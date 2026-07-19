Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 18 luglio: Roma, pronta l’offerta per Summerville. Napoli, infortunio Buongiorno: ecco la toppa

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 18 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:20 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:10 Summerville-Roma: siamo ancora nella fase dei colloqui, con grande intensità, in attesa di passare allo step successivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:08 Ufficiale: Richardson al Le Havre.

21:00 Secondo The Athletic, il Chelsea ha raggiunto un accordo verbale con l’Aston Villa per il trasferimento del centrocampista offensivo Morgan Rogers. Il media britannico riporta che i Villans hanno concordato una cifra colossale di 138 milioni di euro per il 23enne. Una nuova pedina in arrivo per Xabi Alonso.

20:10 Della serie “nomi in libertà”, Hjulmand e Trincao erano stati accostati al Milan semplicemente perché avevano giocato con Amorim e avevano un presunto gradimento. Invece, mai una trattativa, mai un contatto, mai un semplice sondaggio. Infatti Trincao va all’Al Ahli per una cinquantina di milioni, lui il prescelto da tempo per sostituire Mahrez. Quanto a Hjulmand, l’Atletico Madrid ha chiuso per 40 milioni di euro più bonus semplicemente perché aveva necessità in quel ruolo. Il Milan no, basterebbe vedere l’affollamento in mezzo al campo. Invece, lo hanno mandato lo stesso dalle parti di Amorim, senza che il nuovo allenatore rossonero lo sapesse… Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:10 Summerville caldissimo, ma la Roma non molla Alejandro Garnacho. Possibile doppio colpo? Vedremo, non è scontato, ma intanto i dialoghi procedono perché – in ogni caso – gli esterni offensivi devono essere almeno due. Quindi, Summerville avanza ma Garnacho resta in quota. Possiamo spegnere invece le voci su un interesse per Molina, esterno destro dell’Atletico Madrid e che adesso è assolutamente concentrato sulla finale Mondiale di domani sera. Ma la Roma non è in azione, esattamente come non ha cercato Dodò, nomi buttati a caso e senza alcun tipo di riscontro. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:30 Ufficiale, Trincao all’Al Ahli.

18:10 Daniel Maldini: c’è sempre il Cagliari con il Sassuolo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:07 Cheddira: il Verona non ha ancora chiuso, ma resta in corsa. Altre valutazioni su Mulattieri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:01 Molina ha avuto diversi sondaggi anche dall’Italia, ma non è un obiettivo Roma (come Dodo). Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Summerville: da questo incontro svelato martedì la Roma ha mantenuto il controllo, respingendo la concorrenza e lavorando sul ragazzo. Ora la deadline è quella di trovare tutti gli accordi entro il weekend, massimo lunedì, per consegnare il calciatore a Gasperini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Summerville: le parole di Gasperini (molto sereno) erano un depistaggio, gli hanno dato garanzie. Avevamo segnalato “partita aperta”. Garnacho resta una possibilità a prescindere da Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Summerville–Roma quasi due mesi dopo: i giallorossi formalizzeranno tra stasera e domani offerta da 45 milioni (dentro la famosa clausola). Non erano 50 milioni di sterline. L’esterno del WestHam sul punto di accettare una proposta di ingaggio da 4-4,2 milioni a salire di ingaggio a stagione più bonus. Il suo focus è solo sulla Roma. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:05 Juventus, porte girevoli: La Juve va oltre Dibu Martinez, a meno di clamorose inversioni nei prossimi giorni. Dall’Inghilterra Ben Jacobs conferma l’interesse per Vicario, aggiunge l’interesse per Trubin del Benfica (segnalato ieri da fonti portoghesi) e inserisce anche Filip Jorgensen, portiere danese classe 2002 di proprietà del Chelsea. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:05 Ufficiale: Gianluca Mancini rinnova con la Roma fino al 2029.

14:00 Ufficiale: Bryan Cristante rinnova con la Roma fino al 2028.

14:00 Fiorentina, visite terminate per Oulai. A breve le firme.

13:55 Kessie: l’unico club italiano che sta parlando con l’ivoriano è la Juventus. La Roma almeno fin qui non ha avuto alcun tipo di dialogo. Come per Dodo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:10 Ufficiale: il Como cede a titolo definitivo Engelhardt al Friburgo.

11:20 Ufficiale: Luca Ravanelli alla Sampdoria.

09:48 Esclusiva: Alessandro Bianco, centrocampista classe 2002 in uscita dalla Fiorentina, è in trattativa avanzata con il Modena. Hanno sondato Pisa e Las Palmas. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:10 Ora è anche ufficiale: Erradi al Pescara.

08:07 Summerville–Roma: interesse alto, ma giornata interlocutoria. E nessun accordo sul lato cartellino o ingaggio. Garnacho resta in lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:05 Juventus, Frattesi non è da escludere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Bowie–Sassuolo, nuovi dialoghi. Il Cagliari resta in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Tutto fatto per Oulai. Il calciatore farà oggi le visite mediche. Ogni dettaglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

L’arrivo nella notte di Oulai:

L’arrivo a #Bologna di #Oulai, colpo da circa 30 milioni per il centrocampo della #Fiorentina 📹 Flavio Ognissanti pic.twitter.com/mvyrvoFZXu — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 17, 2026

07:50 Roma, nessuna trattativa per Dodo e nessun contatto con la Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Napoli, dopo l’infortunio di Buongiorno verrà valutato Rafa Marin e può essere adattato Olivera. Dopo gli esuberi si penserà eventualmente al mercato: Gatti è un nome, sempre se nel frattempo non avrà trovato altre soluzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Clamoroso retroscena dietro al trasferimento di Inao Oulai alla Fiorentina! Secondo quanto emerso, persone vicine al Trabzonspor avrebbero fatto pesanti pressioni nei confronti del ragazzo negli ultimi giorni per spingerlo a non prendere in considerazione offerte diverse da quella già accettata dal club turco. Trattativa che rischia di chiudersi con un giallo, e con possibili conseguenze se il tutto fosse confermato. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Anche il Beşiktaş ha manifestato interesse per Fábio Baldé esterno sinistro dell’Amburgo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:30 Esclusiva: l’attaccante Fila dal Venezia all’Avellino. Accordo totale. Prestito secco con premio di valorizzazione. Lunedì le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.