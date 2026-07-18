Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 17 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:05 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:00 Summerville–Roma: interesse alto, ma giornata interlocutoria. E nessun accordo sul lato cartellino o ingaggio. Garnacho resta in lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Juventus, Frattesi non è da escludere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:38 Esclusiva: Bowie–Sassuolo, nuovi dialoghi. Il Cagliari resta in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Tutto fatto per Oulai. Ogni dettaglio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:15 Roma, nessuna trattativa per Dodo e nessun contatto con la Fiorentina. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:05 Napoli, dopo l’infortunio di Buongiorno verrà valutato Rafa Marin e può essere adattato Olivera. Dopo gli esuberi si penserà eventualmente al mercato: Gatti è un nome, sempre se nel frattempo non avrà trovato altre soluzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:55 Clamoroso retroscena dietro al trasferimento di Inao Oulai alla Fiorentina! Secondo quanto emerso, persone vicine al Trabzonspor avrebbero fatto pesanti pressioni nei confronti del ragazzo negli ultimi giorni per spingerlo a non prendere in considerazione offerte diverse da quella già accettata dal club turco. Trattativa che rischia di chiudersi con un giallo, e con possibili conseguenze se il tutto fosse confermato. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:50 Anche il Beşiktaş ha manifestato interesse per Fábio Baldé esterno sinistro dell’Amburgo. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:43 Esclusiva: l’attaccante Fila dal Venezia all’Avellino. Accordo totale. Prestito secco con premio di valorizzazione. Lunedì le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:02 Atalanta, ufficiale il rinnovo di Ederson. Il post:

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18:55 Esclusiva: Ederson–Atalanta, accordo rinnovo. Gli anni di contratto sono 5, ingaggio da 3,5 milioni più bonus a stagione. Non ci sono clausole. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:40 Ufficiale: Hamed Junior Traoré nuovo giocatore del Genoa.

18:20 Leeds, ufficiale l’acquisto di Muharemovic dal Sassuolo.

18:15 Conferme totali sul tentativo della Juventus di accelerare per Mateo Pellegrino. Contatti diretti con il Parma rivolti alla struttura dell’affare per il tema della % della rivendita al Velez. Dalla Premier si è affacciato il Crystal Palace, ma priorità di Pellegrino alla Juve. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

18:04 Ufficiale: Gosens nuovo giocatore dello Schalke04.

17:10 Obaretin resterà con il Napoli in ritiro per una settimana, poi il difensore centrale sarà probabilmente liberato per il Genoa in prestito con diritto di riscatto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:46 L’attaccante Fila e l’Avellino: accordo totale con il Venezia, atteso il via libera entro il weekend. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:45 Atletico Madrid, il presidente: “Non accetteremo offerte neanche da 200 milioni per Julian Alvarez”.

15:55 Il talento Di Lauro, classe 2008 dell’Ischia passa all’Avellino. L’Ischia manterrà una % sulla rivendita.

13:50 Zerbin: il Frosinone insiste, ma ci sono anche Padova e Verona. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:48 Nota del Napoli: “Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro”.

13:45 Fortini: il Torino proverà a migliorare offerta Piace al Napoli (in lista con Favasuli) che per ora non può fare mercato in entrata. E c’è un altro club all’estero. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:50 Sergi Dominguez–Lazio: anche oggi call con la Dinamo Zagabria. Interesse reciproco quella di trovare una formula che accontenti tutti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:45 Summerville aveva già aperto alla Roma. Oggi nuovo confronto, serve la totale quadratura come sempre. La cosa più importante da chiarire: mai il cartellino (essendoci una clausola) è stato valutato 50 milioni di sterline. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:40 Tutto confermato: Marcos Leonardo è dell’Ajax e lascia l’Al Hilal. Così il nostro Gianluigi Longari.

08:05 Sergi Dominguez: come già anticipato, passi concreti e pista viva. Soprattutto contatti quotidiani, per il momento nessun blitz (era stato programmato per stamattina). Attaccante: sondati due o tre profili. Lazzari (perplesso sul Monza) e Luca Pellegrini sul mercato ma ingaggi alti (soprattutto nel secondo caso). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 La strategia della Juventus per l’attacco: La Juventus ha chiuso a sorpresa Celik per la fascia destra e adesso si concentra sull’attacco. L’idea, già svelata anche sui nomi in ballo, è quella di chiudere un doppio colpo: Kolo Muani più Pellegrino. I costi e le formule sono chiare, bisogna spingere per non andare incontro a sorprese. Per Kolo Muani serve toccare i 40 milioni magari aggiungendo dei bonus, l’unica strada per evitare lungaggini. Per Pellegrino la Juve è in vantaggio, la partenza dell’argentino da Parma è molto probabile. La formula potrebbe essere creativa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Come anticipato ieri: operazione definita. Alhassane è del Bologna. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:50 Puerta, dal Bologna l’offerta più alta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:45 Vander Brempt: il Sassuolo ci riprova. Il Genoa in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 Come già svelato ci sono manovre in corso per l’uscita di Romero che vuole lasciare il Tottenham. Inter ci lavora ma solo se si abbasseranno i costi. Cuti gradirebbe l’opzione nerazzurra. Barcellona in azione solo in caso di cessioni nel reparto difensivo. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 Come anticipato nella scorsa sessione di mercato, Cuenca è del Como e oggi è arrivato in Italia per le visite mediche. Così in esclusiva il nostro Gianlugi Longari.

07:30 Ufficiale: Venezia, risoluzione consensuale con Condé.