Live Calciomercato, tutte le notizie di mercoledì 15 luglio: Roma, si lavora per gli esterni. Juventus, non solo Kolo Muani

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi mercoledì 15 luglio: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:30 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:22 Nusa ha tanti estimatori, ma non sono segnalati al momento contatti con la Roma che ha obiettivi dichiarati e da concretizzare. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:18 Thorstvedt, la Fiorentina sempre in corsa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:40 Roma-Mancini, fatta per il rinnovo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:32 È confermato il gradimento assoluto con tanto di contatti diretti tra Juventus e Parma per Mateo Pellegrino. Il Velez spettatore interessato, perché vanta una particolare % sulla rivendita dell’attaccante argentino che è nella lista bianconera come anticipato in esclusiva. Così il nostro Gianluigi Longari.

23:31 Zeballos: l’offerta Napoli è quasi di una settimana fa. Cifra confermata. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:27 L’alternativa a Günther è Rahim Alhassane, terzino sinistro della Real Oviedo. Così il nostro Luca Cilli.

23:26 La Roma resta concentrata su Summerville in queste ore/giorni più che su Garnacho (che è sempre nei radar). E in questo caso investirebbe sul cartellino. Ci saranno altri contatti diretti, serve accelerare perché c’è concorrenza. Confermato: si lavora soprattutto sull’ingaggio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:52 Ufficiale: il Galatasaray saluta Icardi. “Se i bambini tifano la nostra squadra è anche merito tuo”.

21:41 Offerta dell’Udinese al Como per Mergim Vojvoda. Il Como ha accettato la proposta ed Il giocatore ha aperto alla destinazione. Affare ai dettagli, una volta che ci sarà accordo termini personali. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

21:40 Olise ha deciso: vuole il Real Madrid. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Como, ufficiale l’acquisto di Liberali.

16:12 Richardson a un passo dal Le Havre. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:12 Franck Kessie: malgrado la diplomazia e i normali depistaggi, come già raccontato l’interesse Juventus resta intatto. La richiesta (a parametro zero) è di 6 milioni più bonus, la proposta inferiore di un paio di milioni, ma ci si può trovare a metà strada. Per ora gli agenti dell’ivoriano parlano solo con la Juventus, il gradimento è alto. Da Franck Kessie a Franck Chissà. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:05 Aubameyang ai dettagli con il Deportivo la Coruna.

14:10 Ufficiale: Vicenza, dalla Cremonese arriva Tsadjout.

12:45 Ufficiale: Sunderland, ingaggiato Meunier.

12:42 Cagliari, ufficiale Winks.

11:00 Esclusiva: il Bologna entra nella corsa a Gustavo Puerta, centrocampista colombiano del Racing Santander. C’è concorrenza, ma anche il Bologna con un’offerta di 16 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:00 Avellino, nella lista attaccanti un posto importante c’è l’ha anche Daniel Fila del Venezia seguito a gennaio e che nelle ultime ore ha dato apertura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

09:00 Lucumí, si informa anche l’Al Hilal. Così il nostro Gianluigi Longari.

07:35 La Roma ha un accordo con Tresoldi, ora deve accelerare con il Bruges. E non deve trascorrere troppo tempo, altrimenti ci sono altri club in attesa. Con Moreira l’accordo-ingaggio è totale. Su Garnacho riflessioni solo perché si aspetta la definitiva risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 La Roma al momento fredda su Tzolis: proposto nelle ultime ore. Almeno oggi gli obiettivi sono altri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:20 Summerville–Roma: l’incontro (non a Trigoria) anticipato stamattina è andato bene. Però serve l’arrosto e dalla Premier possono tornare. Il cartellino, almeno in questa fase del mercato, è sotto i 50 milioni. Serve intesa su ingaggio, gli altri tre tavoli (Moreira–Garnacho–Tresoldi) restano aperti, anche se per il momento al Roma si è concessa una pausa su Garnacho aspettando la risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Soluzioni alternative a Kolo Muani (ancora in gioco): a parte il solito Sorlorh (costi alti) la Juventus ha sondato Castro, si è informata nuovamente su Mateta. Oyarzabal fuori mercato. Pellegrino piace a prescindere (l’idea è sempre quella di prendere due attaccanti). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Alajbegovic: l’Atalanta prepara la prima offerta ufficiale al Bayer nella speranza di anticipare la concorrenza (che c’è). Così il nostro Alfredo Pedullà.