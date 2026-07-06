Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 05 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live chiuso. Continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

00.15 Piccoli: la Lazio insisterà. Proposto Pinamonti, ma Piccoli è maggiormente gradito. Serviranno accordi con la Fiorentina. Pinamonti non è un obiettivo Roma, è molto stimato da Grosso. Così il nostro Alfredo Pedullà.

00.15 Esclusiva: il Cagliari stravede per Bowie, ma servono almeno 10 milioni. In lizza anche il Sassuolo per l’attaccante del Verona, soprattutto se partisse Pinamonti. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23.30 Di Nardo: nei prossimi giorni nuovi dialoghi tra Frosinone e Pescara per avvicinarsi alle intese definitive. Così il nostro Alfredo Pedullà.

22:00 Sergi Dominguez in lizza per la Lazio dai primi 10 giorni di giugno: ulteriori contatti con Boban previsti nei primi giorni della prossima settimana. Valutazione 10-11 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

21:04 Andrea Natali: il Napoli è stato il primo club ad interessarsi al difensore centrale . Pur con il mercato in entrata fermo, servono le cessioni, sono previsti altri dialoghi per evitare inserimenti di altri club (Cagliari compreso) che ci sono già stati. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:50 Asp–Lazio: accordo totale da due settimane L’offerta è stata presentata al Bayern venerdì con base di 4-5 milioni più congrua percentuale su futura vendita. Asp ha dato precedenza alla Lazio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

20:11 Dragusin vecchio pallino di Paratici già svelato a gennaio. Rispetto alla sessione invernale, stavolta la Fiorentina accetta l’obbligo di riscatto che non aveva accettato nella sessione invernale. Operazione da oltre 15 milioni con il Tottenham. Dirittura. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Dragusin vecchio pallino di #Paratici già svelato a gennaio. Rispetto alla sessione invernale, stavolta la #Fiorentina accetta l’obbligo di riscatto che non aveva accettato nella sessione invernale. Operazione da oltre 15 milioni con il #Tottenham. Dirittura https://t.co/hAm7GAN7ZJ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 5, 2026

19:45 Inter, mercoledì le visite mediche di Ivan Provedel.

19:35 Gila–Milan: domani vertice alla presenza della Lazio per gli accordi definitivi. La Lazio aveva in linea di massima accettato 22 milioni più 3 dall’Atalanta. Ma (con Lotito al rialzo) chiede qualche milione in più di bonus per chiudere. Potremmo sfondare quota 25 con i bonus, ma sono dettagli. Gila ha scelto. Così il nostro Alfredo Pedullà.

18:00 Ramadani saluta il Lecce: “Sarà sempre casa mia, è come se ci avessi vissuto 30 anni”.

16:00 Resta il forte ottimismo in casa Inter dopo avere blindato la volontà di Anan Khalaili attraverso l’accordo per i personal terms. L’affare con Union Saint Gilloise non è ancora concluso, ma le parti si stanno avvicinando sensibilmente. Così il nostro Gianluigi Longari.

15:50 Il Fenerbahce torna su Laurienté: c’erano stati contatti già due anni fa. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:25 Esclusiva: grandi apprezzamenti per Salvatore Cerbone, esterno offensivo classe 2007 del Casarano. Il Pisa sta spingendo più di altri club. Così il nostro Alfredo Pedullà.

15:20 Kang-in Lee si avvicina all’Atletico Madrid: accelerata nella trattativa con il PSG. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:10 La strategia di Carnevali: La Juventus deve dimenticare due anni difficili da digerire, quelli caratterizzati dalla gestione Giuntoli-Comolli. Se avete dieci minuti a disposizione, fate i calcoli dei soldi spesi tra cartellini (gestione Giuntoli e dei suoi uomini Pompilio in testa), ingaggi, eventuali e varie (Comolli). La Juve era la Juve, pensava di prepararsi a vincere, invece ha vissuto un incubo.

Ed è stato un bagno enorme. Carnevali ha un altro modo di vedere le cose, si è appena insediato, ma ha ereditato una situazione abbastanza complicata per utilizzare un eufemismo. I tifosi giustamente chiedono, ma lui si è concentrato su portiere e attaccante con il bilancino del farmacista, sapendo di dover far tornare i conti. Sapendo soprattutto che, se fosse stato chiamato due anni fa, avrebbe trovato una situazione più semplice. Ma la sua strategia va seguita con il chiaro obiettivo di dimenticare in un colpo solo i due anni neri firmati Giuntoli-Comolli. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:05 Calciomercato Real Madrid, Denzel Dumfries è ufficialmente un nuovo giocatore degli spagnoli.

12:15 Esclusiva: l’Avellino aspetta ancora per qualche giorno Pecorino (tentato da Samp e Pisa), ma intanto ha riaperto i dialoghi con l’Atalanta per Vanja Vlahovic che aveva cercato già a fine gennaio. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:50 Chalobah: il Como è stato il primo club a sondare, c’erano stati colloqui diretti. Il Como pensava di essere da solo, poi è scesa in campo l’Inter che ha raggiunto intesa di massima con l’entourage. Ora la corsa per il cartellino: richiesta 30 più 5 (almeno). Il Como fin qui (come raccontato ieri) non ha programmato rilanci, poi tutto può accadere. E continua a seguire sia Sanchez del Galatasaray (ingaggio 5 milioni a stagione per altri tre anni) che Solet dell’Udinese. Proposto Adarabioyo (come raccontato), ma non in cima alla lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Ieri le parole di Ludi su Chalobah ma anche su Liberali:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sportitalia tv (@sportitalia_official)

08:20 Non soltanto la Fiorentina ha smentito il semplice interesse per Oulai, sulla valutazione bisognerebbe informarsi meglio: con 20-25 milioni prendi solo il 50 per cento (forse) del cartellino. Il Trabzonspor valuta il centrocampista almeno 45 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Greenwood, la Roma ci proverà fino in fondo. In pista da un mese e mezzo, la tempistica (entro martedì-mercoledì) sarà fondamentale. Per non svegliare soprattutto l’AtleticoMadrid (occhio ) in caso di una cessione. Il prezzo del cartellino (confermato) è sotto i 50 milioni.