Mondiale, oggi Portogallo-Spagna: Ronaldo sfida Yamal

Una sfida generazionale quella che si disputerà questa sera alle 21:00 il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la Spagna di Lamine Yamal. Due campioni, due epoche che si affronteranno per la seconda volta.

Cristiano Ronaldo al sesto Mondiale, Lamine Yamal al primo. Due calciatori totali, due epoche diverse. Il primo all’ultima occasione di portarsi a casa la Coppa del Mondo. Il secondo alla prima. Un impatto diverso fino ad ora a livello numerico. 3 i gol di Cristiano Ronaldo, solo 1 quello di Lamine Yamal contro l’Arabia Saudita. A 20 anni dall’esordio alla Coppa del Mondo, CR7 non vuole farsi scappare la sua ultima occasione. A 2 anni dal successo nel suo primo europeo, arrivato da minorenne, Lamine Yamal vuole alzare anche la Coppa del Mondo.

Cristiano Ronaldo vs Lamine Yamal, l’unico precedente

L’unico precedente tra Cristiano Ronaldo e Lamine Yamal si è disputato quasi un anno fa, era l’8 giugno 2025 e si disputava la finale della Nations League. La gara terminò 2-2. Vantaggio di Zubimendi, pareggio di Nuno Mendes, nuovo vantaggio Spagna con Oyarzabal e 2-2 firmato da Cristiano Ronaldo al 61′. Una sfida durata 88 minuti tra i due con CR7 che venne poi sostituito da Goncalo Ramos per infortunio. Lamine Yamal lasciò poi il campo al minuto 105. Trionfo globale 7-5 per il Portogallo ai rigori in quella che è stata anche l’ultima gara in nazionale di Diogo Jota prima della tragedia che l’ha visto coinvolto. A lui il Portogallo ha dedicato l’ultimo successo contro la Croazia.

I numeri in nazionale a quasi 19 anni

Una sfida generazionale, quella tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Spagna di Lamine Yamal. I due sono assolutamente le due stelle principe delle due nazionali ma hanno avuto un percorso diverso con le due selezioni. CR7 ha disputato infatti il suo primo Mondiale a 21 anni, all’età di Lamine Yamal che compirà 19 anni il 13 luglio aveva solo 2 presenze in Nazionale. La stella spagnola ha già invece 29 presenze e 7 gol ma soprattutto ha vinto l’Europeo da protagonista nel 2024. Un Europeo che Cristiano Ronaldo ha vinto ma nel 2016 a 31 anni. Al suo esordio alla Coppa del Mondo, CR7 contava a 21 anni 32 partite e 11 gol con la Nazionale maggiore. Numeri simili a quelli attuali di Yamal con due anni in più però quelli di Cristiano. La sfida di questa sera segnerà quindi due generazioni, da una parte l’ultima chance di vincere un Mondiale per Cristiano Ronaldo alla sua sesta partecipazione. Dall’altra Lamine Yamal che all’esordio vorrà ripetersi come già fatto nell’ultimo Europeo alzando il trofeo.