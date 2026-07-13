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Cannavaro e Toni lanciano il Trabia Football Club: un progetto gratuito per i giovani del territorio

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Il calcio come strumento di inclusione, crescita e opportunità. È con questa filosofia che nasce il Città di Trabia Football Club, una nuova realtà sportiva che punta a mettere al centro bambini e ragazzi, offrendo loro la possibilità di praticare calcio senza alcun costo per le famiglie.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente a Trabia alla presenza di due campioni del mondo del 2006, Fabio Cannavaro e Luca Toni, testimonial di un progetto che vuole andare oltre il semplice aspetto sportivo e diventare un punto di riferimento educativo e sociale per l’intero territorio.

Un progetto che punta su inclusione e formazione

L’idea nasce dalla volontà di offrire un’opportunità concreta ai giovani della comunità, eliminando le barriere economiche che spesso impediscono a molti ragazzi di avvicinarsi allo sport. Il club garantirà gratuitamente allenamenti, materiale tecnico, attività formative e momenti di crescita personale, con l’obiettivo di utilizzare il calcio come veicolo di valori quali rispetto, collaborazione, disciplina e senso di appartenenza.

A promuovere l’iniziativa è Andrea Pratelli, presidente della neonata società, che ha voluto restituire qualcosa al proprio territorio attraverso un progetto destinato a svilupparsi nel tempo e a coinvolgere sempre più giovani.

Cannavaro e Toni al fianco dell’iniziativa

La presenza di Fabio Cannavaro e Luca Toni rappresenta un segnale importante per tutto il movimento. I due ex campioni della Nazionale hanno scelto di sostenere il progetto, sottolineando il valore dello sport come strumento di educazione e inclusione sociale.

Accanto a loro erano presenti anche numerosi rappresentanti del mondo istituzionale e sportivo, a conferma dell’interesse che questa nuova realtà sta già suscitando nel panorama calcistico siciliano.

L’obiettivo è costruire il futuro

Il progetto prenderà il via con il settore giovanile, ma guarda già oltre. L’intenzione è infatti quella di sviluppare progressivamente anche una prima squadra, accompagnando i ragazzi lungo tutto il loro percorso di crescita calcistica.

Fondamentale sarà anche la collaborazione con le scuole del territorio, per creare un legame sempre più stretto tra sport, educazione e comunità, trasformando il Trabia Football Club in un punto di riferimento per le nuove generazioni.

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