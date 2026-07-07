Pazza Argentina, Messi ribalta l’Egitto e vola ai quarti

Vince 3-2 contro l’Egitto l’Argentina di Lionel Messi e vola ai quarti di finale del Mondiale 2026. I Campioni del Mondo in carica, sotto 0-2 fino al 79′ trovano una rimonta incredibile.

Un’Argentina fuori di testa passa da 0-2 a 3-2 contro l’Egitto, ribaltando il match. Dopo aver vinto a fatica 3-2 ai supplementari contro Capo Verde ai sedicesimi, Messi e compagni si ripetono contro i Faroni, ma questa volta passano il turno nei 90 minuti. Parte forte l’Egitto che la sblocca dopo 15 minuti con Ibrahim, di testa su cross di Attia. Argentina che al 21′ ha la chance per fare 1-1. Fallo in area su Tagliafico, e rigore che Messi si fa però parare da Shobeir. Portiere Egiziano protagonista altre 2 volte nel primo tempo prima su Mac Allister e poi su Julian Alvarez.

Nella ripresa è Mostafa Ziko a chiudere apparentemente la gara. Prima gli viene annullato un gol per fallo ad inizio azione. Poi al 67′ su assist di Hassan fa 2-0. Al 79′ è poi Romero a riaprire il match. Cross di Messi e inzuccata del centrale per l’1-2. Nono assist per Messi ai Mondiali, staccato Maradona. Al 83′ Messi riceve da Montiel e da centro area trova un super gol per il 2-2. Nel 2′ minuto di recupero è poi Enzo Fernandez a fare 3-2. Cross di Lautaro e colpo di testa del centrocampista che decide la gara. Ai quarti l’avversario sarà o la Colombia o la Svizzera.

Messi show, trascina l’Argentina ai quarti del Mondiale

Bastano 13 minuti di Leo Messi all’Argentina per battere 3-2 in rimonta l’Egitto e volare ai quarti del Mondiale. La Pulce si accende al 79′ e stacca così Maradona come miglior assistman dei Mondiali a 9, lasciando Diego a 8. Non solo il 2-2 lo firma proprio lui con una conclusione forte e potente da dentro l’area di rigore. 21 gol ai Mondiali ora a più due su Mbappé fermo a 19. Sono 31 le presenze di Messi al Mondiale, mai nessuno come lui. 9 le gare in gol consecutive, record assoluto.

Messi, record anche negativo 4 rigori sbagliati al Mondiale

Non solo il record come miglior marcatore del Mondiale di sempre. Lionel Messi scrive anche in negativo la storia della Coppa del Mondo. L’attaccante argentino ha infatti sbagliato 4 rigori in carriera nella massima competizione per nazionali. 2 in questa edizione, anche questo un record, senza contare le serie di tiri di rigore, nessuno infatti aveva mai sbagliato 2 penalty nella stessa edizione. In questo Mondiale Messi ne aveva già sbagliato uno, contro l’Austria nella fase a gironi. Gara dove poi aveva segnato una doppietta.

Mostafa Shobeir, il quasi eroe di giornata

Argentina-Egitto 3-2 resterà nella storia come l’ennesima grande prestazione di Lionel Messi ma in questa gara c’è stato un altro giocatore che ha rischiato di scrivere la storia ed è un figlio d’arte: Mostafa Shobeir. Portiere dell’Egitto che ha prima parato il rigore a Messi e poi salvato su Mac Allister e Alvarez nel primo tempo. Nella prima frazione l’XG dell’Argentina era di 1.38 e lui ha fatto una prestazione straordinaria. In questo Mondiale aveva già parato un rigore a Taremi nella gara contro l’Iran. Suo padre, Ahmed Shobeir era il titolare dell’Egitto a Italia 90′, dove fece una super gara nello 0-0 contro l’Irlanda.