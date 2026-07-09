Khalaili, il padre svela i retroscena: “Chivu lo ha chiamato da Miami. Napoli, Atalanta e Newcastle lo volevano”

Anan Khalaili è pronto a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Suo padre, Majdi, ha raccontato i retroscena della trattativa, rivelando il ruolo decisivo di Cristian Chivu e l’interesse di numerosi club, tra cui Napoli, Atalanta e Newcastle.

Anan Khalaili è ormai a un passo dall’Inter e si prepara a diventare il calciatore israeliano più costoso della storia. I nerazzurri verseranno circa 25 milioni di euro all’Union Saint-Gilloise per assicurarsi il giovane esterno offensivo.

Intervenuto ai microfoni di 103FM, il padre del giocatore, Majdi Khalaili, ha raccontato con emozione i retroscena di una trattativa che, nelle ultime settimane, ha vissuto momenti di grande tensione.

“L’affare era fatto, lui stava dormendo”

«Stanno cercando di convincermi a volare per assistere alla firma, ma preferisco che faccia tutto da solo. Avevo detto che non avrei parlato finché non fosse stato tutto definito. Firmerà e dopodomani volerà da Bruxelles a Milano con un aereo che gli hanno messo a disposizione.

Quello che abbiamo vissuto nelle ultime due o tre settimane è stato surreale e tutt’altro che semplice. Non so di cosa sia fatto questo ragazzo: non ho mai visto una persona così tranquilla. L’ho chiamato dopo la chiusura della trattativa e stava dormendo. Gli ho detto che l’affare era fatto e lui mi ha risposto: “Davvero? Wow.”»

Napoli, Atalanta, Newcastle e l’offerta dell’Ipswich

Majdi Khalaili ha poi confermato il forte interesse di diversi club europei nei confronti del figlio.

«Ci sono state tante richieste da parte di diversi club: Newcastle, Crystal Palace, Ipswich, che era arrivato a offrire 30 milioni di euro, oltre a Cagliari, Atalanta e Napoli. La prima offerta ufficiale è arrivata dal Napoli, ma era lontana dalle richieste economiche del club belga.»

Il padre dell’esterno ha poi sottolineato l’importanza economica dell’operazione anche per l’Union Saint-Gilloise.

«Prima di Anan, il cartellino più costoso acquistato dal Saint-Gilloise era stato pagato 4 milioni di euro. Loro hanno investito 7,5 milioni per prenderlo e adesso diventa il giocatore ceduto per la cifra più alta nella storia del club.»

Il ruolo decisivo di Chivu nella trattativa

Majdi Khalaili ha raccontato anche le difficoltà vissute durante la negoziazione e il contributo determinante del nuovo allenatore nerazzurro.

«Abbiamo vissuto una settimana terribile. Anan è arrivato quasi a saltare alcuni allenamenti e la trattativa è stata vicinissima a saltare. Cristian Chivu ha preso l’iniziativa di chiamarlo personalmente e gli ha detto che sarebbe stato la prima scelta per quel ruolo, parlando con lui direttamente da Miami.»

Infine, il padre del giocatore ha spiegato quali siano state le qualità che hanno convinto l’Inter a investire con decisione sul figlio.

«Ciò che ha convinto l’Inter a puntare con decisione su di lui sono stati i suoi dati in Champions League. In Belgio è stato molto continuo nelle prestazioni. Sono convinto che questo non sarà l’ultimo grande trasferimento della sua carriera. La sua forza e la sua aggressività sono le qualità che lo hanno portato fin qui.»