Wimbledon, Sinner ancora campione: battuto in 4 set Zverev

Per il secondo anno consecutivo Jannik Sinner vince il torneo di Wimbledon, superando al termine di una finale intensa ed equilibrata un ottimo Sascha Zverev.

Primo set vinto dal tedesco al termine di un lunghissimo tie break, al secondo è Sinner a prevalere sempre 7-6, nel terzo l’azzurro ottiene il break decisivo all’ottavo gioco e chiude 6-3, stessa sorte nel quarto chiuso con il parziale di 6-4. Decima vittoria consecutiva contro Zverev e quinto Slam in carriera per Sinner. Seconda vittoria consecutiva a Wimbledon dopo quella dell’anno scorso contro Carlos Alcaraz. Sinner si conferma così campione chiudendo alla grande un torneo praticamente perfetto dove ha perso soltanto 3 set.