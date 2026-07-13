FIGC, Malagò: “CT? Da domani ci lavoreremo”

Roberto Mancini è impegnato questa sera a L’Aquila per la Partita del Cuore. Intervenuto all’ANSA, ha dichiarato così sull’ipotesi che lo vede come prossimo CT dell’Italia: “Non ne ho idea, c’è Malagò, chiedete a lui“. Sulla questione è poi intervenuto direttamente anche lo stesso Malagò.

Così il presidente Malagò: “CT? Arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato. O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c’è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell’individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo”.

Le parole di Malagò

Guardiola come CT può essere il nome giusto: “Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. È poi tutto da vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se se ci sia compatibilità”.

Mancini: “Non ho risposto sì a nessuno, non ho risposto no a nessuno. Dico che tra domani e dopodomani avremo un incontro un po’ più preciso con Maldini e Leonardo. Sennò si ritorna su concetti che sono sempre stati, a torto o a ragione, caratteristici delle gestioni precedenti. Non voglio dire che non fosse lecito, anzi, però ho impostato il lavoro in modo diverso. Senza condivisione, il presupposto su cui si è creato in 15 giorni questo rapporto verrebbe meno. Poi magari si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo arrivati”.