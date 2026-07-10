Mondiale, oggi Spagna-Belgio: Yamal e Oyarzabal vs De Bruyne e Lukaku

In scena questa sera alle 21:00 il secondo quarto di finale del Mondiale 2026. La Spagna di Lamine Yamal affronta il Belgio di Romelu Lukaku. In palio la semifinale contro la Francia.

Dopo la vittoria di ieri 2-0 della Francia contro il Marocco, reti di Mbappé e Dembélé, oggi in campo Spagna e Belgio per il secondo quarto di finale. Nella fase ad eliminazione diretta la Spagna ha eliminato l’Austria ai sedicesimi e poi successivamente di misura 1-0 il Portogallo con la rete allo scadere di Merino. Percorso più complesso ai sedicesimi per il Belgio, sotto 2-0 fino al 86′ contro il Senegal poi le reti in due minuti di Lukaku e Tielemans hanno portato la gara ai supplementari. Lì un rigore dello stesso Tielemans ha regalato gli ottavi al Belgio. Red Devils che hanno poi battuto facilmente 4-1 gli USA. Ora un super quarto di finale, tutto europeo, e un match che non si vede da 10 anni.

Mondiale, oggi Spagna-Belgio

A quasi 10 anni dall’ultima volta tornano ad affrontarsi Belgio e Spagna. All’ora, in amichevole fu La Roja a vincere per 2-0 con la doppietta di David Silva. Un successo che ai Red Devils manca invece da 40 anni, quando all’ora ai quarti della Coppa del Mondo in Messico vinsero per 6-5 ai rigori. Un percorso diverso ma con un risultato comunque quello di entrambe. Con la Spagna che ha iniziato piano pareggiando con Capo Verde, battendo però poi subito Arabia Saudita e Uruguay, dando continuità nella prova convincente contro l’Austria ai sedicesimi e nel derby contro il Portogallo agli ottavi. Dall’altra parte il Belgio ha dovuto aspettare la terza giornata dopo i pari con Egitto ed Iran per trovare il primo successo, 5-1 contro la Nuova Zelanda. Per poi riemergere dall’inferno ribaltando ai supplementari il 2-0 iniziale del Senegal ripreso in 2 minuti allo scadere dei regolamentari. Per poi schiantare in scioltezza 4-1 gli USA agli ottavi. Ora per entrambe arriva un bivio decisivo, che può portare alla semifinale come al ritorno a casa. Per un match che sulla carte vede favorite la Spagna con il Belgio che vuole però provare a centrare un’incredibile successo…