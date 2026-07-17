Messi e Yamal, dal calendario alla finale del Mondiale

Una storia che ha dell’incredibile quella del rapporto tra Lionel Messi e Lamine Yamal e di come si fossero già incrociati 19 anni fa. Ora si sfideranno nella finale del Mondiale.

La finale della Coppa del Mondo 2026 sarà tra la Spagna di Lamine Yamal e l’Argentina di Lionel Messi. Da una parte il talento diciannovenne emergente del Barcellona, dall’altra il trentanovenne fuoriclasse assoluto dell’Inter Miami. Teatro della sfida sarà MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Una sfida inedita tra i due che mai si sono sfidati a livello di club e di nazionale. Una sfida che già doveva capitare 4 mesi fa nella Finalissima, poi annullata. Ora Yamal e Messi si affronteranno davvero. Loro che furono protagonisti di un calendario per l’UNICEF 19 anni fa.

Spagna-Argentina, domenica è Yamal contro Messi

A 4 mesi dalla finalissima mai disputata. Spagna e Argentina si affrontano davvero l’ultimo atto della Coppa del Mondo. Una sfida più che generazionale e che metterà davanti l’uno all’altro Lionel Messi e Lamine Yamal. Il primo ha scritto la storia del calcio e del Barcellona, il secondo lo sta facendo. Il primo arriva da un Mondiale incredibile, 8 gol e 4 assist questi tutti nelle ultime 3 partite. Il fuoriclasse spagnolo ha invece faticato, anche per colpa di un infortunio pregresso che non l’ha fatto arrivare al top alla competizione. Un solo gol, quello contro l’Arabia Saudita e un rigore procurato, contro la Francia.

La finale contro Messi è però l’occasione giusta per Lamine Yamal per provare a prendersi la scena. Una sfida unica, questa fra i due, che mai prima d’ora si sono incontrati 1 vs 1 su un campo da calcio. Un rapporto, quello tra Messi e Yamal che nasce però 19 anni fa quando Messi per un calendario prodotto dall’UNICEF insieme al quotidiano Sport venne immortalato con in braccio il piccolo Lamine, all’ora solo neo-nato. Una sorta di benedizione quella di Leo a Yamal con il maestro e l’allievo che ora si affronteranno per la prima volta con in palio… la Coppa del Mondo..