Inter, Khalaili resta la priorità: si alza l’offerta. Bournemouth su Luis Henrique, sondaggio per Lucumí

L’Inter continua a lavorare su più tavoli in vista della nuova stagione. Anan Khalaili resta il primo obiettivo per la corsia di destra, mentre il Bournemouth torna a seguire Luis Henrique. In difesa, invece, i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Jhon Lucumí del Bologna.

L’Inter prosegue senza sosta la propria attività sul mercato e, secondo quanto raccolto in esclusiva, il nome in cima alla lista per rinforzare la fascia destra resta Anan Khalaili. Nonostante le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il club nerazzurro è concentrato esclusivamente sull’esterno dell’Union Saint-Gilloise.

L’Inter insiste per Khalaili

I contatti tra l’Inter e l’Union Saint-Gilloise proseguono con un filo diretto costante. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per avvicinarsi alla valutazione complessiva richiesta dal club belga ed è pronta ad aumentare la propria offerta per arrivare alla fumata bianca.

Anche la volontà del giocatore rappresenta un fattore importante: Khalaili continua a dare priorità all’Inter, un aspetto che alimenta la fiducia per la buona riuscita dell’operazione.

Bournemouth di nuovo su Luis Henrique

Sul fronte delle possibili uscite, torna d’attualità il nome di Luis Henrique. Il Bournemouth ha riacceso il proprio interesse per l’esterno brasiliano, già seguito dal club inglese durante la sessione invernale di mercato.

Al momento non esiste una trattativa avanzata, ma il gradimento della società di Premier League è concreto e potrebbe trasformarsi in un affondo nelle prossime settimane.

Sondaggio per Lucumí: è tra i nomi seguiti in difesa

L’Inter guarda anche al reparto arretrato. Dopo la Juventus, anche il club nerazzurro ha effettuato un sondaggio per Jhon Lucumí, difensore centrale del Bologna.

Il colombiano rientra tra i profili monitorati dalla dirigenza interista per rafforzare la difesa e rappresenta una delle opzioni valutate in vista delle prossime mosse di mercato.

Tre piste differenti, ma una strategia ben precisa: l’Inter vuole accelerare per consegnare a Cristian Chivu una rosa sempre più competitiva e completa in vista della nuova stagione.