ESCLUSIVA – Manchester United, Tchouaméni nel mirino: pronti i contatti con il Real Madrid

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Sportitalia, il Manchester United è pronto ad accelerare per Aurélien Tchouaméni. I Red Devils vogliono entrare nella fase operativa della trattativa aprendo un contatto diretto con il Real Madrid.

Il Manchester United è pronto a muoversi concretamente per Aurélien Tchouaméni. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Sportitalia, il club inglese è intenzionato ad avviare i primi contatti diretti con il Real Madrid per verificare la fattibilità dell’operazione che potrebbe portare il centrocampista francese in Premier League.

Dopo aver manifestato un forte interesse agli agenti del giocatore, i Red Devils sono pronti a passare alla fase operativa della trattativa, con l’obiettivo di capire margini e condizioni di un eventuale trasferimento.

Manchester United pronto ad avviare i contatti con il Real Madrid

Il Manchester United considera Tchouaméni uno dei principali obiettivi per rinforzare il centrocampo in vista della nuova stagione. Per questo motivo il club inglese è deciso ad aprire un dialogo diretto con il Real Madrid, così da comprendere la disponibilità delle merengues e gli eventuali costi dell’operazione.

La trattativa è ancora nelle sue fasi iniziali, ma l’interesse dello United è concreto e destinato a intensificarsi nei prossimi giorni.

Real Madrid apre alla cessione di Tchouaméni

Secondo quanto raccolto in esclusiva da Sportitalia, il Real Madrid non considera il centrocampista francese incedibile ed è disposto a valutare una sua eventuale cessione davanti a un’offerta ritenuta adeguata.

Una posizione che apre scenari importanti sul mercato e potrebbe favorire l’inserimento del Manchester United, pronto a cogliere ogni opportunità per rafforzare la rosa.

La volontà del centrocampista francese

Dal canto suo, Aurélien Tchouaméni preferirebbe restare al Real Madrid e continuare la propria esperienza con la maglia blanca. Tuttavia, l’apertura del club spagnolo a prendere in considerazione una sua uscita rende la situazione da seguire con grande attenzione.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il forte interesse del Manchester United potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa tra i due club.