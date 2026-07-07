Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi lunedì 06 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live finito. Seguite tutte news sul nostro sito.

00:02 Chalobah: l’Inter resta molto attenta e ha il gradimento (come anticipato). Il Como (confermato) non ha FIN QUI presentato la fantomatica offerta da 30 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00:00 Come già anticipato nella serata di ieri, i dialoghi diretti tra Inter e Union Saint Gilloise per Khalaili stanno portando riscontri positivi, con grande fiducia da parte dei nerazzurri per arrivare alla chiusura. La prima offerta puramente esplorativa per aprire la trattativa è stata formulata venerdì scorso. Parti al lavoro per la ripartizione di bonus e percentuali. Volontà di Khalaili blindata da ormai una settimana. Così il nostro Gianluigi Longari.

00:00 La Fiorentina confida di poter chiedere l’operazione Koleosho, a dispetto delle voci del pomeriggio (non ci sono conferme) su un sorpasso Paris FC in corso. E comunque per i viola vale la proposta fatta al Burnley è definitiva e non saranno accettati giochi al rialzo. Per quanto riguarda Thorstvedt tutto chiaro da tempo: obiettivo primario, gradimento assoluto, ma con la Norvegia impegnata ai Mondiali bisogna aspettare e rinviare la definizione con il Sassuolo. Per la fascia destra resta in lizza Joao Mario, la valutazione di Norton-Cuffy resta alta e ci sono state riflessioni – per ora timide – su Belghali in uscita dal Verona e seguito da diversi club in Serie A. Nelle prossime ore è atteso Dragusin che si sottoporrà alle visite mediche. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:50 La Roma sta completando la strategia svelata proprio un mese fa, ovvero mettere a posto i rinnovi di Pellegrini, Dybala e Celik. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:30 Napoli: non interessano Molina e Bellanova. Dodo, invece, resta in lista ma prima serve qualche cessione. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:25 Gaetano–Atalanta, piccolo slittamento. Ma affare non in dubbio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:20 Su Davide Frattesi c’è sempre il forte interesse del Nottingham Forest. Il centrocampista dell’Inter però prende tempo perché aspetta di capire se potrebbe concretizzarsi l’idea della Juventus che lo ha nella lista dei possibili rinforzi per quella zona di campo. Prima però serviranno delle uscite. Così il nostro Luca Cilli.

23:20 Nelle prossime ore il Bournemouth e il Sunderland potrebbero muoversi concretamente per Tarik Muharemović del Sassuolo. La Juventus per diversi motivi è parecchio indietro nella corsa al difensore. Così il nostro Luca Cilli.

23:05 Esclusiva: il Sassuolo su Van der Brempt, terzino del Como. Ma almeno per ora serve operazione con obbligo di riscatto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 C’è sempre Lulli (Roma), in corsa da fine maggio per il ruolo di terzino destro dell’Avellino. Gli irpini hanno trattato anche Kouadio, ma ora hanno voglia di accelerare. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:00 Nuovo sondaggio della Juventus per Zion Suzuki del Parma. Il portiere sta scalando posizioni nelle considerazioni dei bianconeri che sono alla ricerca di un portiere. La Juve è entrata nella trattativa qualche giorno fa, con Suzuki che è apprezzato anche in Premier League. Nelle ultime ore sondato anche l’attaccante Pellegrino. Così il nostro Gianluigi Longari.

22:45 L’Udinese e Nicolò Zaniolo mai così vicini per rivisitazione del contratto e adeguamento dell’ingaggio. Dopo l’ultimo incontro trapela grande ottimismo per andare avanti insieme. Così il nostro Luca Cilli.

22:40 Per Issiaka Kamate dell’Inter in Italia (ha squadre che lo seguono anche all’estero) ci sono due club fortemente interessati: il Padova e il Palermo. Il Padova vorrebbe anche acquistarlo a titolo definitivo. Così il nostro Luca Cilli.

20:05 La prima proposta dell’Inter all’Union Saint Gilloise è stata venerdì e ha segnato l’inizio delle trattative che stanno procedendo tra le parti. La discussione è legata alla parte variabile per avvicinarsi ai 30M richiesti dal club belga. La volontà di Khalaili è rivolta all’Inter. Così il nostro Gianluigi Longari.

20:00 L’Al Nassr e Brozovic si separano. Il club saudita ha voluto ringraziare l’ex Inter, che in tre annate con la maglia gialla ha totalizzato 129 presenze e 8 gol.

19:40 Bright dell’Alcione andrà allo Spezia. Cosi, 2008 del Lecco alla Samp contratto biennale. Così il nostro Gianluigi Longari.

19:10 Beltran saluta la Fiorentina: “Ho dato sempre tutto, da oggi avrete un tifoso in più”

18:00 PSG, ufficiale l’acquisto di Alessandro Longoni fino al 2031.

17:00 Per Luvumbo ci sono sempre state due strade ma il Palermo (che aveva tutti gli accordi con il Cagliari e che ha offerto un ingaggio migliore) ha dato ultimatum fin qui non rispettati. Evidentemente Luvumbo ha preso tempo e vuole aspettare il Maiorca: trattativa in corso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:55 Handanovic saluta l’Inter: “E’ stata casa mia, sono pronto ad aprire una nuova pagina”.

16:50 Ufficiale: Pagliuca nuovo allenatore dell’Empoli.

16:40 Amorim in direzione casa Milan:

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16:30 Fiorentina, Fabio Grosso sarà presentato il 09/07 alle 14:00.

16:20 De Laurentiis commenta la scelta di Allegri: “Sono contento di aver scelto un allenatore che ha vinto tanto, lo presenteremo il 14 al San Carlo. Avrò ricevuto in quest’ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare, ma ho risposto state calmi, abbiamo 47 calciatori e almeno 25 di loro sono da piazzare. Se per ognuno di loro ci sono 2 o anche 3 alternative, uno deve prima ragionare con chi li deve allenare, se con questi qua che ci sono invece non si possono fare grandi cose. Il signor Allegri poi è un aziendalista, quindi saremo d’accordo su questo. A De Bruyne starebbe bene la nuova maglia del Napoli? Starebbe bene a qualsiasi calciatore convinto e motivato di volerla indossare“.

15:30 Monaco, ufficiale Filipe Luis è il nuovo allenatore.

15:28 Ufficiale: Chakvetadze è un nuovo calciatore dell’Udinese. Contratto fino al 2030.

14:55 Milan, le prime parole di Amorim:

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14:30 Esclusiva. Nel corso dei contatti con il Parma per Suzuki, la Juventus si è informata anche sulla situazione dell’attaccante gialloblu Mateo Pellegrino. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:25 Conferme sul forte interesse del Manchester United per Aurélien Tchouameni del Real Madrid. Il club britannico intenzionato a fare entrare la trattativa nella sua fase operativa aprendo un contatto diretto con le merengues. Così il nostro Gianluigi Longari.

12:40 Tottenham, Tonali è ufficialmente un nuovo calciatore degli Spurs.



12:30 Illanes-Arezzo, oggi le firme. Così il nostro Alfredo Pedullà.



12:20 Martinelli-Avellino, in settimana le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.



11:25 Palermo, ufficiale l’acquisto di Hernani dal Monza.

10:30 L’accordo tra Sergi Dominguez e la Lazio era stato raggiunto già dieci giorni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:25 Ederson-Manchester United: era stata concordato di svolgere la seconda parte delle visite alla conclusione del Mondiale del Brasile. Normale che non possa firmare se non completa le visite. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:23 Dodo-Napoli: storia anticipata all’inizio di giugno che può tornare attuale. Il Napoli deve comunque fare qualcosa in uscita. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:50 Gila–Milan: oggi vertice alla presenza della Lazio per gli accordi definitivi. La Lazio aveva in linea di massima accettato 22 milioni più 3 dall’Atalanta. Ma (con Lotito al rialzo) chiede qualche milione in più di bonus per chiudere. Potremmo sfondare quota 25 con i bonus, ma sono dettagli. Gila ha scelto. Questa la news rilanciata ieri dal nostro Alfredo Pedullà.

07:30 Il giro dei bomber: “C’è un giro di attaccanti che si può sviluppare nei prossimi giorni. Vi avevamo svelato l’interesse della Lazio per Roberto Piccoli, confermiamo. Ci dovranno essere accordi con la Fiorentina sulla formula, ma la soluzione intriga la Lazio. Proposto anche Andrea Pinamonti che non ha lo stesso gradimento. Pinamonti non è una pista calda per la Roma, piace molto al suo ultimo allenatore Grosso ora a Firenze. Ma i viola giocano con il 4-3-3 e hanno già Kean, vedremo. Il Sassuolo sta pensando a Kieron Bowie per l’eventuale sostituzione, l’attaccante scozzese del Verona è un obiettivo – come anticipato – anche del Cagliari, ma servono almeno 10 milioni“. Così il nostro Alfredo Pedullà.

Inter, le ultime su Khalaili

06:50 Anan Khalaili all’Inter: l’accordo è quasi concluso. Ieri ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e l’accordo è ormai quasi definitivo. Stipendio intorno a 1,5-2 milioni di euro all’anno. Cifra del trasferimento, 25 milioni più bonus. Nei prossimi 1-2 giorni l’accordo sarà perfezionato, una volta definite tutte le clausole relative ai bonus. Così il nostro Gianluigi Longari.