora aspettando il club giallorosso. Ma bisogna agire perché c’è concorrenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Como, la vicenda Kean è un’idea del suo agente. Il club per ora è freddo sull’argomento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Reggina, anche Abonckelet vicino alla firma. Così il nostro Alfredo Pedullà.