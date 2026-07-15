Live Calciomercato, tutte le notizie di martedì 14 luglio: Kolo Muani, la Juventus non lo molla. Atalanta, Jashari chiodo fisso. Roma, i nomi per l’attacco

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi martedì 14 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

00:25 Live concluso. Seguite tutte le news sul nostro sito.

00:11 La Roma ha un accordo con Tresoldi, ora deve accelerare con il Bruges. E non deve trascorrere troppo tempo, altrimenti ci sono altri club in attesa. Con Moreira l’accordo-ingaggio è totale. Su Garnacho riflessioni solo perché si aspetta la definitiva risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:07 La Roma al momento fredda su Tzolis: proposto nelle ultime ore. Almeno oggi gli obiettivi sono altri. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:00 Summerville–Roma: l’incontro (non a Trigoria) anticipato stamattina è andato bene. Però serve l’arrosto e dalla Premier possono tornare. Il cartellino, almeno in questa fase del mercato, è sotto i 50 milioni. Serve intesa su ingaggio, gli altri tre tavoli (Moreira–Garnacho–Tresoldi) restano aperti, anche se per il momento al Roma si è concessa una pausa su Garnacho aspettando la risposta di Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 Soluzioni alternative a Kolo Muani (ancora in gioco): a parte il solito Sorlorh (costi alti) la Juventus ha sondato Castro, si è informata nuovamente su Mateta. Oyarzabal fuori mercato. Pellegrino piace a prescindere (l’idea è sempre quella di prendere due attaccanti). Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Alajbegovic: l’Atalanta prepara la prima offerta ufficiale al Bayer nella speranza di anticipare la concorrenza (che c’è). Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:50 Fatta per Gosens allo Schalke 04. Prestito con obbligo di riscatto a 2.5 più bonus. Così il nostro Gianluigi Longari. Anticipazione di Florian Plettenberg.

22:35 Il Fenerbahce ha annunciato Mason Greenwood.

21:54 Come già anticipato, Cuti Romero ha chiesto al Tottenham di partire in estate. In Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid sono interessate da tempo, così come l’Inter conferma il suo interesse anche se i costi molto elevati rendono complicata la pista. La richiesta è 50 mln. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:50 Ora è ufficiale: Pescara, ingaggiato l’attaccante Vitali.

20:56 Muharemovic al Leeds, operazione da 40 milioni. Il Sassuolo incassa 20 milioni mentre alla Juventus andrà il restante 50%. Battute sia Sunderland (in particolare) e Bournemouth che era interessato. Il Leeds non gioca le coppe europee però ha creduto fortemente nel calciatore. Di fatto è la società che ha offerto di più come costo del trasferimento ma anche come ingaggio al calciatore. Così il nostro Luca Cilli.

20:55 Lucumí; la clausola da 28 milioni scade domani. La Juventus confida di avere un piccolo sconto, per il momento il gigante colombiano ha messo da parte le altre proposte. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:00 Manchester United, ufficiale la firma di Tielemans.

19:00 Cesena, ufficiale l’acquisto in prestito con riscatto e contro riscatto di Caprini dalla Fiorentina.

16:54 La cessione di Trincao all’Al Ahli riapre i contatti tra lo Sporting e il Deportivo La Coruna per Yeremay Hernández. Il 2002 è il principale obiettivo dei Leoes che sono in trattativa con il Depor. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:24 La S.S. Lazio annuncia il tesseramento del calciatore Danilho Raimundo Doekhi. Il difensore centrale classe 1998 ha firmato un contratto triennale.

16:05 Ufficiale: Darlow nuovo portiere del Manchester United.

15:40 Ora è anche ufficiale: Benevento, arriva Sernicola dalla Cremonese.

15:36 Ufficiale: Modena, arriva Stenio Zanetti.

13:30 Curtis Jones del Liverpool è un obiettivo dell’Inter conclamato e confermato, ormai da mesi. Resta un nome che i nerazzurri vogliono portare avanti, ma NON ci sono state nuove offerte nelle ultime ore. Così il nostro Gianluigi Longari.

13:25 Liberali saluta il Catanzaro: “Sono cresciuto come calciatore e come persona”.

12:35 Esclusiva: Summerville–Roma, summit di un’ora finito poco fa con un rappresentante della sua agenzia. Il club giallorosso ha confermato il forte interesse a determinate condizioni (sostenibilità del cartellino entro i 40 milioni e ingaggio da 4 milioni). Ci sono altri club inglesi per il momento fermi ma pronti a ripartire. La Roma stravede e avrà presto una risposta, forse già entro stasera. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:30 Valdepenas–Fiorentina, accordo impostato con il Real Madrid. Così il nostro Alfredo Pedullà.

11:15 Il Napoli non trascura la pista italiana, valutati Favasuli e Fortini. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:40 Kofler obiettivo Cagliari per la difesa da quasi 2 mesi, ma serve accordo con il Sudtirol. Sullo sfondo Natali. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:35 Direttore Aston Villa: “Martinez rimarrà con noi, è troppo importante “.

10:32 Dominguez: accordo totale con la Lazio. Confermato blitz in Croazia nelle prossime ore o nei prossimi giorni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:30 Esclusiva: Bari, una prima scelta per l’attacco è Guido Gomez del Crotone.

09:05 Alle 11:30 la conferenza di presentazione di Massimiliano Allegri.

09:00 Esclusiva: Lazio, programmato nuovo blitz in Croazia per chiudere Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:45 Lucumí–Juventus: partita sempre aperta e primo nome in lista. La Juve aspetta la cessione di Muharemovic per presentarsi dal Bologna dopo il 15 luglio. Magari con una cifra leggermente ridotta rispetto ai 28 milioni della clausola (in scadenza). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:30 Atalanta: le due priorità sono Alajbegovic e Jashari. Per la fascia destra resta in lizza Savona, ma prima serve un’uscita (Bellanova indiziato). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:15 L’Atalanta ha sempre Jashari in cima alla lista dei desideri. Scattate per ora le altre opzioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Kolo Muani: a prescindere dalle parole di Carnevali, la Juventus continua a lavorarci. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Roma, i tre nomi maggiormente attenzionati restano quelli di Moreira, Garnacho e Tresoldi. Si aggiunge Summerville. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:15 Lulli-Avellino: operazione completata. Gasperini ha chiesto di tenerlo per qualche giorno nella prima fase del ritiro.Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Summerville è stato riproposto alla Roma perché le trattative per il suo trasferimento (per esempio al Manchester United) non sono andate in porto. Uno dei primi profili considerati e apprezzati 40 giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.