Il calciomercato non dorme mai e Sportitalia non vi lascia mai soli. Tutte le notizie di calciomercato di oggi venerdì 03 luglio 2026: ecco gli sviluppi sulle principali trattative di mercato di tutti i club di Serie A e non solo.

Calciomercato, tutti gli aggiornamenti

Live terminato. Continuate a seguire tutte le news sul nostro sito.

23:40 Chalobah: il Como resta per ora sulla posizione di prima, non intende approfondire e non ha presentato nuove offerte. Ci sono altre piste per la difesa. L’Inter continua a lavorarci: 35. Così il nostro Alfredo Pedullà.

23:35 Confermato il sondaggio della Juventus anticipato nel pomeriggio per Zion Suzuki. I bianconeri valutano anche il portiere del Parma, consapevoli del vantaggio accumulato dal Leeds e dell’interesse di altri club di Premier League per il giapponese. Così il nostro Gianluigi Longari.

21:14 Ufficiale: Sampdoria, Narro in prestito all’Hercules Alicante.

20:30 Gianluca Gaetano è, come svelato, il primo nome per il centrocampo dell’Atalanta. Ultimi dettagli per la quadratura sulle cifre. Al Cagliari proposto anche uno tra Daniel Maldini e El Bilal Touré, presto la decisione (ma l’orientamento è quello di non procedere). Così il nostro Alfredo Pedullà.

19:50 Dopo l’accordo totale con il calciatore iniziale svelato ieri, iniziano discussioni dirette tra Inter e Union Saint Gilloise per Anan Khalaili. La prima offerta evidenza ancora una forbice con le richieste della controparte. Volontà nerazzurra di avvicinarsi con la prossima. Così il nostro Gianluigi Longari.

18.30 Calciomercato Al Nassr, ufficiale: Ange Postecoglou è il nuovo allenatore.

18.20 Koleosho: sprint Fiorentina, ulteriori conferme su Thorstvedt. Così il nostro Alfredo Pedullà.

17:15 Confermato: Al Ahli intenzionato a sfruttare la clausola unilaterale per terminare anzitempo il contatto con Riyad Mahrez. Così il nostro Gianluigi Longari.

16:45 La Lazio intensifica per Sergi Dominguez. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:40 Gila–Atalanta: confermato il no. Il Milan può chiudere alle stesse cifre che la Lazio aveva accettato dal club di Percassi (22 più 3). Contratto quinquennale da oltre 4 milioni netti più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

16:23 Ufficiale: André Onana torna in prestito al Trabzonspor.

16:18 Ufficiale: Nathaniel Brown firma fino al 2031 con il Bayern Monaco.

15:10 Sondaggio anche da parte della Juventus per Zion Suzuki. Il portiere del Parma è oggetto dell’interesse di club di Premier League, con il Leeds in vantaggio rispetto alla concorrenza. Così il nostro Gianluigi Longari.

14:45 Calciomercato, ufficiale: Kayode rinnova con il Brentford fino al 2032.

13:20 Esclusiva: Genoa, interesse concreto per l’attaccante Tawfik Bentayeb (ultima stagione con il Troyes), marocchino classe 2002 dell’Union Touarga. Così il nostro Alfredo Pedullà.

13:00 Ora è anche ufficiale: Lazio, ingaggiato Pedraza.

12:40 Ufficiale: Germania, accolte le dimissioni di Nagelsmann. Arriva anche un chiarimento importante su Klopp: “I vertici della Federazione cercheranno ora il colloquio con Jurgen Klopp, il quale ha già manifestato la propria disponibilità di massima ad assumere l’incarico”.

12:05 Esclusiva: l’Atalanta ha un accordo con la Lazio per 22 milioni più 3 di bonus (incontro mercoledì scorso), ma Gila fin qui non ha aperto al trasferimento. Non è convinto. Non è un no definitivo, ma in queste ore non accetta. Il Napoli al momento fermo. Conferme su sondaggio Milan. Anche Spalletti nei giorni scorsi ha parlato con Gila, ma la Juventus (come il Napoli) deve cedere. La Juventus, che ha sempre Lucumí come obiettivo, aveva sondato Gila già a fine aprile. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:55 Provedel-Inter, documenti firmati. Così il nostro Alfredo Pedullà.

10:18 Fiorentina–Thorstvedt: pista calda (anticipata l’8 giugno). Il centrocampista ha altre sue offerte, ma confida di raggiungere Grosso presto. In corso contatti tra i club per trovare accordo. Così il nostro Alfredo Pedullà.

#Fiorentina–#Thorstvedt: pista calda (anticipata l’8 giugno). Il centrocampista ha altre sue offerte, ma confida di raggiungere #Grosso presto. In corso contatti tra i club per trovare accordo https://t.co/oewhUWCQ6f — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 3, 2026

10:15 Il Bologna prosegue la trattativa per Peer Koopmeiners. Al momento la distanza fra la richiesta e l’offerta non è ampia. A 10 milioni si può chiudere. E Koopmeiners ha già dato il suo gradimento per l’eventuale trasferimento a Bologna. Così il nostro Luca Cilli.

10:10 Modric glissa sul futuro: “Non è il momento di parlarne. Il mio futuro lo scoprirete presto”.

10:00 Con un post via X, il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il nuovo allenatore del club: Massimiliano Allegri.

Benvenuto Max! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) July 3, 2026

Real Madrid, smentito l’interesse per Enzo Fernandez

09:55 Viste le informazioni e le dichiarazioni pubblicate nei giorni scorsi riguardanti un presunto interesse del Real Madrid C. F. per il giocatore Enzo Fernández, il club desidera affermare che non ha effettuato alcuna gestione, né diretta né indiretta, mirata alla firma del giocatore in questione, e non ha alcuna intenzione di eseguire tale transazione. Il Real Madrid desidera esprimere il suo massimo rispetto per Enzo Fernández, un grande calciatore la cui carriera e qualità sono ben conosciute, così come per il Chelsea FC, un club con cui mantiene una eccellente relazione istituzionale. Esattamente a causa del rispetto che un club come il Chelsea FC merita e del principio di fedeltà istituzionale che sempre contraddistinto le prestazioni del Real Madrid, il club considera necessario affermare che è necessario negare categoricamente le speculazioni che non hanno fondamento e che non corrispondono alla realtà.

Calciomercato, tutte le news di oggi

08:35 Cristiano Ronaldo sul suo futuro: “Il ritiro dalla Nazionale? Il futuro di Cristiano non è ciò che conta in questo momento. Ne parlerò più avanti, e avrò tutto il tempo necessario, sia dopo una vittoria che dopo una sconfitta. Ne parlerò con la mia famiglia e poi prenderò la decisione che riterrò più opportuna“.

08:00 L’Inter valuta sempre Chalobah per la difesa come svelato il 27 giugno. Confermata la cifra 30 più bonus. Ausilio lo segue da tre anni. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:35 Muharemovic–Juventus: la situazione è quella di 3-4 giorni fa. Sotto i 40 milioni di valutazione, se nessuno dall’estero si presentasse con quella cifra, la Juventus (che pagherebbe il 50 per cento) ci penserebbe. L’idea sarebbe quella di pagare 14-15 milioni più bonus. Così il nostro Alfredo Pedullà.

07:00 Il Besiktas insiste per Laurienté, ma deve aumentare offerta (proposti 20 milioni). Ci sono anche club francesi. Così il nostro Alfredo Pedullà.

06:30 Thorstvedt–Fiorentina: ora si può approfondire. Così il nostro Alfredo Pedullà.

La news: Kristian Thorstvedt e la Fiorentina, un’indiscrezione dell’8 giugno e una richiesta di Fabio Grosso che lo conosce molto bene. L’interesse è sempre alto, altissimo, a maggior ragione se consideriamo che il centrocampista ha un contratto in scadenza tra meno di un anno. Thorstvedt ha altre richieste, ma la sua voglia di Fiorentina è alta e ci saranno aggiornamenti entro questo weekend.

06:25 La rivoluzione in casa Juventus potrebbe non essere finita. Questa la rivelazione del nostro Direttore, Michele Criscitiello:

Come rivelato in esclusiva da @MCriscitiello , il nuovo AD della Juventus Giovanni Carnevali starebbe riflettendo su un futuro senza Giorgio Chiellini nella dirigenza bianconera. #sportitalia #criscitiello #juventus #carnevali #chiellini pic.twitter.com/2ajJDw1KWP — Sportitalia (@tvdellosport) July 2, 2026

06:00 Anan Khalaili apprezza il progetto sportivo dell’Inter e la prospettiva di raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. L’accordo di base per i termini contrattuali con il suo agente sono già stati trovati. Accordo quinquennale. Come svelato in mattinata, l’Inter è in contatto diretto con USG. Così ieri il nostro Gianluigi Longari.