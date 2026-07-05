Roma, dalla teoria alla pratica: tutte le operazioni

Dopo il ritorno in Champions League, la Roma vuole rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini. Fondamentale completare i rinnovi e accontentare l’allenatore.

L’ultima stagione ha visto la Roma centrare la qualificazione alla Champions League. I giallorossi vogliono ora rinforzare ulteriormente la rosa, partendo però dalla conferma di tutti quei calciatori che sono risultati fondamentali per Gian Piero Gasperini. Il grande obiettivo per la campagna acquisti è poi Mason Greenwood, attaccante inglese del Marsiglia che piace molto per la batteria degli esterni. La concorrenza per lui è quella dell’Atletico Madrid. Futuro quello di Greenwood collegato anche a quello di Soulé che potrebbe così lasciare la capitale.

Il mercato della Roma entra nel vivo

Dalla teoria alla pratica, dopo i rinnovi di Pellegrini, Celik e Dybala pressoché completati, il calciomercato della Roma entra nella fase operativa. Quella che arriva sarà una settimana cruciale per le operazioni in entrata: la priorità resta Mason Greenwood. Nessuna offerta ufficiale è stata ancora formulata dai giallorossi all’Olympique Marsiglia che valuta il giocatore circa 50 milioni. Smentita la concorrenza del Fenerbahce resta viva la minaccia Atletico Madrid, che potrebbe presto completare un’operazione in uscita nel reparto offensivo, con Sorloth protagonista, e di conseguenza avere la disponibilità per bussare alla porta dell’OM con un’offerta.

Il potenziale ingresso di Greenwood condiziona la permanenza di Matias Soulé che fin qui ha scelto di non approfondire le proposte ricevute, ma l’arrivo di un titolare nel ruolo dell’argentino potrebbe comprensibilmente cambiare lo scenario.

Il futuro di Dovbyk merita un inquadramento dettagliato perché nonostante il Genoa e De Rossi stiano pensando di proporre un trasferimento in prestito, la speranza della Roma è quella di monetizzare con una sua possibile cessione, di conseguenza tutti i discorsi legati ad opzioni temporanee rappresentano una strada alternativa che la dirigenza preferirebbe non percorrere.

Insomma, la fase embrionale del mercato può dirsi completata, i prossimi giorni saranno quelli delle mosse effettive, e già entro la fine della settimana che arriva a Roma sono attesi sviluppi più concreti.