Live Calciomercato, tutte le notizie di domenica 05 Luglio: Fiorentina, smentito l’interesse per Oulai, Como: parla Ludi, tanti i difensori valutati

Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi domenica 05 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

08:50 Chalobah: il Como è stato il primo club a sondare, c’erano stati colloqui diretti. Il Como pensava di essere da solo, poi è scesa in campo l’Inter che ha raggiunto intesa di massima con l’entourage. Ora la corsa per il cartellino: richiesta 30 più 5 (almeno). Il Como fin qui (come raccontato ieri) non ha programmato rilanci, poi tutto può accadere. E continua a seguire sia Sanchez del Galatasaray (ingaggio 5 milioni a stagione per altri tre anni) che Solet dell’Udinese. Proposto Adarabioyo (come raccontato), ma non in cima alla lista. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:40 Ieri le parole di Ludi su Chalobah ma anche su Liberali:

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08:20 Non soltanto la Fiorentina ha smentito il semplice interesse per Oulai, sulla valutazione bisognerebbe informarsi meglio: con 20-25 milioni prendi solo il 50 per cento (forse) del cartellino. Il Trabzonspor valuta il centrocampista almeno 45 milioni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

08:00 Esclusiva: Greenwood, la Roma ci proverà fino in fondo. In pista da un mese e mezzo, la tempistica (entro martedì-mercoledì) sarà fondamentale. Per non svegliare soprattutto l’AtleticoMadrid (occhio ) in caso di una cessione. Il prezzo del cartellino (confermato) è sotto i 50 milioni.