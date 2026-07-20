Spagna dominante, vince il Mondiale e tutti i premi possibili

Da Iniesta a Ferrán Torres, dal 2010 al 2026 la Spagna vince ancora 1-0 il Mondiale con un gol nel secondo tempo supplementare di un giocatore del Barcellona. Argentina ko.

Dopo 120 minuti più recupero, è la Spagna ad aggiudicarsi la finale della Coppa del Mondo 2026. Una gara storica che ha visto un Half-time show da 27 minuti e 10 secondi tra il primo e il secondo tempo. Una gara che ha regalato poche emozioni e tanto nervosismo nei 90 minuti regolamentari ma che in chiusura di seconda frazione si è accesa prima con il rosso per doppio giallo ad Enzo Fernandez, poi con la super parata del Dibu Martinez sulla punizione di Lamine Yamal. I supplementari sono stati carichi di occasioni. 2 reti annullate alla Spagna, prima a Nico Williams per un dubbio fallo di Merino su Otamendi e poi a Ferrán Torres per fuorigioco quando però il punteggio era già di 1-0, rete proprio dell’attaccante del Barca, su assist di Nico Williams. Quando tutto sembra finito è l’Argentina ad accendersi. Due volte con Simeone, prima con un cross teso che Cubarsì manda in corner. Poi con una conclusione alta su sviluppi dello stesso. Finisce così 1-0 con la Spagna Campione del Mondo per la seconda volta nella propria storia.

Spagna da record: titolo Mondiale e triplo premio

Ad esclusione del titolo di capocannoniere, conquistato per il secondo Mondiale consecutivo da Kyllian Mbappé, autore di 10 gol, è la Spagna e i suoi giocatori a vincere tutti i premi individuali. Il Guanto d’Oro, se l’è infatti aggiudicato un sorprendente Unai Simon. 1 solo gol subito nella competizione, quello di De Ketelaere ai quarti con la Spagna che mai è stata in svantaggio in tutto il Mondiale. Come l’Italia del 38′, quella del 82′ e la Germania a Italia 90′. Il premio di miglior giovane del torneo se l’è poi aggiudicato un classe 2007′, non Lamine Yamal ma Paù Cubarsì. 19 anni compiuti a gennaio è stato nettamente il miglior difensore del torneo, sempre insuperabile, ha suggellato la sua competizione con l’intervento che ha sbarrato la strada al cross di Simeone allo scadere dei supplementari.

Il miglior giocatore del torneo sembrava indirizzato verso Lionel Messi, 8 gol e 4 assist. Il premio è invece andato a Rodri. Il centrocampista capitano della Spagna ha giocato un Mondiale impeccabile ed è risultato decisivo in tutte le fasi di gioco. Da record anche il CT Luis De La Fuente, la sua Spagna supera l’Italia come squadra più imbattuta consecutivamente, 38 gare a 37. Ultima sconfitta a Marzo 2024 contro la Colombia in amichevole. Il CT diventa anche il più anziano a vincere un Mondiale, 65 anni, 6 in più di Del Bosque che lo vinse sempre con la Spagna nel 2010. La sua Spagna non ha inoltre perso mai tra Europeo e Mondiale. 15 gare 14 vittorie (nei 120 minuti) e 1 pareggio, quello contro Capo Verde.