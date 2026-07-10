Live Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 10: Roma, weekend decisivo per Garnacho. Milan, oggi la giornata di Gila. Atalanta, Jashari resta l’obiettivo principale

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi giovedì 10 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:05 Jashari: l’‘Atalanta (in azione da fine maggio) ha avuto nuovi dialoghi con il suo entourage, resta l’obiettivo principale dopo aver preso Gaetano. E per ora non va su altri profili. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Garnacho: ci sarà un dialogo durante o subito dopo il weekend per stabilire condizioni che probabilmente saranno di uscita. La decisione deve essere sulla formula, la partita è aperta. La Roma resta, molto interessata, alla finestra. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Tresoldi: la Roma resta interessata. Il profilo piace molto, la concorrenza non manca (Atletico Madrid attivo, ma non solo). E se ci fossero le condizioni, potrebbe cambiare la strategia su Dovbyk (senza aspettare la cessione). Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Milan, oggi la giornata di Gila. Previste visite mediche e firma del calciatore.

06:30 Esclusiva: il Napoli ha presentato un’offerta di 10 milioni al Boca Juniors per Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002. Come emerso da settimane in Argentina, Zeballos ha dato la sua assoluta priorità al Napoli. Ora serve qualche cessione. Così il nostro Alfredo Pedullà.