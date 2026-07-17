Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì16 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:07 Sergi Dominguez: come già anticipato, passi concreti e pista viva. Soprattutto contatti quotidiani, per il momento nessun blitz (era stato programmato per stamattina). Attaccante: sondati due o tre profili. Lazzari (perplesso sul Monza) e Luca Pellegrini sul mercato ma ingaggi alti (soprattutto nel secondo caso). Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:00 La strategia della Juventus per l’attacco: La Juventus ha chiuso a sorpresa Celik per la fascia destra e adesso si concentra sull’attacco. L’idea, già svelata anche sui nomi in ballo, è quella di chiudere un doppio colpo: Kolo Muani più Pellegrino. I costi e le formule sono chiare, bisogna spingere per non andare incontro a sorprese. Per Kolo Muani serve toccare i 40 milioni magari aggiungendo dei bonus, l’unica strada per evitare lungaggini. Per Pellegrino la Juve è in vantaggio, la partenza dell’argentino da Parma è molto probabile. La formula potrebbe essere creativa: prestito oneroso con obbligo di riscatto a condizioni molto semplici. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:35 Come anticipato ieri: operazione definita. Alhassane è del Bologna. Così il nostro Gianluigi Longari.

23:30 Puerta, dal Bologna l’offerta più alta. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:24 Vander Brempt: il Sassuolo ci riprova. Il Genoa in attesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:28 Zeki Çelik è un nuovo calciatore della Juventus. L’esterno turco ha sottoscritto un accordo che lo legherà al Club bianconero fino al 30 giugno 2029.

21:20 Il saluto di Celik.

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21:10 Come già svelato ci sono manovre in corso per l’uscita di Romero che vuole lasciare il Tottenham. Inter ci lavora ma solo se si abbasseranno i costi. Cuti gradirebbe l’opzione nerazzurra. Barcellona in azione solo in caso di cessioni nel reparto difensivo. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:50 Dopo il sorpasso per Celik la Juve accelera con forza anche su Pellegrino del Parma. Nuovi contatti tra le parti per trovare l’intesa sul trasferimento dell’attaccante, priorità per i bianconeri come svelato in esclusiva. Così in esclusiva il nostro Gianlugi Longari.

20:47 Celik sta firmando ora il contatto che lo legherà alla Juventus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:31 Celik, confermato il sorpasso in corso Juventus (prima chiamata di Romeo Agresti). La Roma aveva gli accordi mai formalizzati. Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:53 Come anticipato nella scorsa sessione di mercato, Cuenca è del Como e oggi è arrivato in Italia per le visite mediche. Così in esclusiva il nostro Gianlugi Longari.

18:15 AC Monza comunica che Luciano Vulcano sarà il nuovo allenatore della Primavera biancorossa.

18:01 Ufficiale: Venezia, risoluzione consensuale con Condé.

17:45 Jimenez: “Sono molto felice di essere alla Fiorentina e di poter aiutare la squadra”.

17:40 Ora è anche ufficiale: Pyyhtia rinnova con il Bologna e va in prestito al Sudtirol.

16:50 ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto d’opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jimenez Sanchez dall’ A.F.C. Bournemouth.

15:44 Tzolis, confermato: Roma mai in partita, l’Arsenal in stato avanzato e sul punto di chiudere. Così il nostro Alfredo Pedullà.

14:57 Sarri: “Ederson ha grande voglia di restare e sarà un pilastro dell’Atalanta”.

14:04 Il Genk si avvicina alla valutazione del Pisa per Durosinmi. Operazione non ancora chiusa ma molto bene avviata. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:00 Dragusin: “Conta solo la Fiorentina. Voglio rimanere qua per fare grandi cose”.

13:55 Chalobah: come anticipato tre giorni fa, il Chelsea aveva ricontattato subito il Como dopo aver capito che l’Inter non sarebbe andata più avanti per il difensore centrale. Adesso il Como, che stava andando avanti per Sanchez, può riformulare offerta al Chelsea per avvicinarsi a intesa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:00 Le novità in casa Bologna: Il Bologna è in chiusura per il terzino sinistro Rahim Alhassane del Real Oviedo, confermata la notizia anticipata ieri sera da Gianluigi Longari. Operazione da circa 3,5 milioni. E per il centrocampo, come sta raccontando Sportitalia da circa una settimana, siamo in chiusura per Amondarain dell’Estudiantes, un’operazione da circa 10 milioni. Come svelato ieri, il Bologna è stato l’unico club italiano a presentare una proposta per il colombiano Puerta del Racing Santander: 16 milioni, non ritenuti sufficienti dal club spagnolo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

12:00 Bari, trattativa avviata per il centrocampista austriaco Grgic. E per il ruolo di esterno offensivo piace Della Morte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:05 Nusa ha tanti estimatori, ma non sono segnalati al momento contatti con la Roma che ha obiettivi dichiarati e da concretizzare. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Thorstvedt, la Fiorentina sempre in corsa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:55 Roma-Mancini, fatta per il rinnovo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 È confermato il gradimento assoluto con tanto di contatti diretti tra Juventus e Parma per Mateo Pellegrino. Il Velez spettatore interessato, perché vanta una particolare % sulla rivendita dell’attaccante argentino che è nella lista bianconera come anticipato in esclusiva. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:45 Zeballos: l’offerta Napoli è quasi di una settimana fa. Cifra confermata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:40 L’alternativa a Günther è Rahim Alhassane, terzino sinistro della Real Oviedo. Così il nostro Luca Cilli.

07:35 La Roma resta concentrata su Summerville in queste ore/giorni più che su Garnacho (che è sempre nei radar). E in questo caso investirebbe sul cartellino. Ci saranno altri contatti diretti, serve accelerare perché c’è concorrenza. Confermato: si lavora soprattutto sull’ingaggio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Offerta dell’Udinese al Como per Mergim Vojvoda. Il Como ha accettato la proposta ed Il giocatore ha aperto alla destinazione. Affare ai dettagli, una volta che ci sarà accordo termini personali. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.