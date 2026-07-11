Live Calciomercato, tutte le notizie di sabato 11 luglio: Roma, Garnacho e Tresoldi i grandi obiettivi. Chalobah-Sanchez-Lucumì, gli intrecci difensivi

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi sabato 11 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

09:00 La prima cosa da sottolineare: il Como non hai mai fatto o preannunciato una proposta da almeno 35 milioni per Trevoh Chalobah, infatti i giorni sono trascorsi senza un segnale di questo tipo, semplicemente perché il Como – pur apprezzandolo – almeno fino qui non si è presentato. Certo, le cose possono cambiare ogni giorno ma c’è una motivazione nella scelta del Como: come anticipato nei giorni scorsi, il primo della lista è Davinson Sanchez del Galatasary. Operazione non semplice, ingaggio alto del colombiano, ma volontà di provarci. Intanto, l’Inter avrebbe una corsia preferenziale per Chalobah, tuttavia deve sciogliere qualsiasi riserva sulla valutazione da oltre 35 milioni bonus compresi. La mina vagante è Lucumí: costa meno di Chalobah, ha una clausola da 28 milioni che scade tra pochi giorni, anche l’Inter (oltre la Juve) ci ha pensato a sorpresa. E con un contratto in scadenza a Bologna tra meno di un anno, molto presto entreremo nel vivo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:45 Tresoldi: la Roma resta interessata. Il profilo piace molto, la concorrenza non manca (Atletico Madrid attivo, ma non solo). E se ci fossero le condizioni, potrebbe cambiare la strategia su Dovbyk (senza aspettare la cessione). Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:30 Garnacho ha aperto alla Roma. C’è concorrenza, ma lui gradisce. Sulla formula bisogna aspettare. Anche per memorizzare la decisione del club giallorosso che può decidere di investire almeno su un cartellino. Per Diego Moreira, come raccontato 8 giorni fa, c’è grande apprezzamento, ma nessuna offerta per ora. Valutazione da 40 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Winks–Cagliari: contatti positivi, come raccontato qualche ora fa. Dirittura. Esclusiva del 28 giugno. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Fiorentina, tutti gli intrecci

07:30 La Fiorentina adesso deve pensare alle fasce difensiva, considerato che Parisi ne avrà a lungo per infortunio, Gosens prima o poi lascerà mentre sulla corsia destra Dodo e Fortini sono in scadenza di contratto. Ci sono stati dialoghi con il Siviglia sia per Juanlu Sanchez che per Oso. Quest’ultimo è un obiettivo concreto, 2003 dal buon rendimento e una clausola da 20 milioni: c’è concorrenza, ma i viola stanno lavorando per abbassare la cifra. Per Nuno Tavares, come già raccontato, c’è stato un sondaggio ma fin qui senza approfondimenti con la Lazio. Per la fascia destra è stato proposto Norton-Cuffy, mentre Belghali del Verona (ne abbiamo già parlato) può essere un profilo apprezzato, ma fin qui nessun contatto tra i club. Quanto a Dodo, ricordiamo la nostra anticipazione: è un nome caldo nella lista del Napoli, ma prima gli azzurri devono pensare agli esuberi. Per Fortini è stata respinta una proposta da 5 milioni più bonus del Torino, ci saranno valutazioni su eventuali altre offerte. Così il nostro Alfredo Pedullà.