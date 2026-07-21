Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 20 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

23:58 Affare fatto per Cardoso Varela al Porto. Trattativa conclusa in giornata. Così il nostro Gianluigi Longari.

23:45 Roma: dopo aver definito l’operazione Summerville, focus su Tresoldi che – come già anticipato – sta ancora aspettando il club giallorosso. Ma bisogna agire perché c’è concorrenza. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Como, la vicenda Kean è un’idea del suo agente. Il club per ora è freddo sull’argomento. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:23 Reggina, anche Abonckelet vicino alla firma. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:15 Vergara: “Rinnovo? Manca poco“.

21:45 Affare in chiusura: Filippo Distefano dalla Fiorentina all’Empoli a titolo definitivo. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:45 Lotito: “Voglio riportare in alto la Reggina. Cannizzaro mi ha stalkerizzato”

19:45 Superati gli intoppi fra Zaniolo e l’Udinese. Confermato l’accordo fra calciatore e club per la rivisitazione del contratto. A breve la firma e annuncio. Così il nostro Luca Cilli.

19:30 Infortunio Buongiorno, il comunicato del Napoli: “Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi a un consulto medico specialistico a Barcellona, che ha evidenziato la necessità di intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro si opererà nei prossimi giorni. In bocca al lupo, Ale!”.

18:35 Esclusiva: Cheddira, il Verona lavora per anticipare la concorrenza. Stasera contatto con il Napoli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:34 Nuovi contatti tra Napoli e Schalke 04 per Jesper Lindstrøm. Il club tedesco vuole cercare di trovare un accordo per l’esterno classe 2000. Così il nostro Gianluigi Longari.

18:30 Ora è ufficiale: Bologna, ingaggiato Alhassane.

18:25 Andrea Formisano centrocampista 2007, passa dal Vicenza Calcio all’Anzio Calcio, Serie D. Operazione condotta dall’avvocato Carlo della Penna.

16:00 Esclusiva: il Bari molto vicino all’attaccante Guido Gomez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:55 Ufficiale: Juventus, Padoin sarà l’allenatore della Primavera fino al 2028.

15:50 Ufficiale: Belgio, Rudi Garcia non sarà più il CT dal prossimo 1° agosto. Contratto non rinnovato.

14:10 Ekhator: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

14:08 Malagò sul nuovo CT: “In corsa non ci sono soltanto Pirlo e Mancini. Serve cambiare cultura e mentalità”.

12:10 Roma: focus solo su Summerville. Lavori in corso e fiducia intatta (anzi in crescita) nel rispetto della deadline indicata ieri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:07 La Roma vive con ottimismo queste ore, ha la sponda favorevole di Summerville. Rispetto a due mesi fa, intanto è stata smontata la narrazione dei 50 milioni di sterline (boom) che il West Ham avrebbe voluto chiedere per cederlo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:00 Bari, trattativa avviata con l’Avellino per l’esterno Alessio Tribuzzi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:10 Bari, in chiusura l’arrivo dal Crotone di Niccolò Cocetta, difensore centrale classe 2003. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:10 Summerville, promemoria per chi se ne è accorto soltanto da 3-4 giorni 1) La Roma non deve parlare con il West Ham 2) La Roma pagare la clausola in scadenza a breve (brevissimo) 3) La clausola non tocca, tutto compreso i 50 milioni (parliamo di euro) 4) La cosa che andrebbe corretta nella narrazione è che non potevano essere 50 milioni di sterline 5) La Roma non ha per ora deciso di cambiare obiettivo, anche se in lista restano Garnacho e Nusa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Summerville–Roma, clausola in scadenza nel giro di 48 ore (sotto i 50 milioni, confermato). Poi si riparte da zero. I colloqui raccontati ieri devono portare alla decisione di pagarla, quindi giorno chiave. Con Summerville raggiunta intesa ingaggio. In lista restano Garnacho (per un possibile doppio colpo, ma non in queste ore) e #Nusa. Così ieri il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Rafa Leao si aggregherà al gruppo Milan per la tournée in Australia e aspetta di parlare con Amorim e Cardinale. Per ora si sono manifestate sia Galatasaray che Fenerbahce e la novità è che un ingaggio all’altezza potrebbe convincerlo alla destinazione. Sondaggio puramente esplorativo anche da parte del Chelsea per Leao, al momento non concretizzatosi in offerta. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:15 L’ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, è stato ospite illustre di Dazn per la finale del Mondiale. Il tecnico salentino ha parlato anche delle indiscrezioni Nazionale, confermando che non c’è mai stato contatto: “Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno. Nazionale? No, non sono stato contattato”.

07:00 Fiorentina, ufficiale Christ Inao Oulai.