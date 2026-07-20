Live Calciomercato, tutte le notizie di lunedì 20 luglio: Summerville: le ore della verità in casa Roma. Fiorentina, altro colpo ufficiale Oulai.

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 20 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:10 Summerville, promemoria per chi se ne è accorto soltanto da 3-4 giorni 1) La Roma non deve parlare con il West Ham 2) La Roma pagare la clausola in scadenza a breve (brevissimo) 3) La clausola non tocca, tutto compreso i 50 milioni (parliamo di euro) 4) La cosa che andrebbe corretta nella narrazione è che non potevano essere 50 milioni di sterline 5) La Roma non ha per ora deciso di cambiare obiettivo, anche se in lista restano Garnacho e Nusa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Summerville–Roma, clausola in scadenza nel giro di 48 ore (sotto i 50 milioni, confermato). Poi si riparte da zero. I colloqui raccontati ieri devono portare alla decisione di pagarla, quindi giorno chiave. Con Summerville raggiunta intesa ingaggio. In lista restano Garnacho (per un possibile doppio colpo, ma non in queste ore) e #Nusa. Così ieri il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Rafa Leao si aggregherà al gruppo Milan per la tournée in Australia e aspetta di parlare con Amorim e Cardinale. Per ora si sono manifestate sia Galatasaray che Fenerbahce e la novità è che un ingaggio all’altezza potrebbe convincerlo alla destinazione. Sondaggio puramente esplorativo anche da parte del Chelsea per Leao, al momento non concretizzatosi in offerta. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:15 L’ex allenatore del Napoli, Antonio Conte, è stato ospite illustre di Dazn per la finale del Mondiale. Il tecnico salentino ha parlato anche delle indiscrezioni Nazionale, confermando che non c’è mai stato contatto: “Sono molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare e vedere calcio, in attesa di eventuali situazioni e sviluppi durante l’anno. Nazionale? No, non sono stato contattato”.

07:00 Fiorentina, ufficiale Christ Inao Oulai.