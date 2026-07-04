Mondiale, agli ottavi Argentina-Egitto sarà Messi contro Salah

Dopo la vittoria dell’Egitto ai rigori contro l’Australia si è imposta anche l’Argentina ai supplementari contro Capo Verde. Agli ottavi del Mondiale sarà Salah vs Messi.

Due partite che hanno tenuto tutti con il filo sospeso fino all’ultimo secondo. L‘Egitto dopo il vantaggio firmato da Ashour, ha subito l’1-1 dell’Australia al 55’, autogol di Hany, secondo del Mondiale. La gara si è protratta ai rigori dove a vincere è stato l’Egitto, 2 errori con due conclusioni fuori dallo specchio fatali per l’Australia che segna solo 2 penalty, 4 quelli messi a segno dai Faraoni. Nella notte invece l’Argentina trionfa in una gara agonica contro Capo Verde.

Tutto sembra mettersi sulla strada giusta nel primo tempo. Lancio millimetrico di Lisandro Martinez, stop pazzesco e gol di Leo Messi per l’1-0. Nella ripresa pareggia Capo Verde, 1-1 firmato da Deroy Duarte. Nei supplementari Argentina che trova il 2-1 con Lisandro Martinez. Al 103′ Sidny Lopes Cabral trova il 2-2 con una conclusione meravigliosa. 3-2 definitivo che si materializza al 111′ colpo di testa di Romero e palla che supera Vozinha. Spazio poi anche per il Dibu Martinez decisivo su una punizione ancora di Sidny Lopes Cabral. Argentina agli ottavi, Capo Verde a casa senza mai perdere nei 90 minuti.

L’Egitto fa la storia, l’Australia prova la “furbata”

Per la prima volta nella propria storia l’Egitto raggiunge gli ottavi di finale del Mondiale. La formazione africana ha battuto ai rigori l’Australia e affronterà ora martedì 07 luglio l’Argentina alle 18.00. Una gara storica, questa perché esclusa l’edizione del 34′, quando l’Egitto giocò si gli ottavi, ma corrispondevano alla prima gara del torneo, non avevano mai più raggiunto questo punto della competizione. Prima storica vittoria dei Faraoni nella fase ad eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Grande merito anche a Mohamed Salah che martedì affronterà per la terza volta in carriera Lionel Messi, la prima in Nazionale. L’attaccante ha siglato con un meraviglioso pallonetto il suo rigore. In questo Mondiale, Salah ha segnato una sola rete, nel successo 3-1 contro la Nuova Zelanda. Ora vuole provare a ripetersi contro l’Argentina.

Dall’altra parte l’Australia si trovava per la terza volta nella fase ad eliminazione diretta del torneo. Dopo i ko 1-0 contro l’Italia nel 2006 e 2-1 contro l’Argentina nel 2022 con entrambe le nazionali che poi vinsero il Mondiale, questa volta ha raggiunto i rigori ma non è riuscita a passare. Al 119′ il CT, Anthony Popovic ha provato una “furbata” sostituendo il portiere titolare Beach con Mathew Ryan per i rigori. Mossa che l’Australia aveva già fatto nel 2022 quando contro il Perù il CT Graham Arnold sostituì proprio Ryan con Redmayne. La mossa allora si rivelò vincente. In questo caso no.

Argentina, che fatica con Capo Verde ma passa

Un altro gol, un altro record. Leo Messi sale a 7 gol in classifica marcatori in questo Mondiale, sono 20 nella storia della Coppa del Mondo. Lo fa con un gol meraviglioso, stop pazzesco e conclusione sotto la traversa. Questa volta non è però bastato solo Messi all’Argentina che ha avuto bisogno di 120 minuti per passare agli ottavi. Si sono esaltati anche Lisandro Martinez, gol e assist. Romero, autogol provocato e il Dibu Martinez, parata decisiva nel finale. Capo Verde ha disputato una gara eroica, pareggiando due volte, prima con Deroy Duarte poi Sidny Lopes Cabral ma non basta.

Un’Argentina che ora si prepara ad affrontare l’Egitto. Per Messi e Salah sarà la terza sfida tra di loro in carriera. La Pulce e il Faraone si sono incontrati la prima volta nel 15/16, Roma-Barcellona 1-1 vantaggio di Luis Suarez e pareggio di Florenzi. Il secondo incrocio si è verificato nella stagione 18/19 Barcellona-Liverpool 3-0, apre ancora Luis Suarez, poi doppietta di Messi. Ora il terzo scontro, il primo in Nazionale.