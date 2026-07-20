Il MetLife Stadium, noto anche come New York Jersey Stadium, si colora per la finale del Mondiale 2026: è tutto pronto per Spagna – Argentina, che combacerà con il primo storico confronto tra Lionel Messi e Lamine Yamal.

Dopo 19 anni da quel famoso scatto, da tempo noto e virale sul web, del bagnetto per la campagna Unicef dove Messi tiene in braccio un neonato Yamal, questa sera i due si contendono la Coppa del Mondo. Una storia incredibile e generazionale, che mette davanti la vecchia e nuova generazione che prende forma ogni giorno di più. E la magia di questo incredibile confronto è che oggi Yamal è la stella del Barcellona che spacca in due le difese avversarie partendo come esterno di sinistra. Praticamente il successore di Leo. Spetterà al fantasista spagnolo cercare di replicare quanto più possibile le gesta di Messi in blaugrana, impresa certo non semplice ma neanche impossibile visto il talento di Lamine.

Ma Spagna – Argentina non è soltanto questo duello a distanza. E’ la prima volta nella storia che si sfidano la nazionale campione d’Europa in carica (la Roja) contro i campioni in carica del Sudamerica (l’Albiceleste). Le furie rosse di Luis De La Fuente, dunque, vogliono bissare il successo di due anni fa nell’Europeo quando vinsero 2-1 contro l’Inghilterra, e tornare ad un successo Mondiale dopo 16 lunghi anni. L’ultima vittoria risale al 2010 in finale contro l’Olanda. E “spodestare” di fatto proprio l’Argentina di Messi che invece cerca il bis dopo essersi laureata campione del Mondo durante la scorsa edizione. E con un cammino attuale di certo non semplice, ma che l’ha portata all’ultima curva, ancora con l’accoppiata Scaloni-Messi a trascinare il gruppo albiceleste.

LIVE Spagna – Argentina, il 2° tempo supplementare

125′: Finisce qui! Dopo 120′ di battaglia, la Spagna conquista il Mondiale 16 anni dopo l’ultima volta e si conferma una certezza europea! Ferran Torres match winner al minuto 106 dopo più di 15 tentativi nello specchio della porta avversaria. L’Argentina prova a trovare il pareggio nei minuti finali, ma troppo poco per quanto si è visto in campo in questa finale.

120′: 5′ finali di recupero.

120′ Doppia occasione Argentina. Prima su cross di Giuliano Simeone messo in corner da Cubarsi, poi sugli sviluppi dello stesso corner con lo stesso figlio d’arte che calcia però altro.

113′: Raddoppio della Spagna annullato per fuorigioco ancora di Ferran Torres. A tu per tu con Martinez batte il portiere argentino ma era scattato sul filo dell’off-side.

106′: Prova a riversarsi in avanti l’Argentina, e non potrebbe essere altrimenti perché adesso la Spagna ha tutta l’intenzione di chiudersi.

105′: Ferran Torres! Spagna in vantaggio alla prima azione disponibile del secondo tempo supplementare. Cross per Nico Williams in area di rigore, sponda per il collega subentrato nella ripresa e crolla il muro dell’Argentina. Torres spacca la porta e fa 1-0.

LIVE Spagna – Argentina, il 1° tempo supplementare

108′: Finisce il primo tempo supplementare.

105′: 3′ di recupero.

105′: Clamorosa, clamorosa occasione di testa mangiata da Merino su cross precisissimo di Nico Williams. Martinez era stato battuto, palla che finisce a fil di palo.

103′: Entra Senesi per Julian Alvarez.

102′: Ci prova Yamal a giro, conclusione sugli spalti tra i fischi dei tifosi argentini.

96′: Annullato il vantaggio della Spagna con Nico Williams che era stato lesto a infilare in porta. Sanzionato, però, l’intervento di Merino a liberarsi del diretto avversario, ovvero Otamendi. Rimangono perplessità sulla decisione finale di Vincic.

93′: Prodigioso intervento di Martinez sul taglio di Nico Williams cercato in area da Rodri! Il portiere dell’Aston Villa tiene in vita i suoi.

90′: Si riparte col 1° tempo supplementare.

LIVE Spagna – Argentina, il 2° tempo della finale del Mondiale

98′: Martinez sventa la conclusione di Yamal sul primo palo! Finiscono i regolamentari, breve pausa e poi si inizia coi supplementari.

96′: Punizione molto pericolosa, verosimilmente l’ultima occasione del match sulla trequarti dell’Argentina. La Spagna ha l’ultima chance.

92′: Rosso per Enzo Fernandez! Intervento scomposto del centrocampista del Chelsea su Cubarsì e secondo giallo netto per Vincic. In precedenza occasione prima per l’Argentina con Messi fermato sulla trequarti, e poi ripartenza di Nico Williams, ma la conclusione (forte) viene allontanata di pugno da Martinez.

90′: 4′ di recupero.

88′: Linea di passaggio da Pedri per Rodri, ma la conclusione non è precisa neanche questa volta e finisce alta sugli spalti.

86′: Merino taglia in area di rigore e serve Ferran che batte a rete senza pensarci ma il tiro non è preciso e finisce a lato alla sinistra di Martinez. Evidente la voglia da ambo le nazionali di non commettere errori in questi ultimi minuti regolamentari.

83′: Terzo ammonito per l’Argentina: Enzo Fernandez protesta in modo veemente dopo aver chiesto un fallo, che non c’era.

79′: Cross di Nico Williams su calcio d’angolo, pallone che sfila senza che nessuno degli spagnoli riesca ad impattare e finisce in fallo laterale.

78′: Spinta d’esperienza di Julian Alvarez su Pedri che era arrivato al limite d’area di rigore. Anche qui, conclusione troppo debole e centrale.

75′: Doppio cambio per la Spagna: fuori Dani Olmo e Alex Baena, entrano Merino e Nico Williams.

74′: Prova ad accelerare Yamal, con la trivela cerca Ferran in area di rigore, ma la palla finisce sul fondo con Martinez in controllo.

71′: Scaloni termina le sostituzioni: escono Romero e De Paul, dentro Medina e Giuliano Simeone.

68′: Secondo hydration break della partita.

64′: Colpo di testa di Ferran Torres da centravanti, troppo centrale a tu per tu con Martinez che blocca la palla. L’assist era stato di Yamal, passato in mezzo a due.

62′: Conclusione centrale di Dani Olmo, strana parata quasi in bagher di Martinez che non riesce poi ad evitare l’angolo.

60′: Doppio cambio per la Spagna: fuori Oyarzabal e Fabian Ruiz, dentro Ferran Torres e Pedri.

58′: 3° cambio per Scaloni. Esce Montiel, entra Nahuel Molina.

56′: Chiusura in diagonale di Montiel su Cucurella, la palla era stata messa dietro da Dani Olmo imbeccato in profondità laterale.

54′: Otamendi in tackle sventa il tiro della Spagna, che spreca un’altra opportunità. Oyarzabal era stato trovato solo sulla linea della trequarti, scambia in area con Fabian Ruiz ma non riesce a giungere alla conclusione perché fermato da Otamendi.

52′: Il neo-entrato Paredes subito protagonista di una rissa di gioco. Ammonito, reo di aver dato una spallata a Rodri senza nessun motivo nè possibilità di prendere la palla. Reazione da ambo le squadre per il gesto dell’argentino.

48′: Duello Montiel-Laporte in campo aperto ma in zona laterale. Lo spagnolo chiedeva rimessa dal fondo, c’è angolo.

46′: Primo errore in disimpegno di Paredes che regala palla sulla trequarti a Baena. Lo spagnolo si accentra e prova la conclusione, troppo debole. Viene bloccata centrale da Martinez.

45′: Tornano le due nazionali in campo. L’unico cambio è Paredes nel centrocampo dell’Argentina, prende il posto di Gonzalez. Mac Allister si allarga sulla sinistra. La durata dell’intervallo è stata di 27′ e 10”.

LIVE Spagna – Argentina, il 1° tempo della finale del Mondiale

Parte lo show dell’intervallo con ospiti: i BTS, Ted Lasso, Justin Bieber e per finire torna Shakira al centro del palcoscenico con “Dai Dai”, colonna sonora del torneo.

49′: Fischio finale del primo tempo.

45′: 4′ di recupero. Julian Alvarez lanciato in profondità alle spalle della difesa spagnola, esce Unai Simòn che spazza senza pensarci due volte.

45′: Primo cambio per l’Argentina: infortunio per Lisandro Martinez, lo rileva Otamendi. Questo cambio fa sì che 9/11 della formazione albiceleste adesso coincida con l’ultimo atto della formazione titolare nel 2022.

45′: Conclusione radente di Cucurella che sibila il palo alla sinistra di Martinez e finisce sul fondo.

44′: Pedro Porro, imbeccato da Oyarzabal, lascia partire il cross al centro dell’area di rigore senza guardare chi sia effettivamente libero. Martinez blocca la sfera.

42′: Prima ammonizione del match: Lisandro Martinez trattiene la ripartenza di Oyarzabal e viene sanzionato con il primo giallo.

40′: Fabiàn Ruiz libera Oyarzabal alla conclusione sulla trequarti. Troppo centrale, Martinez blocca in presa sicura.

38′: Dani Olmo cerca Alex Baena in area di rigore ma la difesa argentina fa buona guardia. Poi Nico Gonzalez cerca lo scatto ma Rodri lo ferma puntuale di fisico.

37′: Cucurella prova ad auto-lanciarsi di tacco ma Montiel tiene e spazza in rimessa laterale.

32′: Baena punta e salta Montiel, ma il cross è troppo debole e viene fermato senza problemi da Lisandro Martinez.

28′: Si riparte.

25′: Controllo in corsa di Messi che anticipa Rodri e viene trattenuto a metà campo. Punizione per l’Argentina e, nel frattempo, anche il primo hydration break.

23′: Rodri cerca Oyarzabal in area di rigore, quest’ultimo credeva di essere in fuorigioco e fa di tutto per non impattare attivamente sull’azione. Il guardalinee, però, non aveva ravvisato l’off-side.

16′: De Paul, su punizione, morbido nel tentativo di cercare Nico Gonzàlez in area di rigore. Palla troppo lunga, si spegne sul fondo. Dall’altro lato Yamal punta Tagliafico e fa partire un cross rasoterra, attento il Dibu Martinez a bloccare la sfera.

15′: Mac Allister durissimo su Dani Olmo, la panchina della Spagna si alza in piedi per protestare con Vincic. Il centrocampista è intervenuto in modo ruvido ma viene graziato dal direttore di gara con un richiamo verbale. Il giallo sarebbe stato corretto.

13′: Cross di Alex Baena a cercare Dani Olmo sul versante opposto dell’area di rigore, Martinez ferma il tentativo dello spagnolo di portarsi la palla sul sinistro per battere a rete.

12′: Cross radente di Fabian Ruiz a cercare Oyarzabal, allontana Lisandro Martinez in calcio d’angolo.

5′: Occasione clamorosa per la Spagna con Lamine Yamal! Subito emozioni da una parte all’altra ma andiamo con ordine.

Prima chance per la Spagna con Yamal che viene servito dopo un preciso 1-2 da Dani Olmo e, a tu per tu con Martinez, non riesce a infilare il portiere avversario che sventa il tentativo di tiro a giro. Spagna che aggredisce le linee di passaggio dell’Argentina, recupera palla inizialmente ma si fa sorprendere in contropiede.

Messi lanciato in campo aperto da Julian Alvarez, Unai Simòn capisce tutto e anticipa il fenomeno argentino.

3′: Le due nazionali si studiano in questi primi attimi di gioco: Unai Simòn cerca Baena con una palla lunga, strada sbarrata da Montiel che spende il primo fallo della gara.

2′: Gonzalez travolto da Pedro Porro su passaggio orizzontale erroneo di Fabian Ruiz, punizione per l’Argentina. In fase di non possesso, 4-4-2 per la Spagna con Dani Olmo che si allinea all’unica punta Oyarzabal.

1′: Dopo gli inni nazionali, fischia Vincic. E’ cominciata Spagna – Argentina, è cominciata la finale della Coppa del Mondo! Primo possesso palla per l’Argentina.

Sarà lo sloveno Slavko Vincic ad arbitrare la finale di New York, è in corso la celebrazione del pre-partita con l’inno americano. Presenti anche come cantanti internazionali Robbie Williams, Nicole Scherzinger e…un pizzico d’Italia con Laura Pausini. Ancora pochi minuti e poi si comincia!

Spagna – Argentina, il cammino delle due finaliste

Dopo l’incredibile pareggio alla 1° giornata del girone contro la favola Capo Verde, percorso netto e senza difficoltà per la Spagna almeno fino agli ottavi di finale, dove il match-winner Merino ha portato avanti i suoi nel recupero del secondo tempo contro il Portogallo. Successivamente, vittoria contro il Belgio e soprattutto contro la Francia, considerata tra le favorite alla vittoria finale. La Roja ha letteralmente annullato Mbappè e soci con annesso clean sheet e senza mai correre davvero troppi rischi; Oyarzabal su rigore e l’incursione di Pedro Porro nella ripresa sono valsi il biglietto per New York.

Dopo una fase a gironi sul velluto, l’Argentina ha rischiato grosso contro Capo Verde ai sedicesimi: una vicenda risolta soltanto nel secondo tempo supplementare. Mentre, in occasione dei quarti di finale contro l’Egitto di Salah, l’albiceleste era fuori dai giochi fino a 10′ dalla fine dei tempi regolamentari. Una rimonta clamorosa che testimonia la volontà di crederci sempre e mollare mai: nel segno di Romero, Messi ed Enzo Fernandez nel recupero. Svizzera superata agilmente ai quarti, mentre anche in semifinale la rimonta degli uomini di Scaloni contro l’Inghilterra arriva dopo l’85°. Ancora Enzo Fernandez e la zuccata di Lautaro Martinez su assist di Messi nel recupero, per arrivare a difendere il trono Mondiale a New York.

LIVE Spagna – Argentina, le formazioni ufficiali

De La Fuente, per la sua Spagna, conferma gli 11 che hanno steso la Francia in semifinale. Il 4-2-3-1 si compone come segue: Unai Simòn; Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal.

Due cambi per Scaloni nell’11 titolare rispetto alla semifinale. Il 4-4-2 dell’Argentina è il seguente: Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Nico Gonzàlez, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez.