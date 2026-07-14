Mondiale, stasera Mbappé vs Lamine Yamal: i precedenti dicono Spagna

Andrà in scena questa sera la prima semifinale del Mondiale 2026. In campo la Francia di Kyllian Mbappé e la Spagna di Lamine Yamal.

Una sfida incredibile, da molti considerata come una finale anticipata. Francia-Spagna è stata la semifinale dell’ultimo Europeo e dell’ultima Nations League. In entrambi i casi ha sempre vinto la Spagna. Oggi per la Francia che in questo Mondiale è stata la squadra che più ha impressionato sarà l’occasione per riscattarsi e accedere alla terza finale consecutiva del Mondiale. Dall’altra parte la Spagna vuole tornare nell’ultimo atto della competizione, dove manca dal 2010, quando vinse contro l’Olanda ai tempi supplementari.

Mbappé vs Yamal, i precedenti sorridono allo spagnolo

Se questo Mondiale sembra dire Francia, i precedenti dicono invece Spagna. Nelle ultime due sfide, quelle che hanno visto in campo Kyllian Mbappé e Lamine Yamal a vincere è sempre stato quest’ultimo. Negli unici due precedenti tra queste due nazionali dall’arrivo del talento spagnolo con La Roja, infatti non c’è mai stato scampo per la Francia. Vittoria 2-1 per la Spagna in rimonta nella semifinale dell’Europeo 2024 e vittoria 5-4 nella semifinale dell’ultima Nations League. La Spagna ha poi vinto l’Europeo in finale contro l’Inghilterra e perso ai rigori la Nations League contro il Portogallo. In queste due partite, Yamal ha segnato 3 gol, uno all’Europeo e 2 in Nations League, Mbappé soltanto 1, nel 5-4 in Nations League. Se si allarga ai club, il risultato è se possibile ancora più schiacciante, Lamine Yamal ha infatti vinto 8 volte (una ai supplementari) contro le sole 2 di Mbappé. Il Mondiale è però la competizione di Kyllian che in 3 edizioni non ha mai perso nei 120 minuti quando è partito titolare.

Mbappé ai Mondiali, il “Generale” è imbattibile

In tre edizioni del Mondiale, Kyllian Mbappé ha giocato 20 partite, segnando 20 gol, e perdendo solo una gara nei 90 minuti contro la Tunisia il 30/11/2022. In quella gara Mbappé era però partito dalla panchina e giocò solo 27 minuti. Nelle altre 19 gare ha poi vinto in 17 occasioni, supplementari compresi, pareggiato 0-0 contro la Danimarca alla terza giornata del suo primo Mondiale, quando giocò 12 minuti e perso ai rigori la finale del 2022 contro l’Argentina. Il match era terminato 3-3 dopo i supplementari con Kyllian che aveva segnato una tripletta. Tripletta che unita al gol segnato in finale alla Croazia nel 4-2 del 2018 lo colloca come miglior marcatore della storia delle finali del Mondiale. Ora Mbappé vuole andare a prendersi un’altra finale e per farlo dovrà scongiurare il pericolo Spagna che dall’arrivo di Lamine Yamal lui non ha mai battuto.