Roma pronta a diventare la capitale del calcio a 7: al via gli Europei con gli azzurri di D’Orto

“Roma è pronta a diventare il centro nevralgico del calcio a 7 internazionale”. Con entusiasmo e decisione, Andrea Montemurro, presidente della Confederazione Calcistica Italiana, ha annunciato la partecipazione della Nazionale italiana di Calcio a 7 agli Europei che si disputeranno nei prossimi giorni a Roma.

Parco Schuster ospita il Campionato Europeo di calcio a 7

Sarà Parco Schuster, con la Basilica di San Paolo sullo sfondo, a ospitare dal 22 al 25 luglio il Campionato Europeo di calcio a 7, l’evento che mette di fronte le migliori selezioni europee.

Otto le nazionali ai nastri di partenza, divise in due gironi: nel Gruppo A troviamo l’Italia padrona di casa insieme a Grecia, Ucraina e Romania. Nel Gruppo B si affronteranno Inghilterra, Danimarca, Serbia e Austria.

L’Italia a caccia del titolo europeo

Gli azzurri del CT Daniele D’Orto scenderanno in campo con l’obiettivo dichiarato di conquistare il titolo continentale dopo aver sfiorato per un soffio sia il Mondiale l’anno scorso in Brasile sia la Nations League un mese fa in Serbia.

Il calendario delle eliminatorie prevede l’esordio mercoledì 22 luglio alle 21.15 contro la Grecia. Giovedì 23, sempre alle 21.15, la sfida all’Ucraina. Venerdì 24 luglio, ultima giornata della fase a gironi, l’Italia affronterà la Romania alle 10.15 del mattino.

Tra i convocati spicca il nome di Alessandro Florenzi (ex Roma, PSG e Milan), che un Europeo l’ha già vinto: quello di Wembley 2021 con la Nazionale maggiore. Tutte le partite degli azzurri saranno trasmesse in TV sul canale in chiaro Sportitalia.

Montemurro: “Vogliamo fare di Roma una festa dello sport”

“Ospitare l’Europeo – ha spiegato Andrea Montemurro – è un sogno che si realizza. Il movimento del calcio a 7 sta crescendo in maniera esponenziale, attirando anche calciatori di altissimo livello che scelgono di proseguire la carriera in questa disciplina dopo esperienze nel calcio a 11. Siamo consapevoli di avere a disposizione un gruppo forte, guidato da un CT preparato come Daniele D’Orto e, dopo quella sfortunata finale persa per episodi nel Mondiale in Brasile, abbiamo il desiderio di prenderci questo titolo davanti al nostro pubblico. Vogliamo riempire gli spalti, vogliamo che Roma risponda presente perché ne faremo una festa dello sport”.