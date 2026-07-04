Paraguay-Francia, la gara degli ottavi del Mondiale a rischio slittamento

Il via del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra la Francia e il Paraguay, potrebbe essere posticipato: tutti i dettagli.

Il match tra Paraguay e Francia è a rischio slittamento a causa di un’allerta meteo a poche ore dal via della gara, valida per gli ottavi dei Mondiali 2026, in programma a Philadelphia oggi (4 luglio, ore 23 italiane). Come già accaduto lo scorso 23 giugno in occasione di Francia-Iraq nello stesso stadio, le condizioni meteo potrebbero portare allo slittamento del match. In quel caso il match era stato sospeso all’intervallo. Sono previsti forti temporali e la Fifa ha confermato che si seguirà il protocollo standard in particolare in caso di fulmini entro un raggio di circa dieci chilometri, una situazione che comporterebbe lo slittamento del calcio d’inizio o della sospensione della partita per almeno 30 minuti.