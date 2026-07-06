Milan, rinnovata la convenzione con i Milan Club

AC Milan e Associazione Italiana Milan Club rinnovano la convenzione che rafforza il legame tra il Club e la comunità dei Milan Club.

AC Milan e Associazione Italiana Milan Club (AIMC) hanno sottoscritto in data odierna il rinnovo della convenzione che consolida il rapporto di collaborazione tra il Club e AIMC, arricchendolo di nuovi ambiti di confronto e iniziative condivise finalizzate a rafforzare il dialogo con la comunità dei Milan Club, promuovere un tifo sano, etico, responsabile e inclusivo e sviluppare progettualità sempre più vicine ai tifosi di tutte le età.

Milan, il comunicato

Ecco il resto del comunicato: “L’accordo riconosce il ruolo fondamentale svolto da AIMC, quale unica associazione ufficiale dei Milan Club, nella diffusione dei valori del Club, nella promozione del senso di appartenenza ai colori rossoneri e nel sostegno alla squadra, nel pieno rispetto dei principi di lealtà sportiva, correttezza, inclusione e del fermo rifiuto di ogni forma di violenza, discriminazione e razzismo.

La convenzione definisce un quadro di collaborazione stabile finalizzato alla realizzazione di progetti di interesse comune, allo sviluppo di attività congiunte e di iniziative di fan engagement, offrendo ai circa 70.000 soci degli oltre 650 Milan Club affiliati l’opportunità di vivere esperienze sempre più coinvolgenti, sia durante il match day sia attraverso tutte le attività che caratterizzano il mondo rossonero. L’intesa promuove inoltre l’organizzazione di eventi dedicati ai sostenitori e lo sviluppo di progetti capaci di rafforzare il legame tra il Club e i tifosi, anche attraverso attività ludico-sportive e iniziative rivolte ai più giovani.

Elemento qualificante della convenzione è l’istituzione di un Comitato Comune, composto da rappresentanti di AC Milan e di AIMC, che fungerà da cabina di regia della collaborazione tra il Club e la comunità dei Milan Club. Il Comitato avrà il compito di favorire un confronto costante, coordinare le attività condivise, sviluppare nuove progettualità ed individuare ulteriori opportunità di collaborazione, con l’obiettivo di rafforzare sempre più il rapporto tra AC Milan e la propria comunità di Milan Club in Italia e nel mondo.

Attraverso il rinnovo della convenzione, AC Milan riafferma il ruolo di AIMC quale principale interlocutore istituzionale della comunità dei Milan Club e conferma la volontà di sviluppare un modello di collaborazione sempre più strutturato, favorendo nuove occasioni di partecipazione, confronto e condivisione con i tifosi in Italia e nel mondo.

AIMC, dal canto suo, rinnova il proprio impegno a promuovere un tifo sano, etico, responsabile e inclusivo, capace di coinvolgere tifosi di tutte le età e di trasmettere alle nuove generazioni i valori dello sport, del rispetto e dell’appartenenza, rappresentando con orgoglio i colori rossoneri dentro e fuori dallo stadio.

La convenzione rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita della famiglia rossonera, nella consapevolezza che la passione dei tifosi, unita alla collaborazione tra tutte le componenti del Club, costituisca uno degli elementi più preziosi per costruire e rafforzare il futuro di AC Milan.

La convenzione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra AC Milan e AIMC, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la comunità dei Milan Club e sviluppare nel tempo nuove iniziative, strumenti e modalità di coinvolgimento dei tifosi, in linea con l’evoluzione del Club e delle esigenze della propria comunità, in Italia e nel mondo.

Con questa intesa, AC Milan riconosce nei Milan Club e in AIMC non soltanto il principale interlocutore istituzionale della comunità dei Milan Club, ma una componente essenziale della propria identità e della propria storia. Un patrimonio umano, sportivo e valoriale che continuerà ad accompagnare il Club nel proprio percorso di crescita, rafforzando il senso di appartenenza e contribuendo a trasmettere, oggi e alle future generazioni, i valori e la passione che da sempre contraddistinguono il mondo rossonero“.