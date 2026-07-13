Home » Calcio » FIGC, Malagò: “CT? Da domani ci lavoreremo”

FIGC, Malagò: “CT? Da domani ci lavoreremo”

di

Roberto Mancini è impegnato questa sera a L’Aquila per la Partita del Cuore. Intervenuto all’ANSA, ha dichiarato così sull’ipotesi che lo vede come prossimo CT dell’Italia: “Non ne ho idea, c’è Malagò, chiedete a lui“. Sulla questione è poi intervenuto direttamente anche lo stesso Malagò. 

Così il presidente Malagò: “CT? Arriverà il prima possibile, senza fare le cose in un modo sbagliato. O, almeno, come si pensa si possano fare meglio. Ci sono aspetti di condivisione con Maldini e Leonardo, c’è anche una questione di cifre: quando si fanno i contratti ci sono i desideri e le cose reali. Sono sincero: da domani si entra nella fase dell’individuazione e poi si passerà a individuare la persona in concreto. So che per voi è difficile credermi, ma vi prego di farlo”.

Giovanni Malagò, presidente FIGC
Giovanni Malagò, presidente FIGC

 

Le parole di Malagò

Guardiola come CT può essere il nome giusto: “Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. È poi tutto da vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se se ci sia compatibilità”.

Mancini: “Non ho risposto sì a nessuno, non ho risposto no a nessuno. Dico che tra domani e dopodomani avremo un incontro un po’ più preciso con Maldini e Leonardo. Sennò si ritorna su concetti che sono sempre stati, a torto o a ragione, caratteristici delle gestioni precedenti. Non voglio dire che non fosse lecito, anzi, però ho impostato il lavoro in modo diverso. Senza condivisione, il presupposto su cui si è creato in 15 giorni questo rapporto verrebbe meno. Poi magari si può arrivare alla stessa conclusione, ma per ora non ci siamo arrivati”.

Banner blu di Sportitalia con invito ad aggiungere il sito alle Fonti Preferite di Google
Change privacy settings
×