Mbappé da record ma non basta: l’Inghilterra chiude terza

Non basta un secondo tempo da record di Kylian Mbappé alla Francia per centrare il terzo posto al Mondiale. Vince infatti 6-4 l’Inghilterra che dilaga (4-0) nel primo tempo.

Una serata memorabile quella che ha visto l’Inghilterra centrare il suo miglior piazzamento al Mondiale nella propria storia dopo la vittoria nel 1966′. I ragazzi di Tuchel si sono infatti imposti, non senza rischiare, 6-4 contro la Francia di Deschamps, alla sua ultima da CT. Primo tempo dominato totalmente dai Tre Leoni, Francia assente e 4 gol inglesi. Apre Rice al 3′ minuto. Chiudono Konsa al 18′ e Saka al 37′ e al 46′. Nella ripresa Deschamps stravolge la sua squadra e la riapre. 3 gol che portano il match sul 4-3. Doppietta di Mbappé (48′ e 66′) e Barcola al 54′. Nel finale succede poi di tutto. Prima Saka fa tripletta su rigore al 87′. Poi Dembele fa 5-4 al 96′. Chiude poi i giochi sul 6-4 Bellingham al 98′. Nel mezzo anche la chance per Olise di fare 4-4, clamorosamente divorata.

Mbappé e Olise, numeri record

Nella sconfitta della Francia, 6-4 contro l’Inghilterra, brillano comunque Kyllian Mbappé e Michael Olise. Il primo con una doppietta sale a 10 gol in classifica marcatori, più 2 su Messi che proverà a rispondere contro la Spagna ma si porta soprattutto a 22 gol in 22 gare ai Mondiali. Superato proprio Messi, fermo a 21. Segando nella finale 3-4 posto, Mbappé diventa così il secondo calciatore dopo Helmut Rahn 1954 e 1958 a segnare in entrambe le finali. Non è da meno Olise. L’attaccante del Bayern Monaco, non è riuscito a segnare neanche ieri contro l’Inghilterra. In tutta la Coppa del Mondo ha però servito 7 assist vincenti, due ieri proprio per i gol di Mbappé. Con questi 7 assist ha superato il record di Pelé di 6 fatto segnare nel 1970.

Inghilterra, Saka super: secondo piazzamento della storia

Un risultato importante, al netto delle attese, e senza Harry Kane, in panchina per tutto il match. Si perché in casa Inghilterra tutti pensavano di vincere questo Mondiale o quantomeno arrivare in finale. Il risultato finale vede invece i Tre Leoni al terzo posto, alle spalle di Argentina e Spagna che tra poche ore si giocheranno l’alloro massimo e davanti alla Francia. Un risultato che a mente fredda entra comunque nella storia dell’Inghilterra.

Si perché dopo la vittoria in casa del 1966′, la nazionale inglese non era mai più salita sul podio. Nella propria storia contava infatti al massimo due quarti posti, a Italia 90′, sconfitta dagli azzurri e a Russia 2018, ko contro il Belgio. Ora questo terzo posto al termine di una gara giocata meglio dall’Inghilterra, soprattutto nel primo tempo chiuso 4-0 e che nel finale ha visto ancora una volta primeggiare su tutti Jude Bellingham, in un match che ha regalato gioie anche a Saka, tripletta, Konsa e Declan Rice.

Francia, primo tempo da incubo: a Maignan non capitava da 8 anni

La prima frazione ha visto incassare alla Francia 4 gol, un dato che nell’intero match con i transalpini non si verificava da poco più di un anno quando in semifinale di Nations League, persero 5-4 contro la Spagna. Esclusa quella gara, però, Mike Maignan non aveva mai subito 4 gol con la sua Nazionale. Facendo un passo indietro con i club, l’ultima volta che aveva incassato quattro gol era stato nella stagione 23/24 in Monza-Milan perso 4-2 e l’ultima volta che ne aveva incassato 5 pochi mesi prima nel derby, Inter-Milan 5-1. Per tornare invece all’ultima volta che il portiere francese aveva incassato 4 gol in una sola frazione bisogna fare un salto nel 2019. Valencia-Lille di Champions League, gara finita 4-1. Tutte le reti spagnole, quella volta, arrivarono nel secondo tempo: Parejo, autogol Soumaoro e poi i gol di Kondogbia e Ferran Torres.